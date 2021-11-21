Нарушения могут обойтись дорого: какие изменения в КоАП ждут автовладельцев в 2022 году

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В следующем году в России введут новый Кодекс административных правонарушений (КоАП). В нем, в частности, исключено такое наказание, как арест. Зато в КоАП планируется ввести ряд новых норм. Например, временное ограничение водительских прав до решения суда, а также штраф в 40 тысяч за неоднократный отказ остановиться.

Также меняется система наказания для систематически нарушающих ПДД. Например, водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения (проезд на красный свет, непропуск пешехода на переходе и т.д.), лишат прав. А еще будут штрафовать за так называемое опасное вождение — частое перестроение, «подрезание» автомобилей и т.д. Нетрезвых водителей ждет штраф до 50 тысяч рублей и лишение прав за езду в пьяном виде с ребенком в салоне машины, а также залог за задержанное транспортное средство пьяного водителя в 30 тысяч рублей.

За управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или лишиться прав. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в 3 тысячи.

Ужесточается наказание за отказ остановиться по требованию полицейского. Сейчас за это штрафуют на 500–800 рублей. Новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до трех лет или штраф 40 тысяч, если водитель не просто «убегает», но и создает при этом опасность для граждан.

— Я не уверен, что новые, более высокие штрафы позволят навести на дорогах порядок. Дело скорее не в размере, а в неотвратимости наказания, — считает доктор юридических наук, профессор Андрей Широков.

Кстати, о наказании. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, кого будут штрафовать за вождение без диагностической карты.

«Штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», — написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

ТО обязателен, если легковая машина старше четырех лет, переоформляется на нового собственника — в ГИБДД нужно будет предъявить диагностическую карту, которая выдается по итогам ТО. Второй случай — когда меняется конструкция самого автомобиля. Техосмотр, как и сейчас, нужно будет проходить всем автобусам, грузовикам и такси.