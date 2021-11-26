Воздушная трасса связывает берега и соединяет сердца

Супружеская пара Наталья и Василий Сагитовы, помимо годовщины открытия Московской канатной дороги, отмечают и важную для своей семьи дату — три года назад зародились их отношения. Воздушная трасса между Воробьевыми горами и Лужниками теперь одно из любимых мест пары в столице / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

26 ноября Московская канатная дорога отмечает три года со дня своего запуска. Воздушная трасса соединила Лужники и Воробьевы горы, а еще — сердца многих горожан и туристов.

Московская канатная дорога популярна среди молодоженов, спортсменов, горожан, которые хотят увидеть столицу с высоты, и, конечно, у туристов. За три года работы воздушной трассой, соединяющей два берега Москвы-реки, воспользовались свыше 3,5 миллиона раз.

В честь третьей годовщины на станциях канатной дороги сегодня устраивают праздник. Так, на нижней станции «Лужники» пройдет бесплатная беспроигрышная лотерея. Каждый пассажир сможет выиграть бесплатный проезд на канатной дороге или приз от друзей и партнеров Московской канатной дороги: Департамента транспорта Москвы, сервиса Russpass, Парка Горького, Большой спортивной арены «Лужники», «Панорамы 360», балета «Тодес», «Союзмультклуба», Музея Москва-Сити, оператора двухэтажных экскурсионных автобусов City Sightseeing Russia и туристических компаний.

Сегодня воздушная трасса между Лужниками и Воробьевыми горами способна принимать до 1600 человек в час. Протяженность канатной дороги составляет 720 метров, а перепад высот — 60 метров. Время в пути по воздушной трассе пролетит быстро — всего пять минут. Пассажиры в комфортных кабинках проезжают три станции: «Воробьевы горы», «Новая лига» и «Лужники».

— Зато сколько можно фотографий сделать! — говорит москвичка Алена Чернышова. — Да и с высоты увидеть любимые «Лужники» приятно. Тем более, об этом самом спортивном месте столицы у меня столько воспоминаний и впечатлений: и первые забеги, и прогулки с друзьями.

Супружеская пара Наталья и Василий Сагитовы, помимо годовщины открытия Московской канатной дороги, отмечают и важную для своей семьи дату — три года назад зародились их отношения. Воздушная трасса между Воробьевыми горами и Лужниками теперь одно из любимых мест пары в столице / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

А вот супружеская пара — Наталья и Василий Сагитовы — в день рождения Московской канатной дороги отмечают свою годовщину союза. Москвичи признаются, что Лужники и Воробьевы горы — их любимые места в столице, где они назначали друг другу свидания, ходили вместе в кафе, а иногда по утрам шли на зарядку или пробежку.

— Здорово, что этот день для нас общий — три года назад заработала канатная дорога, и этот же день мы считаем как дату отсчета наших отношений, — улыбается Василий.

Наталья Сагитова считает, что канатная дорога — это не просто воздушная трасса между двумя берегами, а хорошее место для того, чтобы ощутить себя немного ближе к облакам, подняться над суетой мегаполиса и остаться только вдвоем, а не в толпе.

— Мы так любуемся Москвой и друг другом, — говорит она.

В пресс-службе Московской канатной дороги напомнили историю создания воздушной трассы. Ее проектирование началось в январе 2017-го. Строительство стартовало в мае и длилось более полутора лет. Власти города сразу предполагали, что канатка будет востребована не только как туристический объект, где в теплое время года еще можно сыграть и свадьбу, а станет важным элементом развития спорткластера на Воробьевых горах.

— В планах создать три горнолыжных склона, трамплин для сноуборда, сноуборди экстрим-парк, лыжные трассу и базу, каток и веревочный парк, — отметили в пресс-службе трассы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Лобачев, генеральный директор московской канатной дороги:

— Сегодня особый подарок ждет юных пассажиров, которые приехали прокатиться на канатной дороге: на станции «Воробьевы горы» поселится волшебный Кот Мяуч, исполняющий желания. За три года работы мы с особым вниманием относились к потребностям детей. Теперь у ребят появится больше причин совершить воздушную прогулку и побывать на Воробьевых горах.