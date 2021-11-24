Капотня стала арт-объектом: о преображении района рассказывает выставка

Москвичка Алла Мировская на открытии выставки, посвященной Капотне, в Музее Москвы. Экспозиция рассказывает о прошлом и настоящем индустриального района / Фото: Виктор Молодцов

В Музее Москвы открылась новая выставка междисциплинарного проекта «Москва без окраин». Экспозиция посвящена Капотне — легендарному промышленному району возле МКАД.

Москва активно развивает не только центр, но и окраины. Впрочем, само понятие «окраина Москвы» уже становится архаизмом. Подтверждение этому — программа благоустройства «Мой район», запущенная в 2018 году. Ее цель — довести уровень комфортности городской среды до высоких стандартов центра столицы. О том, как преобразуются районы Москвы в ходе реализации программы, можно узнать на примере Капотни. Она стала первым районом, где провели комплексное благоустройство, а 17 ноября в Музее Москвы открылась выставка, где можно познакомиться с историей и развитием этого самобытного района. Мы беседуем с генеральным директором Музея Москвы Анной Трапковой.

— Анна, как родилась идея создать выставку о Капотне?

— Капотня — первый из отдаленных районов в серии выставок «Москва без окраин», о котором нам хотелось рассказать. Это промышленная окраина со своей интересной судьбой. Подать эту историю мы решили через рассказы местных жителей, которые были нашими главными источниками знаний. Они принесли нам много личных фотографий и вещей, рассказали свои истории. Людмила Николаевна Шабалина, почти тридцать лет занимавшая должность главного технолога Московского НПЗ, например, передала необычную куклу — сувенир, изготовленный из различных образцов продукции завода. А Ирина Алексеевна Кузовлева передала нам свой дневник читателя, в нем она делилась впечатлениями о прочитанных книгах, полученных в заводской библиотеке, куда в 1964 году ее привел отец.

Священник храма Рождества Пресвятой Богородицы подарил старый купол колокольни: один из кураторов выставки, Полина Жураковская, погрузила его в такси и привезла в музей — просто удивительно, как ей это удалось? Ведь по экспозиции его с трудом перемещали двое сильных мужчин! На выставке также представлено много старых фотографий района. Впрочем, мы рассказываем и о современности — как именно Капотня стала прекрасным примером комплексного преображения всего района. Кстати, это преображение происходит вместе с обновлением главной промышленной доминанты района — Московским НПЗ, где в 2011 году стартовала масштабная модернизация. Поэтому часть выставки посвящена заводу: как он менялся вместе с районом.

Фото: Из личного архива Анны Трапковой

— Как проходили работы по подготовке выставки и сбору материалов?

— Нашими полноценными соавторами были жители Капотни: школьники, старожилы, представители совета ветеранов, работники Московского НПЗ, которые проделали колоссальную работу. Они предоставили фото, видео, документы, артефакты, поделились воспоминаниями, а также взаимодействовали с современными художниками, которые также работали над выставкой.

— Какие художественные работы можно увидеть в экспозиции?

— Художница Ольга Городенская попросила у десяти жителей Капотни и нескольких своих знакомых из окрестных районов по кружке, затем разбила их и собрала из этих фрагментов целую инсталляцию — новый сервиз дружбы! Он символизирует преодоление дистанций и границ внутри города. А документальный фильм Натальи Касьяновой «Жить в красоте» убедительно доказывает, что одно из главных богатств Капотни — это люди старшего поколения. Они удивительно бодры и жизнерадостны, у них можно по-настоящему учиться жизнелюбию и оптимизму. Всего над выставкой работали 15 художников.

— Какой перед посетителями выставки предстает Капотня, каков ее образ?

— С одной стороны, современная Капотня наследует советскую традицию планировок городских пространств. С другой, район развивается в соответствии с актуальными тенденциями в урбанистике и благоустройстве. Расположенный здесь Московский НПЗ снабжает топливом заправки и аэропорты столицы. А сам район демонстрирует уникальную модель построения локальной идентичности, которая включает и промышленность, и природные ландшафты, и очарование повседневной жизни небольшого городка. Кстати, о природе. Часть выставки посвящена экологии района. В частности — уникальному парку, который в ходе реализации программы «Мой район» появился вдоль Москвы-реки. Этот парк стал точкой притяжения не только жителей Капотни, но и соседних районов. Специально для проекта музея фотограф Виктор Лягушкин запечатлел обитателей парка, которых здесь, оказывается, немало — это лисицы, богомолы, лягушки, речные раки, пчелы.

— До сих пор считалось, что с экологией в этом районе дело обстоит плохо!

— Все очень изменилось. Модернизация местного предприятия, которая идет уже десять лет, в несколько раз сократила влияние завода на окружающую среду. О том, как это происходило, посетители выставки тоже могут узнать. В любом случае сейчас Капотня — это зеленый, чистый и очень благоустроенный район. Пожалуй, один из самых благоустроенных в столице. Капотня, на мой взгляд, стала успешным примером единения современного промышленного сектора и жилого пространства. Ведь до последнего времени, вспомните, она воспринималась как рабочая слободка, промышленная окраина. Вроде бы Москва, а вроде бы и нет. Наша выставка показывает район именно как часть города, часть его культурно-исторического пространства. Капотня стала районом для жизни. Не зря она теперь вдохновляет художников!

СПРАВКА

Выставка «Москва без окраин. Капотня» открыта до 20 марта 2022 года. Вход бесплатный, регистрация по кнопке «Купить билеты» на сайте Музея Москвы — mosmuseum.ru. Для входа в музей нужны QR-код и документ, удостоверяющий личность. Адрес музея: Зубовский бульвар, 2. Ст. м. «Парк культуры». Телефон (495) 739-00-08. Музей работает с 11:00 до 21:00 ежедневно, кроме понедельника.