Андрей Житинкин: Я пожелаю себе одного — вдохновения!

Фото из личного архива Андрея Житинкина

18 ноября отмечает день рождения народный артист России Андрей Житинкин. Не изменяя сложившейся традиции, мы позвонили имениннику, ныне — режиссеру-постановщику Государственного академического Малого театра России, и узнали, как он собирается отмечать радостный день.

— Андрей Альбертович, чем будете заниматься в день рождения? Ждете гостей?

— Поздравления будут, конечно, но я встречать этот день буду на репетиции: у меня сейчас на выпуске в Малом театре спектакль «Идиот». Этот год, как вы знаете, был объявлен ЮНЕСКО годом Достоевского, Малый театр не мог на это не откликнуться, и я счастлив, что делаю свою сценическую версию этого романа, потому что это мой любимый роман Достоевского. Он самый чувственный: если Чехов говорил о «пяти пудах любви», то тут их больше — и шесть, и семь, и сколько хотите. И тут не просто любовный треугольник, но и четырех-, и пятиугольник, ведь абсолютно все герои влюбились в Мышкина... Всех тайн Достоевского нам не открыть, но какие-то наши догадки зрители увидят. Спектакль я решил сделать красивым, в нем нет никакого мрака, это светлый Достоевский, и хотя финал, как все мы знаем, в романе страшный, я все же пытаюсь сломать существующий стереотип, что Достоевский — это нечто мрачное. Ведь побеждает все равно любовь.

— Не томите душу: Мышкин кто?!

— Терпение! Команда подобрана замечательная: это и все мои народные артисты любимые — и Борис Невзоров, и Ирина Муравьева, и Людмила Полякова, а еще Александр Клюквин, Алена Охлупина, Александр Вершинин, Дмитрий Марин. Настасью Филипповну играет Полина Долинская, Рогожина — Александр Волков. А Мышкиных у нас два: Александр Дривень и Кирилл Шварценберг. Кирилл только-только окончил Щепкинское училище, а Дривень играл у меня и в «Пиковой даме», и в «Маскараде», это молодой и очень глубокий актер.

— Подарок судьбы — сыграть Мышкина! И как сложно это...

— Достоевский, с его длинными монологами и страстями, это всегда тест на мастерство. И спектакль очень актуален. Там, например, все время говорят о деньгах, о том, можно ли купить любовь и бывает ли смерть выше любви, а в наше время многие абсолютно все измеряют деньгами. И я очень люблю ставить в спектаклях сложные вопросы, но искать ответы на них должны зрители, каждый — сам для себя.

— Но понятен ли и нужен ли Мышкин со своим внутренним светом современному зрителю?

— Он — комета: появился, обжег всех и исчез, поменяв жизнь каждого. Да, на сцене артисты в костюмах той эпохи, но ничего же не изменилось! Он в нашем циничном, неискреннем мире не просто нужен, а необходим — человек, говорящий правду, тот, при котором невозможно совершать гадости... Не пророк, а человекправда, способный снять маски со многих — мы ведь ими так закрыты, что иногда себе не принадлежим.

— Значит, утром у вас — работа. Ну а вечером?

— Вечером еще одна радость: буду читать корректуру моей новой книги «Приключения режиссера». Мне повезло, я работал со многими выдающимися актерами, и в книге я вспоминаю о них и о том, как это было. От театра не остается ничего, кроме записей спектаклей, и кажется важным сохранить то, что я помню, — как мы репетировали, говорили...

— Ну а что пожелал бы себе режиссер Андрей Житинкин?

— О, я всегда желаю себе только одного: вдохновения. Я же должен увлечь идеей артистов, сделать так, чтобы они мне поверили... Ну и еще нужно «чутье времени»: ощущение, почему эту вещь нужно поставить именно здесь и именно сейчас.

Коллектив «Вечерней Москвы» поздравляет Андрея Житинкина с днем рождения!