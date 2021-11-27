Ушел из жизни бывший первый замминистра энергетики Иван Матлашов

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

24 ноября на 76-м году жизни скончался бывший первый заместитель министра энергетики Российской Федерации, советник председателя правления «Газпром нефти» Иван Андреевич Матлашов.

Вся деятельность Ивана Андреевича была неразрывно связана с развитием отечественного топливно-энергетического комплекса.

Окончив Волгоградский нефтяной техникум, а затем в 1977 году Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, Иван Андреевич прошел большой профессиональный путь — от механика до замминистра.

В 1996-2000 годах Иван Матлашов возглавлял государственное предприятие «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» Минтопэнерго России, а в 2000-2006 годах был первым заместителем министра энергетики РФ. С 2007 года Иван Андреевич являлся советником председателя правления «Газпром нефти».

За свою работу Иван Андреевич отмечен званиями почетного работника ТЭК, почетного энергетика, почетного нефтяника, лауреата премии правительства РФ в области науки и новых технологий.

Коллеги и друзья отзываются об Иване Андреевиче как о жизнелюбивом и неравнодушном человеке. Он всегда был готов прийти на помощь, независимо от должности просящего, при этом сам в любых жизненных ситуациях оставался оптимистом.

Иван Андреевич от всего сердца любил свою работу, уделял ей много времени и сил. Но это не мешало ему оставаться разносторонним человеком, увлекаясь боксом, плаванием, охотой, рыбалкой, дайвингом.

У Ивана Андреевича осталась жена и дочь. Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам Ивана Андреевича.

Прощание состоится в воскресенье 28 ноября и пройдет с 11:00 до 13.00 в ритуальном зале ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, 25).

Иван Андреевич Матлашов будет похоронен на Троекуровском кладбище.