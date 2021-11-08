Валерия Гаркалина экстренно прооперировали

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

8 ноября стало известно, что болеющему коронавирусом артисту Валерию Гаркалину была проведена экстренная операция на плевральной полости грудной клетки. Об этом рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

По его словам, несколько дней назад у 67-летнего артиста начал скапливаться в грудной клетке воздух, который стал давить на его легкие. Врачи приняли срочное решение провести операцию. При помощи дренажа, подключенного к специальному аппарату, врачи откачали воздух из грудной клетки артиста, а также 300 мл лизированной крови, передает KP.RU.

Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября.

26 октября стало известно, что Гаркалина ввели в медикаментозную кому, у него развился сепсис.

14 октября сообщалось, что самочувствие народного артиста России Валерия Гаркалина, госпитализированного с COVID-19, остается стабильным.

Позднее, 2 ноября, директор Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что Гаркалину назначают новые препараты для сердца и что он находится на аппарате ЭКМО.