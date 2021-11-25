Коллег и там, и тут передают: тренд на дистанционные корпоративы набрал обороты

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24 ноября в Национальной ассоциации организаторов мероприятий отметили, что спрос на онлайн-корпоративы вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. «Вечерняя Москва» выяснила, как весело отметить Новый год с коллегами в дистанционном формате.

Собери елочку

Неплохим вариантом может стать совместное творчество. Например, собрать своими руками новогодний венок или праздничную елку, нарисовать картину. Основатель масштабных творческих проектов Дмитрий Анисимов рассказал, что в таком мероприятии можно поучаствовать из любой точки мира.

— Мы собираем специальные боксы и отправляем их людям, — пояснил Дмитрий. — Это наборы, в которых есть все необходимое для создания картины, домашнего флорариума или же новогодней елочки. Стоимость такого бокса — 3 тысячи рублей. А сам онлайн-корпоратив проводится бесплатно.

Игра в театр

Еще одна свежая идея для онлайн-корпоратива — участие в театральной постановке. Серьезно! Даже обычные менеджеры, бухгалтеры или программисты могут почувствовать себя актерами. Такую услугу предлагает одно из агентств по организации праздников.

— Мы подбираем постановку, которая подойдет сотрудникам конкретной компании, — объяснила генеральный директор агентства Яна Балачевцева. — Затем сотрудники в течение недели вместе с режиссером репетируют свои роли. Они учатся правильно смотреть в веб-камеру, передавать интонации в онлайн-общении, а это очень полезные навыки. По итогу они представляют постановку на корпоративе в режиме онлайн. После идет обсуждение.

Стоимость организации такого мероприятия — 300 000 рублей с компании.

Кто умнее?

Для любителей интеллектуальных битв подойдут онлайн-викторины. Соучредитель компании по их организации Евгений Лукин отметил, что в этом году спрос на них значительно вырос.

— Людям нравится думать, отвечать на вопросы и соревноваться друг с другом, — сообщил Евгений Лукин. — По желанию заказчиков мы добавляем вопросы, связанные с их компанией, сферой деятельности.

Средняя стоимость игры на 100 человек — от 100 тысяч рублей. В указанную сумму входят двухчасовая игра и работа ведущего в специальной студии.

Хотим посложнее!

Необычные квест-игры «Аватар» проводит одна из российских ивент-компаний. Участники игры делятся на команды по десять человек и получают список из 40 заданий. С ними на видеосвязи находится игротехник — «Аватар».

Это глаза, уши, а также руки и ноги участников — он ходит по городу и действует согласно их указаниям. Задача — управлять «Аватаром», отправлять его в нужные локации и выполнять задания. Многие из них зашифрованы, что усложняет игру.

— Такой квест учит распределять роли в команде, помогает вырабатывать навык стратегического планирования, воспитывает ответственность, — уверен управляющий партнер компании по организации праздников Михаил Климанов.

Стоимость игры — от 100 до 500 тысяч рублей с компании.

Для больших компаний

Сотни и даже тысячи человек можно объединить на онлайн-корпоративе. Организаторы заранее продумают задания. Например, каждый сотрудник снимет дома видео со своей семьей, а затем режиссеры смонтируют праздничный ролик.

— Когда ты видишь творчество своих коллег — это здорово. И это сближает, — рассказал партнер команды экспертов по организации праздников Иван Поляков.

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Вживую выйдет дороже

«Вечерка» узнала, как правильно выбрать агентство по организации праздников и во сколько обойдется новогодний корпоратив.

В первую очередь нужно обращать внимание на рейтинг агентства, считает генеральный директор агентства по организации и проведению мероприятий Егор Доброгорский. Следует изучить портфолио, посмотреть, каким компаниям агентство проводило корпоративы ранее. И, конечно, внимательно прочитать отзывы.

— Онлайн-корпоративы обойдутся на 30 процентов дешевле традиционных, — отмечает Егор Доброгоский. — Стоимость офлайн-корпоратива обычно рассчитывается так: 5000 рублей с человека за банкет в ресторане, плюс доплата — за услуги ведущего и выступления звезд. В онлайн-формате в первую очередь идет экономия на банкете.

Так, новогодний корпоратив для ста сотрудников обойдется минимум в 1 миллион рублей. Цены на праздничные банкеты в столичных ресторанах варьируются от 5000 до 12 000 руб лей.

Егор Доброгорский сообщил, что по сравнению с 2019 годом цены на выступления звезд увеличились ровно в два раза. Это тоже отразится на общей стоимости новогоднего корпоратива. Приглашение на праздник известного артиста может ударить по кошельку. Стоимость выступлений звезд в столице варьируется от 500 000 рублей до 12–15 миллионов рублей.

Если вы хотите заказать ту же услугу онлайн, в этом пункте сэкономить не получится. По словам собеседника «Вечерки», звезды берут за выступления по видеосвязи столько же.

Возможны и гибридные форматы корпоративов. Например, коллеги-москвичи собираются в ресторане, а в формате онлайн к ним подключаются сотрудники из регионов.

— В онлайн-корпоративы также входят различные интерактивы, — говорит Егор Доброгорский. — Например, небольшие викторины, игры в формате «Что? Где? Когда?» или даже конкурсы. Например, сотрудники снимают видеоролики на заданную тему, а потом коллеги вместе выбирают лучший мини-фильм.

Принято считать, что в столице цены выше, чем в регионах, но на онлайн-корпоративы это не распространяется. В Национальной ассоциации организаторов мероприятий рассказали, что цены на них одинаковы по всей стране.

— В онлайн-сегменте в принципе нет регионального аспекта, — объяснил пресс-секретарь ассоциации Станислав Грушевский. — Большинство тех, кто проводит крупные онлайн-активности, — москвичи. В то же время команды агентств довольно многочисленные, и значительная часть сотрудников работает, находясь в разных городах.