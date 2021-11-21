Пытаюсь достучаться до людей: певица Виктория Дайнеко об экологии, однообразном стиле и боязни города

Фото: Александр Мультиков

Певица Виктория Дайнеко выпустила новый клип на песню «Сделал шаг». Звезда рассказала «Вечерней Москве» про ответственность артистов, эпатаж и свой гардероб.

— Виктория, авторами вашей новой песни «Сделал шаг» стали поэт Михаил Гуцериев и композиторы Михаил Бабанов и Игорь Дворянинов. Как вам работалось с ними?

— Многие мои любимые коллеги спели песни на стихи Михаила Гуцериева, и мне захотелось тоже. Удивительно, но сотрудничество произошло очень неожиданно. Мне пришел запрос с предложением и приблизительным демо. И, послушав, я подумала, что это очень интересная песня, отличающаяся от большинства современных композиций, и, что важно, подходит мне. Стихи Михаила Сафарбековича идеально вписываются в современный мир и мое настроение.

— А есть ли артисты, с которыми вы хотели бы поработать? Может, кто-то из блогеров?

— Нет, с блогерами я бы не хотела работать. Ничего против них не имею, но это, наверное, немного не моя аудитория. А с кем-то еще… Если честно, у меня достаточно мало вдохновения на нашей сцене. Есть только одна певица на сегодняшний день, с кем я вижу совместную работу, — Mary Gu. С ней бы я спела дуэтом хоть завтра. Нет, даже сегодня!

— В одном из своих постов в соцсетях вы написали, что мечтаете о рокпроекте...

— Да, я действительно мечтаю о рок-проекте, о чем-то альтернативном и интересном для меня. Может быть, когда-то он осуществится.

Фото: Кирилл Огурцов

— Прошло 17 лет с вашего участия в шоу «Фабрика звезд». Вы пересматривали свои выступления с тех лет?

— Конечно, мне попадаются на глаза или я сама как-то нахожу номера, которые я делала на «Фабрике». Мне они нравятся, и я довольна ими и по сей день. Это был очень крутой проект.

— Вы попали туда в 17 лет. Чувствовали стресс?

— Я не помню давления и стресса, я просто получала огромное удовольствие, и, мне кажется, мой возраст даже помогал мне. Он давал гибкость и возможность реализовывать и пробовать себя во всех сферах.

— Вы активно поддерживаете экологические проекты и акции. А сами мусор сортируете?

— Для меня сортировка мусора была необходимостью, когда я снимала квартиру в отпуске в Германии. И, честно, для меня была очень серьезная задача разобраться в сортировке, потому что я люблю все делать основательно и правильно. Экология важна сейчас. Все же это наше будущее и наших детей. Мы все заботимся о своих родителях, делаем им подарки, стараемся, чтобы их жизнь стала комфортнее. Так почему мы не заботимся о нашем «большом родителе» — планете? И мое участие во всех проектах, акциях и выдвижение в Госдуму было для того, чтобы достучаться до людей, что ли. Но я знаю, что для меня это все не закончилось и я буду продолжать работу в этом направлении.

Фото: Кирилл Огурцов

— У вас, наверное, огромный гардероб?

— Я давно перешла на достаточно однообразный стиль одежды. У меня, как правило, несколько вещей, которые я просто комбинирую разным образом. Я давно не покупаю одежду, просто чтобы было, стараюсь заменять ее по мере необходимости. Но я не выкидываю ненужные вещи, а даю им вторую жизнь. Это помогает избежать гиперпотребления. Каждый человек может внести в это свой вклад, просто отказавшись от импульсивных покупок.

— Помните свой первый год в Москве? Не напугала вас столица?

— Я жила в городе Мирный, а лето проводила в поселке, где родилась. Большой город меня, конечно, пугал. Несколько лет я боялась Москвы, пока не села за руль и не стала более безопасно себя чувствовать. Но у меня были основания бояться. Был момент, когда за мной погнался какой-то дядька из автобуса. Я читала все истории, как надо и не надо делать, когда попадаешь в такую ситуацию. Я забежала в подъезд, захлопнула за собой дверь. Мужчина забежать не успел, но начал тарабанить по двери ногами. И вот как после этого не бояться большого города?

— Вашей дочери шесть лет. Если она решит выбрать творческую профессию, вы ее поддержите?

— Конечно, я не хотела бы творческой профессии для своего ребенка. Это очень тяжелая работа, эмоционально и физически. Но если она скажет, что больше ни в чем себя не видит, я постараюсь максимально передать ей свой опыт.

Фото: instagram / victoriadaineko

— Как вы считаете, звезды должны чему-то учить молодежь?

— Лидеры мнений, безусловно, должны отвечать всем законам нравственности. Может быть, кто-то забыл, какое влияние на нас оказывали наши кумиры. Все хотят походить на любимого актера, певца или блогера. И это влияет гораздо сильнее, чем воспитание родителей. Мама и папа могут сколько угодно рассказывать одно, но их кумир на экране может делать все совершенно противоположное. А дети больше воспринимают практику, чем теорию. На нашей эстраде есть те, кто завуалированно или нет поет про запрещенные вещества, обесценивает женщин, мужчин и воспевает аморальный образ жизни. И хорошо, если ребенок может противостоять этому и отгородиться от такого влияния. Поэтому это должно быть на совести звезд.

— У вас есть друзья из шоубизнеса? Вам вообще сложно выстраивать отношения с творческими людьми?

— У меня много хороших и близких знакомых певцов. Нам комфортно, мы понимаем друг друга, с чем приходится сталкиваться. Поэтому я не считаю, что у нас не суперздоровая атмосфера. В любой сфере есть свой микроклимат. Бывает, что и в офисах так себе люди встречаются. Поэтому неважно, что ты делаешь, важно, какой ты человек.

ДОСЬЕ

Виктория Дайнеко родилась 12 мая 1987 года. Детство она провела в городе Мирный в Якутии. С детства занималась танцами, пела в школьные годы. В 17 лет попала на телепроект «Фабрика звезд — 5», где победила. Участвовала в таких телешоу как «Ледниковый период» и «Две звезды». Озвучила роли несколько детских мультфильмах. В 2015 году родила дочь.

Фабричный выпускной

Со своими коллегами по телепроекту «Фабрика звезд — 5» Виктория поддерживает контакт. Как она рассказала «Вечерке», у них даже была однажды «встреча выпускников».

— Но я, к сожалению, на нее не попала. Но слышала некоторые отзывы о том, как все прошло. Периодически я общаюсь с ребятами, встречаюсь с ними на каких-то концертах, передачах. Больше всего, наверное, я вижусь с Юлианой Карауловой и с Наташей Подольской. Мишу Веселова часто вижу. Но на самом деле я всегда рада со всеми увидеться, потому что наших ребят всех люблю, мне кажется, у нас собрался очень классный сезон, — сказала «МВ» Дайнеко.

Запах счастья

Виктория Дайнеко — парфюмерный фанат. Она предпочитает восточные ароматы, потому что они теплые и уютные. А если бы ей нужно было создать свой запах, то это было бы что-то между сандалом, амброй, мускусом и ладаном.

Модные ошибки

Певица пользуется услугами стилистов только для работы, и то иногда может подобрать себе наряд сама. Дайнеко признается, что иногда она пересматривает фотографии с прошедших мероприятий и понимает свои ошибки.

Села бы за парту

Виктория жалеет, что не получила музыкальное образование.

— Я считаю, что мне было бы гораздо проще, если бы у меня оно было. Здесь вопрос даже не в теории, а в практических знаниях, которых мне, к сожалению, не хватает. И сейчас у меня совершенно другая усидчивость и восприятие информации. Казалось бы, я недавно только занималась сольфеджио, запоминала все аккорды… И что вы думаете? Я уже почти все забыла, — поделилась она с «Вечеркой».

Сложности со спортом

Певица рассказала «Вечерке», как поддерживает себя в форме: — Из-за некоторых особенностей организма у меня со спортом складываются трудные отношения. Да и после коронавируса стало сложнее им заниматься. Поэтому я стараюсь придерживаться безглютеновой диеты. Когда ты исключаешь из рациона продукты, которые не переносит организм, ты выглядишь чуточку лучше.