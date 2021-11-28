Гурман умеет экономить: чтобы разнообразить новогодний стол, не нужны дорогие деликатесы
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До Нового года осталось 34 дня, и пора задуматься, как сделать праздничный стол с изюминкой, при этом недорогим. В этом нам помогут лучшие блюда-победители конкурса «Вкусы России — 2021» и президент Союза управляющих ресторанами России Сергей Миронов.
Во время подготовки к новогодним праздникам люди всегда сталкиваются с одной и той же проблемой, а именно неумением просчитывать нужное количество продуктов для приготовления блюд. В итоге тратят на них лишние деньги, а потом половину недоеденных, но испорченных блюд выбрасывают из холодильника.
Чтобы решить этот вопрос, не нужно бездумно идти в магазин, как мы обычно делаем. Сначала необходимо посчитать, сколько людей будет за новогодним столом, рассчитать примерный объем продуктов на каждого гостя, а затем с подготовленным списком идти в магазин. Хочу обратить внимание покупателей на тот факт, что в этом году очень сильно выросла стоимость красной икры и красной рыбы, которые часто стоят на праздничном столе. Ожидать, что на них снизится цена, не стоит. Поэтому нужно или отказаться от их покупки к Новому году, или морально приготовиться к тому, чтобы отдать за них крупную сумму.
Многие думают, что некоторые продукты лучше покупать за одну-две недели, когда нет ажиотажа. Если честно, то на товары, которые быстро не портятся, цены, как правило, не повышаются. Поэтому нет смысла покупать их заранее. А фрукты или овощи, которые портятся быстро, не будут, очевидно, свежими через две недели. Поэтому лучше поставить акцент на правильном распределении продуктов между людьми.
Духоборские блинчики
Ростовская область
Духоборские блины отличаются золотистым цветом и запахом молока. Рецепт простой, но нестандартный. Нужно сварить кашу из молока, пшена, соли и сахара, а затем тонкой струйкой влить ее во взбитые яйца. В конце добавляем соду и муку и перемешиваем массу до тех пор, пока не получится консистенция густых сливок. Жарим и смазываем топленым маслицем.
Пельмешки федосихинские
Новосибирская область, село Федосиха
Чтобы получились вкусные пельмешки, необязательно ехать в село Федосиха. Главное, эксперименты со вкусовыми сочетаниями: соединить грибы вешенки со свининкой, гречневую кашу и печень, мясо со свеклой, с квашеной капустой и свининой, сыром и томатами.
Варенье из шишек
Московская область
Коломенское варенье из шишек с тягучим сиропом станет оригинальной и недорогой заменой обычного варенья. Вываренные в сиропе шишки упругие, жуются легко. Придают характерное смолянистое сосновое послевкусие и горчинку. Стоимость: 560 руб лей за 450-граммовую баночку.
Аланские пироги
Республика Северная Осетия
От аланских пирогов не полнеют! В состав теста неизменно входят вода, молоко, масло, соль, а вот начинки пирогов могут самими разнообразными: с мясом, рубленой говядиной или бараниной с добавлением специй, пряностей, лука и чеснока; — пирог с национальным аланским сыром (купить сыр можно в любом супермаркете — 250 рублей за упаковку 250 граммов); пирог с сыром и листьями свеклы и многие другие.
Чак-чак казанский
Республика Татарстан
Десерт состоит из палочек, жаренных во фритюре, которые потом собирают в форму муравейника и поливают обильно медом. Бывает, что украшают чак-чак мармеладом, или орехами, или посыпают шоколадом. Если не хочется заморачиваться, то можно купить аутентичный чак-чак в Москве: за 250 граммов — 390–400 рублей.
Буузы бурятские
Республика Бурятия
Для приготовления бууз, или поз, используют баранину, говядину, конину, свинину в различных сочетаниях. Традиционный рецепт состоит из фарша, лука, специй и теста. Буузы готовят на пару в специальных кастрюлях — «позницах». В Москве их можно купить готовыми — 450 рублей килограмм, а можно приготовить и самим.
Медовуха суздальская
Владимирская область
Безалкогольная медовуха города Суздаля — напиток, неотъемлемым компонентом которого является мед. Готовится он 3 месяца. Можно приготовить и в домашних условиях по оригинальному рецепту за более короткие сроки, а можно и прикупить. В Москве 1 литр оригинального напитка обойдется в 192 рубля.
Камчатская нерка
Камчатский край
Камчатская нерка является деликатесным продуктом. У этой рыбы особый вкус, приятный аромат, ярко красный цвет мяса, а также особый рецепт приготовления по специальной технологии. Москвичам она вполне доступна по цене: свежемороженая — 950 руб лей за 1 килограмм, холодного копчения — 155 рублей за 100 граммов, филе — 990 рублей за килограмм.
Икорка кабачковая по-тамбовски
Тамбовская область
Классическая закуска по прекрасной цене. Сейчас кабачковой икры на прилавках много. Лучшей же считается та, что создана по инновационной тамбовской технологии с помощью быстрой варки в вакуумных аппаратах. Это позволяет сохранить вкус овощей. Найти баночку икры по-тамбовски можно во многих супермаркетах. Цена: 145 рублей за 500-граммовую баночку.
Сыр от Малевича
Курская область
Безусловное украшение новогоднего стола: оригинальный твердый, со сроком вызревания 1 год, с пряным послевкусием. Необычный цвет черной корке придает смесь черного перца и золы вишневых палений. Этот продукт стал ассоциацией с самой знаменитой картиной Казимира Малевича «Черный квадрат». Купить можно на сайтах фермерских продуктов — 130 рублей за 100 граммов.
Паштет по-ярославски
Ярославская область
Паштет по-ярославски готовится из свежей куриной печени с добавлением цельного коровьего молока. Плюс туда добавляются грибочки. Батончик 145 граммов стоит всего 40 рублей. Можно такой паштет приготовить и дома. Главное, добавьте в рецепт молоко.
Якутский салат «Индигирка»
Республика Саха (Якутия)
Супер простой, при этом необычный рецепт. Нужна свежезамороженная рыба: морской омуль, чир или муксун. Сначала рыбе дают слегка оттаять, чтобы отделить кожу. Затем филе нарезают мелкими кубиками и снова ставят на холод. Перед подачей к филе добавляют лук, нарезанный кубиками, соль и молотый перец. Заправка: масло растительное или оливковое.
Кубанский борщ
Краснодарский край
На Кубани в борщ кладут говядину или свинину, капусту, свеклу, картофель, свиное сало, свежие помидоры, лук, морковь, болгарский перец и специи. Плюс стручок горького жгучего перца, чеснок и зеленый лук — это все подается отдельно к борщу со стоящей рядом солью. Кубанский борщ станет отличным началом праздничного застолья.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мартин Возар, ресторатор:
— Я долго жил в Бразилии, Колумбии, на Кипре, работал и в Европе. Я сознательно выбрал для себя именно Россию — поскольку я повар, то я пользуюсь российскими продуктами. Импортозамещение — это реальность, и нет смысла искать дорогущие деликатесы из других стран. Присмотритесь к производителям из разных регионов — есть великолепные и аналоги, и собственные находки в продукции. Надо лишь не лениться и проявлять настойчивость в поисках. Результат вам понравится!