Режиссер Сергей Газаров: Наблюдать за характерами через призму сцены

С недавних пор актер, режиссер и продюсер Сергей Ишханович Газаров является художественным руководителем сразу двух московских театров, «Прогресс-сцены Армена Джигарханяна» и Театра сатиры, и строит амбициозные планы на их будущее / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Прогресс-сцена Армена Джигарханяна дает премьеру «Балалайкин и Ко» режиссера Сергея Газарова. Это его первая постановка в статусе художественного руководителя театра. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

С середины октября Сергей Газаров руководит двумя московскими театрами — Сатиры и Прогресс-сценой Армена Джигарханяна. О премьере в одном из них — спектакле «Балалайкин и Ко» — мы и поговорили с режиссером.

— Сергей Ишханович, какой текст вы инсценировали?

— За основу спектакля мы взяли пьесу Сергея Михалкова, которая так и называется «Балалайкин и Ко». В свою очередь она написана по мотивам романа Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия».

— Почему решили работать с этим материалом?

— Сегодня, как и тогда, в XIX веке, это произведение очень актуально. Салтыков-Щедрин — гениальный сатирик. Он настолько точно описал все человеческие страсти и пороки, что, думаю, всегда будет созвучен времени, а потому интересен. Мне близко и понятно все, что Салтыков-Щедрин говорит о человеке, его страхах, слабостях, о том, как и зачем мы порой уговариваем себя, переступаем через убеждения. Меня потрясает, как точно он описывает психологию человека, попадающего в неожиданные обстоятельства. Именно поэтому я решил работать с данной пьесой, несмотря на то, что актуального материала много.

С недавних пор актер, режиссер и продюсер Сергей Ишханович Газаров является художественным руководителем сразу двух московских театров, «Прогресс-сцены Армена Джигарханяна» и Театра сатиры, и строит амбициозные планы на их будущее / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

— Что для вас главное в творчестве?

— Я решил для себя и часто говорю об этом на репетициях, что театр не занимается обличением, политикой или сиюминутной сатирой на злобу дня. Он прежде всего говорит про человека. Это важно и интересно зрителю. Олег Павлович Табаков всегда учил нас, что, ставя спектакль, нужно «смотреть в окно», то есть понимать, чем живут люди, что происходит вне стен театра. И тогда такой театр, я уверен, обязательно найдет отклик у публики. Мне неинтересно ставить Салтыкова-Щедрина, чтобы саркастически задеть кого-то. Я хочу создать художественный образ, облечь текст в неожиданную форму, чтобы зритель восхитился: «Как они это сделали?!» Мне хочется исследовать философию и мотивы человеческих поступков. Например, как тот, кто утверждает, что двоеженство — это плохо, к концу спектакля меняет свою позицию на противоположную. Через что он проходит, что его идеалистическая картина мира в начале превращается в реалистичную в конце? И при этом он считает себя честным человеком на всем пути.

— Что от себя вы привнесли в постановку?

— Я добавил в спектакль шесть страхов. Этих персонажей в пьесе нет. Их роли исполняют молодые артисты театра. Работать с ребятами пригласил художника по пластике Сергея Землянского. Страхи существуют на сцене как фон. Они сопровождают поступки персонажей едва доносящимися до зрителя репликами, перешептыванием, через движение выражают мысли героев, усиливают эмоциональную палитру. Их действия как лупа, сквозь которую мы видим главных героев. Ведь страх — это то, что способно наиболее точно проявить человека, показать его природу.

— Кто играет?

— Главную роль исполнил Сергей Чонишвили, которого я пригласил и надеюсь, что он еще многое сыргает в нашем театре. Также наши артисты — Сергей Серов, Андрей Анкудинов, Светлана Макарова-Васильченко, Сергей Климов, Альберт Хасиев и другие. Актерский состав подобрался крепкий. Кроме того, в спектакле задействовано много молодых талантливых ребят.

— Планируете и потом включать в постановки медийных актеров?

— Приглашать в театр артиста только из-за громкого имени я никогда не буду. Прежде всего буду смотреть на то, чтобы артист идеально подходил на роль. Например, Сережа Чонишвили — очень театральный человек, пришел мне на ум в этом образе во время первого «подхода» к пьесе, и потом было трудно представить кого-то вместо него.

— Каким видите будущее Прогресс-сцены Джигарханяна?

— Я очень заинтересован в том, чтобы сделать этот театр мощным, сильным, обсуждаемым, в тренде. Чтобы он был всегда на слуху своими победами, а не цветом стен!

ДОСЬЕ

Сергей Газаров родился 13 января 1958 года в Баку. Актер, режиссер, продюсер. С конца 2020 года — худрук Театра Джигарханяна (ныне Прогресс-сцены Армена Джигарханяна). С октября 2021 — еще и Театра сатиры. Окончил ГИТИС, курс Олега Табакова. Играл в «Современнике», Театре Олега Табакова. В 1998–2001 годах был главным режиссером Театра Джигарханяна. В фильмографии Газарова более ста ролей в кино и сериалах, включая «12», «Калашников», «Экипаж» и другие.