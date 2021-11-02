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«Врачи говорят — ждите»: агент Валерия Гаркалина рассказала о его самочувствии

Дарья Чентаева

Общество
«Врачи говорят — ждите»: агент Валерия Гаркалина рассказала о его самочувствии
Фото: Youtube / Россия 1

В СМИ продолжает появляться информация о тяжелом состоянии народного артиста РФ Валерия Гаркалина. Директор Валерия Гаркалина Наталья Теплова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о реальном самочувствии актера.

Теплова опровергла слухи о том, что Гаркалину назначают новые препараты для сердца и что он находится на аппарате ЭКМО.

— Я понятия не имею, где журналисты берут эту информацию. Потому что ни у меня, ни у дочки Валерия Борисовича таких новостей нет. Я думаю, что если бы все было действительно так, то его дочери бы все сказали, но ничего подобного нам не говорили, — рассказала Теплова.

Все что известно агенту и дочери Гаркалина — то, что сейчас он находится в реанимации.

— Врачи нам тоже ничего не рассказывают, просто всегда говорят: «Ждите», — заключила агент в интервью с Teleprogramma.pro.

Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября.

26 октября стало известно, что Гаркалина ввели в медикаментозную кому, у него развился сепсис.

14 октября сообщалось, что самочувствие народного артиста России Валерия Гаркалина, госпитализированного с COVID-19, остается стабильным. Однако недавно в прессе снова стали появляться тревожные новости.

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