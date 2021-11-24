Информацию о прививке хранит специальный пропуск

Студентка МГТУ имени Баумана Дарья Громова заходит в университет по цифровому пропуску «Бауман ID», который она привязала к смартфону. Благодаря такому решению студентам не приходится предъявлять сертификат о вакцинации с портала «Госуслуги» и паспорт / Фото: Сергей Кушлевич / МГТУ им. Баумана

24 ноября в Московском государственном техническом университете имени Баумана стартовали очные занятия. Студенты проходят в вуз по цифровым пропускам «Бауман ID».

В корпусах университета шумно и многолюдно. Студенты спешат на пары, общаются друг с другом после двух недель дистанционного обучения. Охранники не проверяют QR-коды и паспорта на входе. В университете действует другая, не менее безопасная пропускная система.

Если у студента есть сертификат о вакцинации, справка о том, что он переболел коронавирусом за последние полгода, или отрицательный ПЦР-тест, он должен оформить в приложении вуза пропуск «Бауман ID» и получить специальный университетский QR-код для прохода через турникет. Привязать его можно к банковской карте, «Тройке» или использовать мобильное приложение вуза.

— Проверка цифровых пропусков осуществляется очень легко и быстро: достаточно просто приложить к считывателю карту-пропуск или мобильный телефон и после сигнала пройти в университет, — рассказали в пресс-службе МГТУ имени Баумана. — В цифровом пропуске уже содержится вся необходимая информация о студенте или преподавателе, в том числе и срок действия OR-кодов. При входе тепловизор автоматически измеряет температуру входящего.

Студенты университета положительно оценили новую разработку.

— Я загрузила сертификат о вакцинации в приложение вуза, и буквально на следующий день мне пришел QR-код, с помощью которого я могу проходить в университет, — рассказывает студентка третьего курса Марина Уразова.

По ее словам, ребятам важно находится в университете на очных занятиях, особенно тем, кто учится на инженерных специальностях.

— Я изучаю подводную робототехнику. Мы регулярно проводим лабораторные работы, занимаемся на специальном оборудовании. Дистанционно все это освоить в полной мере не получится, — отметила Мария Уразова.

По словам девушки, ее однокурсники и друзья ответственно подошли к вакцинации. Практически все студенты МГТУ имени Баумана теперь могут беспрепятственно проходить в университет.

— Летом для учащихся создали мобильный пункт вакцинации в одном из корпусов вуза. Также для студентов организовали трансфер до прививочного пункта на ВДНХ.

Так что нам не пришлось стоять в очередях поликлиник. За это хочу сказать большое спасибо нашему университету, — добавила Мария Уразова.

Студентка четвертого курса МГТУ имени Баумана Дарья Громова считает, что теперь удаленка осталась в прошлом.

— В этом учебном году мы две недели занимались дистанционно. Почти весь прошлый год тоже прошел за экраном монитора. Несмотря на то что наши преподаватели старались дать нам максимум, а цифровые технологии помогали в этом, все усвоить через экран монитора невозможно. Особенно в нашей прикладной специальности «Промышленный дизайн», — поделилась Дарья Громова.

Формат обучения COVID-free практикуют с ноября 2021 года и другие вузы столицы. Сотрудники и студенты Московского физико-технического института вернулись в корпуса 8 ноября. Для этого заранее были собраны все данные о вакцинированных и активированы их пропуска.

Похожие правила введены в Российском экономическом университете имени Плеханова, в Московском городском педагогическом университете и Московском государственном институте международных отношений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Гордин, исполняющий обязанности ректора МГТУ имени Баумана:

— Мы — инженерный вуз, и, будем говорить честно, обучить грамотного специалиста инженерному делу в дистанционном формате очень сложно. Нужна работа в лабораториях на специальном оборудовании, выполнение курсовых, общение с преподавателями кафедр. Поэтому мы приняли решение о возможности обучения наших студентов не только дистанционно, но и при соблюдении рекомендаций перейти в очный формат обучения с 24 ноября.