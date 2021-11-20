«Время обостряет боль»: Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

20 ноября не стало Валерия Гаркалина. Народный артист России и профессор ГИТИСа скончался на 68-м году жизни. «Вечерняя Москва» вспоминает самые интересные моменты из его биографии.

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве в семье кассира в столовой и заведующего гаражной мастерской. После школы ему пришлось поработать слесарем на заводе по настоянию отца. А в творческую среду он пришел только после службы в армии. Поступил в Училище имени Гнесиных на факультет кукольного искусства. Художественными руководителями будущего актера были Леонид Хаит и Сергей Образцов.

После окончания училища выпускниками курса был создан знаменитый театр на колесах «Люди и куклы». Он был очень популярен в конце 1970-х и в 1980-е годы в СССР. В 1984 году Гаркалин покинул его и некоторое время работал в Центральном театре кукол у Сергея Образцова.

Валерий Гаркалин с дочерью Никой / Фото: РИА Новости / Илья Питалев

В 1988 году Гаркалин окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа, курс Вячеслава Шалевича. С успехом играл в самых разных жанрах — классике, мюзикле, авангардных поставках. Одной из его лучших ролей был Петруччо в комедии Шекспира «Укрощение строптивой».

Играл Валерий Гаркалин и в кино. На его счету более 80 ролей, в основном комедийных. В фильме Владимира Меньшова «Ширли-Мырли» актер сыграл сразу трех братьев-близнецов Шниперсонов-Кроликовых-Алмазовых.

До 2001 года Валерий Гаркалин играл в Театре сатиры, выступал в антрепризных постановках Независимого театрального проекта и продюсерской компании Анатолия Воропаева и Театра-студии «Человек». С 2007 года являлся актером Московского театра имени Пушкина. Помимо всего прочего, преподавал в ГИТИСе на кафедре эстрадного искусства, а с 2002 года и до своей смерти был руководителем мастерской факультета эстрады.

В личной жизни актер придерживался постоянства. Со своей супругой, заслуженным деятелем искусств РФ, педагогом театра кукол Сергея Образцова Екатериной Викторовной Гаркалиной они прожили более 30 лет, с 1978 года. 15 февраля 2009 года она умерла от рака. Валерий Гаркалин очень любил свою жену, тяжело переживал ее кончину и второй раз так и не женился.

Екатерина Гаркалина / Фото: РИА Новости / Вадим Шульц

По этому поводу актер говорил в интервью телеведущей Лере Кудрявцевой:

«Вот эта идиллия, что время лечит, — она глупая. В ней нет жизненного доказательства. Все наоборот. Время обостряет боль».

У самого Гаркалина тоже были проблемы со здоровьем. 7 июня 2008 года с ним случился инфаркт, а в ноябре 2008 года произошел еще один. Актеру пришлось долго восстанавливаться и даже пережить отрыв тромба и клиническую смерть.

2 октября Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него КТ2 — поражение легких в 25–50 процентов. Спустя сутки его перевели в реанимацию с поражением уже более 75 процентов, с критической стадией пневмонии. Его подключили к аппарату ИВЛ, но он находился в сознании. 9 октября Гаркалину стало хуже, и врачам пришлось подключать его к системе ЭКМО — фактически искусственным легким. 23 октября вновь появилось сообщение об ухудшении состояния артиста. Менее чем через месяц Гаркалина не стало.