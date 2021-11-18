Носил погоны не только на съемках фильмов: киноактер Алексей Огурцов служил в КГБ и спецназе

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Популярный артист кино Алексей Огурцов, на счету которого работы в более 160 фильмах и сериалах, надевает форму не только на съемках. Он работает в Главном управлении Росгвардии по Москве и является членом Совета по культуре Войск Национальной гвардии.

— Алексей, вы родились в семье военного. Это как-то повлияло на ваше решение связать свою жизнь со службой в силовых структурах?

— Действительно, у меня в династии три поколения были военными. Я родился и вырос в военных городках, где для детей игрушками были автоматы, патроны, военная техника. Можно сказать, что я с молоком матери впитал военные команды «Равняйсь! Смирно!». Поэтому поступление в военное училище для меня было логичным выбором.

— И с миром кино вы ведь знакомы с детства?

— Мой отец был военным врачом, а с 1977 года возглавлял медсанчасть Таманской дивизии, где проходили съемки всех батальных сцен известных советских фильмов. У нас в части снимались «Вой на и мир», «Они сражались за Родину» и многие другие. А в 1984 году Сергей Бондарчук приехал к нам вновь снимать фильм «Борис Годунов», для которого требовалась массовка. Вот тогда-то на меня надели полушубок, посадили на сани, и я появился в кадре во время съемок крестьянских сцен. Так в 15 лет у меня появился первый заработок — тогда я получил гонорар два или три рубля. Ничего не мешало мне в дальнейшем продолжить творческую карьеру, так как у нас снималось много фильмов, а в Таманской дивизии проходили службу дети многих известных режиссеров. Но я решил поступать в Ярославское финансовое военное училище, так как считал, что служба в армии — достойное дело каждого мужчины.

Актер Алексей Огурцов на презентации новой коллекции экипировки национальных сборных команд России в Москве / Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

— И как складывалась ваша карьера?

— После окончания училища я попал в КГБ, где занимался и оперативной работой: там мне приходилось перевоплощаться в жизни, а не на сцене. Потом была служба жил в инженерно-саперном полку 106-й дивизии ВДВ. Но как раз в 1990-е годы после распада Советского Союза наступили сложные времена, в армии начались задержки зарплаты, и я стал задумываться о дополнительном заработке. Известный каскадер Александр Иншаков посоветовал окончить школу каскадеров. По ее окончании я стал принимать участие в программе «Гонки на выживание». Для примера: если в армии я получал зарплату в 1 тысячу рублей, то за один выходной на съемках мог заработать 100 тысяч рублей.

Поняв, что совмещать работу в двух этих направлениях сложно, я на время оставил службу и стал активнее сниматься в кино. Были случаи, что за сутки я снялся трех картинах. Но все-таки долго обходиться без службы я не смог и в 2013 году вернулся на работу в Центральный дом Российской армии имени Фрунзе, где занимался культурной работой среди военнослужащих. Организовывал поездки известных артистов в горячие точки, в том числе и в Сирию. А с 2019 года работаю в Росгвардии.

Ваш сын Игорь стал актером, решив пойти по вашему пути?

Нет, он собирался поступать в Военно-космическую академию имени Можайского, но в тот год на факультете, который он выбрал, не было набора. А чтобы не терять год, он поступил во ВГИК. В итоге окончил его, активно продолжает сниматься и учиться еще в РАНХиГС.

— Вы еще успеваете быть телеведущим и продюсером…

— Да, мы с сыном ведем программу «Дорога» на канале «Спас» о восстановлении храмов России. Благодаря нашему проекту за несколько лет восстановлено более 150 храмов. А как продюсер я снял фильмы с голливудскими актерами Джеки Чаном, Арнольдом Шварценеггером. Это фильмы «Тайна печати Дракона», «Поцелуй Падших Ангелов», «Стерва для чемпиона», «Вий-3». В них же я и выступал и как актер.

— У вас случались опасные ситуации не на службе или на съемках, а в обычной жизни?

— Однажды, когда сын был подростком, мы ехали на машине и увидели, как «ЗиЛ» сбил человека. Cтали его догонять, загнали в тупик и заблокировали. Я побежал задерживать пьяного водителя, а он кинулся в мою сторону с арматурой. В этот миг сын дал команду нашей собаке — стаффордширскому терьеру: «Взять, фас!», — а водителю крикнул: «Стоять, ОМОН!» Так мы его задержали и передали правоохранительным органам. Я был восхищен поступком сына.

ДОСЬЕ

Алексей Огурцов является заслуженным артистом России, заслуженным артистом Крыма, заслуженным артистом Приднестровской Молдавской Республики.

Награжден орденом Дружбы Донецкой Народной Республики.

Сыграл в фильмах «Офицеры», «Морпехи», «Истребители» «Частный детектив», «Тайная стража», «Счастливы вместе», «Сыщики-5», «Зверобой», «Стройбатя», «Банды», «Участковый», «Молодежка» и других.