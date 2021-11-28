Гурман умеет экономить: чтобы разнообразить новогодний стол, не нужны дорогие деликатесы

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До Нового года осталось 34 дня, и пора задуматься, как сделать праздничный стол с изюминкой, при этом недорогим. В этом нам помогут лучшие блюда-победители конкурса «Вкусы России — 2021» и президент Союза управляющих ресторанами России Сергей Миронов.

Во время подготовки к новогодним праздникам люди всегда сталкиваются с одной и той же проблемой, а именно неумением просчитывать нужное количество продуктов для приготовления блюд. В итоге тратят на них лишние деньги, а потом половину недоеденных, но испорченных блюд выбрасывают из холодильника.

Чтобы решить этот вопрос, не нужно бездумно идти в магазин, как мы обычно делаем. Сначала необходимо посчитать, сколько людей будет за новогодним столом, рассчитать примерный объем продуктов на каждого гостя, а затем с подготовленным списком идти в магазин. Хочу обратить внимание покупателей на тот факт, что в этом году очень сильно выросла стоимость красной икры и красной рыбы, которые часто стоят на праздничном столе. Ожидать, что на них снизится цена, не стоит. Поэтому нужно или отказаться от их покупки к Новому году, или морально приготовиться к тому, чтобы отдать за них крупную сумму.

Многие думают, что некоторые продукты лучше покупать за одну-две недели, когда нет ажиотажа. Если честно, то на товары, которые быстро не портятся, цены, как правило, не повышаются. Поэтому нет смысла покупать их заранее. А фрукты или овощи, которые портятся быстро, не будут, очевидно, свежими через две недели. Поэтому лучше поставить акцент на правильном распределении продуктов между людьми.

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Духоборские блинчики

Ростовская область

Духоборские блины отличаются золотистым цветом и запахом молока. Рецепт простой, но нестандартный. Нужно сварить кашу из молока, пшена, соли и сахара, а затем тонкой струйкой влить ее во взбитые яйца. В конце добавляем соду и муку и перемешиваем массу до тех пор, пока не получится консистенция густых сливок. Жарим и смазываем топленым маслицем.

Пельмешки федосихинские

Новосибирская область, село Федосиха

Чтобы получились вкусные пельмешки, необязательно ехать в село Федосиха. Главное, эксперименты со вкусовыми сочетаниями: соединить грибы вешенки со свининкой, гречневую кашу и печень, мясо со свеклой, с квашеной капустой и свининой, сыром и томатами.

Варенье из шишек

Московская область

Коломенское варенье из шишек с тягучим сиропом станет оригинальной и недорогой заменой обычного варенья. Вываренные в сиропе шишки упругие, жуются легко. Придают характерное смолянистое сосновое послевкусие и горчинку. Стоимость: 560 руб лей за 450-граммовую баночку.

Аланские пироги

Республика Северная Осетия

От аланских пирогов не полнеют! В состав теста неизменно входят вода, молоко, масло, соль, а вот начинки пирогов могут самими разнообразными: с мясом, рубленой говядиной или бараниной с добавлением специй, пряностей, лука и чеснока; — пирог с национальным аланским сыром (купить сыр можно в любом супермаркете — 250 рублей за упаковку 250 граммов); пирог с сыром и листьями свеклы и многие другие.

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Чак-чак казанский

Республика Татарстан

Десерт состоит из палочек, жаренных во фритюре, которые потом собирают в форму муравейника и поливают обильно медом. Бывает, что украшают чак-чак мармеладом, или орехами, или посыпают шоколадом. Если не хочется заморачиваться, то можно купить аутентичный чак-чак в Москве: за 250 граммов — 390–400 рублей.

Буузы бурятские

Республика Бурятия

Для приготовления бууз, или поз, используют баранину, говядину, конину, свинину в различных сочетаниях. Традиционный рецепт состоит из фарша, лука, специй и теста. Буузы готовят на пару в специальных кастрюлях — «позницах». В Москве их можно купить готовыми — 450 рублей килограмм, а можно приготовить и самим.

Медовуха суздальская

Владимирская область

Безалкогольная медовуха города Суздаля — напиток, неотъемлемым компонентом которого является мед. Готовится он 3 месяца. Можно приготовить и в домашних условиях по оригинальному рецепту за более короткие сроки, а можно и прикупить. В Москве 1 литр оригинального напитка обойдется в 192 рубля.

Камчатская нерка

Камчатский край

Камчатская нерка является деликатесным продуктом. У этой рыбы особый вкус, приятный аромат, ярко красный цвет мяса, а также особый рецепт приготовления по специальной технологии. Москвичам она вполне доступна по цене: свежемороженая — 950 руб лей за 1 килограмм, холодного копчения — 155 рублей за 100 граммов, филе — 990 рублей за килограмм.

Фото: Pixabay

Икорка кабачковая по-тамбовски

Тамбовская область

Классическая закуска по прекрасной цене. Сейчас кабачковой икры на прилавках много. Лучшей же считается та, что создана по инновационной тамбовской технологии с помощью быстрой варки в вакуумных аппаратах. Это позволяет сохранить вкус овощей. Найти баночку икры по-тамбовски можно во многих супермаркетах. Цена: 145 рублей за 500-граммовую баночку.

Сыр от Малевича

Курская область

Безусловное украшение новогоднего стола: оригинальный твердый, со сроком вызревания 1 год, с пряным послевкусием. Необычный цвет черной корке придает смесь черного перца и золы вишневых палений. Этот продукт стал ассоциацией с самой знаменитой картиной Казимира Малевича «Черный квадрат». Купить можно на сайтах фермерских продуктов — 130 рублей за 100 граммов.

Паштет по-ярославски

Ярославская область

Паштет по-ярославски готовится из свежей куриной печени с добавлением цельного коровьего молока. Плюс туда добавляются грибочки. Батончик 145 граммов стоит всего 40 рублей. Можно такой паштет приготовить и дома. Главное, добавьте в рецепт молоко.

Якутский салат «Индигирка»

Республика Саха (Якутия)

Супер простой, при этом необычный рецепт. Нужна свежезамороженная рыба: морской омуль, чир или муксун. Сначала рыбе дают слегка оттаять, чтобы отделить кожу. Затем филе нарезают мелкими кубиками и снова ставят на холод. Перед подачей к филе добавляют лук, нарезанный кубиками, соль и молотый перец. Заправка: масло растительное или оливковое.

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Кубанский борщ

Краснодарский край

На Кубани в борщ кладут говядину или свинину, капусту, свеклу, картофель, свиное сало, свежие помидоры, лук, морковь, болгарский перец и специи. Плюс стручок горького жгучего перца, чеснок и зеленый лук — это все подается отдельно к борщу со стоящей рядом солью. Кубанский борщ станет отличным началом праздничного застолья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мартин Возар, ресторатор:

— Я долго жил в Бразилии, Колумбии, на Кипре, работал и в Европе. Я сознательно выбрал для себя именно Россию — поскольку я повар, то я пользуюсь российскими продуктами. Импортозамещение — это реальность, и нет смысла искать дорогущие деликатесы из других стран. Присмотритесь к производителям из разных регионов — есть великолепные и аналоги, и собственные находки в продукции. Надо лишь не лениться и проявлять настойчивость в поисках. Результат вам понравится!