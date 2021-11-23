Создаем атмосферу праздника: поклонную гору украсит гигантский музыкальный новогодний шар, а бульвары — яркие световые тоннели и арки

Слева направо: монтажники Виктор Порфиленко, Роман Евтыхов, Владимир Флерко оформляют праздничную иллюминацию на гигантском новогоднем шаре на Поклонной горе. Установка этой конструкции будет завершена в ближайшие дни / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

23 ноября в столице завершился монтаж световых арок на центральных улицах. К новогодним праздникам готовятся и другие городские площадки — парки, аллеи, скверы и бульвары.

Москва готовится к празднованию Нового года и Рождества. Столица прихорашивается: в витринах уже зажглись разноцветные гирлянды, кое-где можно увидеть статуи Дедов Морозов, а стекла то тут, то там украсили резные снежинки. В праздничное убранство наряжаются и городские улицы. Уже подключают к сетям смонтированные арки на Тверской, на пешеходных зонах Бульварного кольца идет монтаж световых тоннелей и цифр «2022».

Возводят в Москве и крупные арт-объекты. Привычным уже стал многотонный новогодний шар на Поклонной горе. Все работы по его установке занимают несколько дней. Специалисты собирают металлическую конструкцию высотой 20 метров, которая состоит из 176 тысяч светодиодов. Диаметр такой игрушки-гиганта — 17 метров, а вес — порядка 35 тонн.

— Общая протяженность металлоконструкции — пять километров. Войдя внутрь, можно будет увидеть световое шоу с музыкальным сопровождением, — рассказывает один из монтажников, Егор Лыско, поднимаясь на самый верх шара и осматривая проделанную работу.

Арт-объект собирают в несколько этапов: сначала отдельно монтируют нижнюю и верхнюю части каркаса. После этого с помощью крана их совмещают и скрепляют металлическими тросами.

— Завершить монтажные работы планируем в ближайшие дни, — отчитывается его коллега Владимир Флерко.

Последним этапом станет тестирование музыкальной программы игрушки-гиганта. В репертуар новогоднего шара на Поклонной горе войдут любимые мелодии о зиме, Москве и праздновании Нового года. В зависимости от звучащей музыки светодиоды будут транслировать на поверхность игрушки узоры и фигуры разных размеров: снежинки, фейерверки и кольца. Кстати, шар-гигант в Москве появился пять лет назад. Можно сказать, что в этом году он отметит свой первый юбилей.

Помимо новогоднего шара местные достопримечательности украсят и другими новогодними фигурами. Так, перед зимними праздниками на Поклонной горе и Кутузовском проспекте установят более 60 световых конструкций.

— Здесь появятся 25-метровая ель, объемные танцующие фигуры, световые деревья и звезды. У Триумфальной арки гостей будут встречать световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, — сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Всего же в городе в этом сезоне установят более четырех тысяч разнообразных светящихся конструкций: елей, консолей, тоннелей, арок. Их монтаж завершат до середины декабря. Украшение получат и новые места притяжения города. Среди них, например, парк Северного речного вокзала.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В проекте по монтажу новогоднего шара на Поклонной горе первый раз участвовали более 50 человек: программисты, дизайнеры, конструкторы, которые делают конструкцию устойчивой. Более одного миллиона лампочек используют для новогодней иллюминации на ВДНХ, в настоящий момент идет монтаж 383 световых объектов. Перед павильоном № 1 возводится 28-метровая инсталляция.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— Традиционно мы заранее приступаем к украшению города к Новому году и Рождеству, чтобы создать у москвичей и гостей столицы особое праздничное настроение. В настоящее время ведется монтаж крупных декоративных конструкций, в том числе световых тоннелей и арок в центральной части города. Завершить все работы планируем до середины декабря. Так, на ВДНХ и в Парке Горького декоративные украшения расставят не только у центральных входов, но и по всей территории.