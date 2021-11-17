Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Житинкин: Я пожелаю себе одного — вдохновения!

Ольга Кузьмина  

Общество
Андрей Житинкин: Я пожелаю себе одного — вдохновения!
Фото из личного архива Андрея Житинкина

18 ноября отмечает день рождения народный артист России Андрей Житинкин. Не изменяя сложившейся традиции, мы позвонили имениннику, ныне — режиссеру-постановщику Государственного академического Малого театра России, и узнали, как он собирается отмечать радостный день.

— Андрей Альбертович, чем будете заниматься в день рождения? Ждете гостей?

— Поздравления будут, конечно, но я встречать этот день буду на репетиции: у меня сейчас на выпуске в Малом театре спектакль «Идиот». Этот год, как вы знаете, был объявлен ЮНЕСКО годом Достоевского, Малый театр не мог на это не откликнуться, и я счастлив, что делаю свою сценическую версию этого романа, потому что это мой любимый роман Достоевского. Он самый чувственный: если Чехов говорил о «пяти пудах любви», то тут их больше — и шесть, и семь, и сколько хотите. И тут не просто любовный треугольник, но и четырех-, и пятиугольник, ведь абсолютно все герои влюбились в Мышкина... Всех тайн Достоевского нам не открыть, но какие-то наши догадки зрители увидят. Спектакль я решил сделать красивым, в нем нет никакого мрака, это светлый Достоевский, и хотя финал, как все мы знаем, в романе страшный, я все же пытаюсь сломать существующий стереотип, что Достоевский — это нечто мрачное. Ведь побеждает все равно любовь.

— Не томите душу: Мышкин кто?!

— Терпение! Команда подобрана замечательная: это и все мои народные артисты любимые — и Борис Невзоров, и Ирина Муравьева, и Людмила Полякова, а еще Александр Клюквин, Алена Охлупина, Александр Вершинин, Дмитрий Марин. Настасью Филипповну играет Полина Долинская, Рогожина — Александр Волков. А Мышкиных у нас два: Александр Дривень и Кирилл Шварценберг. Кирилл только-только окончил Щепкинское училище, а Дривень играл у меня и в «Пиковой даме», и в «Маскараде», это молодой и очень глубокий актер.

— Подарок судьбы — сыграть Мышкина! И как сложно это...

— Достоевский, с его длинными монологами и страстями, это всегда тест на мастерство. И спектакль очень актуален. Там, например, все время говорят о деньгах, о том, можно ли купить любовь и бывает ли смерть выше любви, а в наше время многие абсолютно все измеряют деньгами. И я очень люблю ставить в спектаклях сложные вопросы, но искать ответы на них должны зрители, каждый — сам для себя.

— Но понятен ли и нужен ли Мышкин со своим внутренним светом современному зрителю?

— Он — комета: появился, обжег всех и исчез, поменяв жизнь каждого. Да, на сцене артисты в костюмах той эпохи, но ничего же не изменилось! Он в нашем циничном, неискреннем мире не просто нужен, а необходим — человек, говорящий правду, тот, при котором невозможно совершать гадости... Не пророк, а человекправда, способный снять маски со многих — мы ведь ими так закрыты, что иногда себе не принадлежим.

— Значит, утром у вас — работа. Ну а вечером?

— Вечером еще одна радость: буду читать корректуру моей новой книги «Приключения режиссера». Мне повезло, я работал со многими выдающимися актерами, и в книге я вспоминаю о них и о том, как это было. От театра не остается ничего, кроме записей спектаклей, и кажется важным сохранить то, что я помню, — как мы репетировали, говорили...

— Ну а что пожелал бы себе режиссер Андрей Житинкин?

— О, я всегда желаю себе только одного: вдохновения. Я же должен увлечь идеей артистов, сделать так, чтобы они мне поверили... Ну и еще нужно «чутье времени»: ощущение, почему эту вещь нужно поставить именно здесь и именно сейчас.

Коллектив «Вечерней Москвы» поздравляет Андрея Житинкина с днем рождения!

Читайте также:
Актеры поздравление Малый театр
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подождем под дождем

Александр Лосото
Александр Лосото

Завтра была пандемия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От бархатного манто до шнурков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы знаем всех — не знаем никого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неспортивных и толстых на работу не возьмут

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С советским мифом дружбы народов покончено?

Александр Никонов
Александр Никонов

Прекратите войну против своих же сограждан

Все мнения
О проекте