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Народный артист Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни

Полина Долганова

Общество
Народный артист Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября. Об этом сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.

Официального подтверждения информации пока нет.

Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. До этого стало известно, что его ввели в медикаментозную кому из-за развившегося сепсиса.

14 октября сообщалось, что самочувствие народного артиста остается стабильным.

Позднее, 2 ноября, директор Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что актеру назначают новые препараты для сердца и что он находится на аппарате ЭКМО.

Также 8 ноября Гаркалину была проведена экстренная операция на плевральной полости грудной клетки.

Валерий Гаркалин Коронавирус Смерть
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