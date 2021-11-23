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«Очень изматывает»: как изменятся условия труда для работников с детьми с 30 ноября

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Очень изматывает»: как изменятся условия труда для работников с детьми с 30 ноября
Фото: pixabay.com

Внесенные в Трудовой кодекс изменения помогут на законодательном уровне обезопасить работников с детьми от переработок и командировок. При этом поправки не добавят новых трудностей при поиске работы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, в большей степени изменения в Трудовом кодексе затронут те специальности, которые предполагают командировки. Это значительно облегчит жизнь тем, у кого есть дети.

— Сейчас предоставляют право отказа от служебных командировок, но практика показывает, что и беременные женщины, и многодетные матери достаточно часто отправляются в командировки. При этом нужно учитывать, что суточные в командировках очень маленькие, поэтому часто ездить вообще невыгодно. К тому же это очень изматывает: человек перепрыгивает из одного часового пояса в другой, организм не успевает восстановиться, — объяснила специалист.

Лоикова отметила, что многие компании в пандемию стали оптимизировать расходы путем отказа от отправки своих сотрудников в командировки. В том числе это связано с организационными трудностями: например, в каком-нибудь регионе требуется QR-код, который есть не у всех сотрудников.

Еще одна категория работников, которым помогут новые поправки, — это те, кто работает вахтовым методом, заметила Лоикова.

— Допустим, родитель, в одиночку воспитывающий ребенка в возрасте до 14 лет, в принципе не может на вахту на три месяца уехать и оставить ребенка, — подчеркнула собеседница «ВМ».

По мнению Лоиковой, новые поправки не будут затруднять поиск работы.

— В основном это касается специальностей, которые имеют разъездной характер работы. Например, региональные менеджеры, менеджеры по развитию, территориальные менеджеры. Все остальные, как правило, не ездят в командировки, — отметила эксперт.

Специалист обратила внимание, что с началом пандемии многие россияне стали больше внимания уделять семье. В частности, деньги, которые раньше тратились на путешествия, теперь нередко уходят на дополнительное образование детей.

Эксперт заметила, что поправки, внесенные в Трудовой кодекс, позволят работникам больше сосредоточиться на семье, при этом не потеряв доход.

— Понятно, что люди не хотят остаться без работы, у всех есть какие-то обязательства и то, что будет такая гарантия, — это прекрасно. Потому что работа — это работа, но нужно понимать, что хороший работник — тот, который имеет мотивацию работать и имеет на это физические и эмоциональные силы, — заключила собеседница «ВМ».

В Трудовой кодекс внесли поправки, согласно которым некоторых работников больше нельзя будет отправлять в командировки без письменного согласия. В частности, речь идет о сотрудниках, имеющих трех и более детей до 18 лет (до достижения младшим ребенком возраста 14 лет), родителях, в одиночку воспитывающих ребенка до 14 лет, и о работниках, воспитывающих ребенка до 14 лет, в случае если другой родитель работает вахтовым методом, а также об опекунах детей до 14 лет.

Кроме того, письменное согласие понадобится для привлечения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни, ночное время и к сверхурочной работе.

Также устанавливаются дополнительные гарантии для инвалидов — направление таких сотрудников в командировки будет возможно только с их согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья.

Новые положения Трудового кодекса вступят в силу 30 ноября.

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