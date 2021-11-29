Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вручили награду за развитие книжной культуры

Вероника Ушакова

Общество
Вручили награду за развитие книжной культуры
Главный редактор медиахолдинга «Вечерняя Москва» Александр Куприянов / Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова наградили медалью первопечатника Ивана Федорова первой степени. Торжественное вручение состоялось в Сергиевском зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя.

Мероприятие прошло в рамках XVI конкурса изданий «Просвещение через книгу». Куприянов получил награду из рук митрополита Калужского и Боровского Климента за вклад в православное книгоиздание и развитие книжной культуры в обществе, а также в связи с 70-летием со дня рождения.

Александр Куприянов поблагодарил митрополита и обратился к присутствующим с речью о важности просвещения через книгу в современных условиях.

— Мы все издаем книги с помощью современных технологий, — сказал главный редактор «Вечерней Москвы». — Мы делаем газеты. Мое утро начинается с гаджета. Но книги как инструмент просвещения, образования и культуры — это вершина цивилизации. И никакая цифровизация не может отсечь эту вершину. И то, что делает уважаемый владыка и его помощники, нам сейчас необходимо

Читайте также:
Книги Газета «Вечерняя Москва» награждение
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте