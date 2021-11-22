Кто-то 50, кто-то 32: сколько длится рабочая неделя в разных странах

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Согласно статистике, россияне в первом квартале 2021 года в среднем работали 38 часов в неделю. При этом мужчины тратили на свою деятельность 39 часов, а женщины 36,8 часа. «Вечерняя Москва» узнала, сколько времени в неделю работают граждане в других странах, а также спросила эксперта о том, сколько действительно часов стоит трудиться, чтобы приносить пользу обществу и не вредить себе.

Самые «ленивые»

Финляндия — одна из стран с самым лояльным отношением к труду. В государстве установлено минимальное количество рабочих часов в неделю — 32, а максимальное — 40. Полный рабочий день — 8 часов при 40 часовой рабочей недели. При этом в Хельсинки рабочая неделя может длиться даже меньше положенной нормы.

Немного больше трудятся во Франции. В этой стране рабочая неделя составляет минимум 35 часов, а максимально допустимая — 48 часов. Рабочий день обычно длится девять часов, есть часовой перерыв. Этот формат действует в основном на предприятиях. А вот время работы офисных работников почти не ограничивается. Но специалисты, которые проводят на работе больше положенных часов в неделю, получают компенсацию.

В Великобритании рабочая неделя составляет порядка 36 часов. Официальная рабочая неделя состоит из 5 дней по восемь часов: с 9 утра до 5 вечера. А согласно статистике, женщины в этой стране работают меньше, чем женщины в других странах.

Любят труд

В европейских странах, согласно одной из директив Европарламента и Европейского совета от 2003 года, средняя продолжительность рабочего времени не должна превышать 48 часов в неделю, включая сверхурочные. Однако многие государства вводят свои ограничения.

В Австрии максимальная длительность рабочей недели установлена на уровне в 50 часов. Но в среднем по стране граждане тратят на труд 41 час в неделю. При этом с 2018 года в стране работодателям разрешено по согласованию с коллективом может устанавливать 60-часовую неделю. Стандартная продолжительность рабочего дня в Австрии составляет 8 часов.

В Германии тоже не любят сидеть без дела: в среднем рабочая неделя в стране длится 40–48 часов. Но вопрос продолжительности рабочего дня и недели регулируется договорами между работодателем и трудовым коллективом. Нормальная продолжительность рабочего дня в Германии составляет 8 часов, который при определенных условиях может быть продлен до 10 часов.

В Италии минимальная рабочая неделя определена 40 часами, а максимальная ее продолжительность не может превышать 48 часов. При этом по соглашению с компаниями итальянцы могут работать и меньше минимального уровня. А еще у итальянцев есть сиеста с 13 до 15-16 часов. Но классика — пятидневка по 8 часов.

В Нидерландах при пятидневной рабочей неделе нельзя работать больше 45 часов в неделю. Но средняя рабочая неделя — 40 часов. В последние годы на предприятиях страны все чаще вводится четырехдневка при условии максимального 10-часового рабочего дня.

В США работникам государственных учреждений запрещено работать свыше 40 часов в неделю. В частном секторе работодателям можно превышать эту норму. Средняя рабочая неделя занятых на частных предприятиях составляет 38,7 часа. Как правило, длительность рабочего дня составляет 8 часов, и на работу нужно ходить с понедельника по пятницу.

Трудоголики

Китай — одна из самых трудолюбивых стран. В стране закон устанавливает пятидневную рабочую неделю. Отрабатывать в неделю нужно минимум 40 часов, но не более 48. Однако некоторые китайские корпорации работают в общей сложности 72 часа — с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю.

Немного меньше трудятся в Аргентине. Рабочая неделя в Аргентине составляет обычно около 48 часов: в субботу часто рабочий день сокращенный, воскресенье — выходной. Кроме того, за пределами Буэнос-Айреса сиеста повсеместна: с 12:30 до 16 часов.

В Индии трудятся тоже много. Рабочая неделя в стране ограничена 48 часами. На некоторых производствах она может быть увеличена до максимума в 54 часа. В среднем по стране горожане тратят на труд примерно 53–54 часа в неделю, а сельские жители — 46–47 часов. При этом получасовой как минимум перерыв обязателен каждые 5,5 часа. Отпуск у индусов длится около 12 выходных дней в год.

Почти столько же тратят на труд жители Южной Кореи. В 2018 году рабочая неделя в стране была сокращена с 68 до 52 часов, а из них 12 часов считаются сверхурочными.

А сколько надо работать?

Как рассказал экономист, старший научный сотрудник института социальной политики ВШЭ Василий Аникин, раньше, в период индустриализации, работники трудились более 40 часов в неделю, что «позволило выступить взрывным фактором роста для западных экономик». При этом производительность была на одном уровне.

— Но рабочие профсоюзы пришли к тому, что 40 часов в неделю достаточно... И сокращение рабочей недели — заслуга рабочего движение. Сокращение рабочей недели с 40 до 32 часов, если мы переходим с пятидневной рабочей недели на четырехдневную, тоже заслуга профсоюзов. Но как оказывается, и ряд экспериментов был поставлен, производительность не падает, если переходим на сокращенную рабочую неделю, — сказал эксперт.

Другой вопрос заключается в том, чтобы переход на четырехдневку был осуществлен в национальном масштабе. Иначе будет несправедливость: одни компании предлагают сокращенную рабочую неделю, а остальной рынок — классическую. И это отчасти можно отнести к дискриминации. Да и перед таким переходом нужно провести ряд исследований о такой необходимости.

— Опыт индустриально развитых стран показывает, что переход на сокращенную рабочую неделю действительно может быть эффективен, — добавил Аникин.

При работе в таком формате выигрывают и работодатели — сокращаются издержки компаний. Прежде всего — за счет уменьшения траты времени на коммуникацию. А структурирование задач работниками, оптимизация рабочего времени помогают сотрудникам выполнять проекты в срок без потери качества. Главное — работники должны делать перерывы во время рабочего времени.

— Современные исследования в области рабочей силы и мотивации рабочей силы показывают, что работник должен отдыхать. Чем больше он отдыхает, тем больше он результативен. При этом это должны быть короткие промежутки отдыха, желательно, чтобы их было много. Четырехнедельная рабочая неделя удовлетворяет этим критериям, — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что четырехдневка выигрывает даже математически: «если человек работает меньше, но с тем же результатом, значит, его производительность выше». Однако еще важно, чтобы внутренние условия труда для сотрудников были комфортными — от офисного пространства до коллег.

Что касается стран особо работящих — азиатских и южноазиатских, то они исторически привыкли много трудиться и уже не представляют, как может быть иначе. При этом долгий труд же не значит, что производительность будет высокая. Ведь в этом вопросе есть обратная сторона — эмоциональное и физическое выгорание людей на работе. Уставший человек теряет удовлетворенность жизнью, зарплатой, он не видит мотивации.

— Поэтому в этих странах выработаны механизмы различных упражнений и практик, они внедрены, чтобы рабочие могли сохранять более-менее такой статус здорового человека. С другой стороны, компании заинтересованы, чтобы сократить нагрузку, некоторые компании ее даже сократили, — заключил Аникин.