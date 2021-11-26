Ешь и худеешь? Врач Соломатина объяснила, помогает ли соевый соус при диетах

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Многие любители диет исключают соль из рациона, поскольку она задерживает жидкость в организме и затрудняет обменные процессы. Надеясь быстрее похудеть, россияне заменяют повседневную специю соевым соусом. Однако, как рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина, не всегда такая рокировка эффективна.

На российском рынке, по словам эксперта, найти полезный азиатский соевый соус очень сложно. В магазинах в основном продается продукт отечественного производства.

— У нас практически нет натурального соевого соуса, поскольку получить его очень тяжело. Процесс изготовления соевого соуса длительный и заключается в ферментации соевых бобов под воздействием грибов рода аспергилл. Наши производители долго ждать не любят, всячески ускоряют эти сложные процедуры. В итоге мы получаем либо откровенную подделку, либо продукт лишь отдаленно напоминающий соевый соус, — сказала Соломатина.

Желающие похудеть должны отказаться от соевого соуса отечественного производства.

— Это провальная затея (использовать такой продукт при похудении — прим. «ВМ»). Результат будет обратный, человек будет толстеть и есть больше, — отметила Соломатина.

Она пояснила, что многие производители добавляют в соевый соус глутамат натрия, который только «разгоняет» аппетит.

— Теперь представьте, вы съели блюдо, как вы считаете, вполне диетическое и насыщенное полезными веществами, но чувство голода все равно не покидает вас. Всему виной глутамат натрия, содержащийся в соевом соусе, — сказала диетолог.

Натуральный соевый соус, как другие продукты ферментации, очень полезен для здоровья. В нем содержатся пробиотические бактерии, положительно влияющие на микробиом кишечника. Употребление соевого соуса может предупреждать заболевания желудочно-кишечного тракта, заверила диетолог.

— В азиатских странах, если вы обращали внимание, добавляют соевый соус практически во все блюда. Но кухня этих стран преимущественно малокалорийная. Это салаты, зелень, диетическое мясо, крупы, супы, рисовая лапша с овощами и морепродуктами, огромное количество специй. Съедая такие легкие блюда и испытывая при этом большой спектр вкусовых ощущений, человек быстрее насыщается, но не переедает. В этом и кроется секрет паназиатской кухни: ты ешь, быстро нейтрализуешь чувство голода и, поскольку продукты диетические, не толстеешь, — рассказала врач.

Эксперт также посоветовала использовать соевый соус при приготовлении блюд, в рецепты которых он включен.

— Понятное дело, что в яичницу соевый соус добавлять не стоит. И на вопрос о том, способствует ли соевый соус похудению, можно ответить положительно, если он идет в сочетании с некалорийными блюдами. Если же ваш рацион однообразный, состоит в основном из макарон, жирных видов мяса, сладостей и полуфабрикатов, то даже самый натуральный соевый соус обрести фигуру мечты вам не поможет. После каждого приема пищи вы будете снова хотеть есть, что не способствует похудению, — объяснила специалист.

Несмотря на то что натуральный соевый соус является источником полезных микроэлементов, его чрезмерное употребление может быть опасным, предупредила Соломатина.

— Врачи не рекомендуют потреблять его при заболеваниях и сбоях в функционировании почек, если имеются аллергические реакции на компоненты. Исключите его при гипертонии. Беременным тоже следует отказаться от этой специи, — заключила собеседница «ВМ».