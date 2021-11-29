Вручили награду за развитие книжной культуры

Главный редактор медиахолдинга «Вечерняя Москва» Александр Куприянов / Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова наградили медалью первопечатника Ивана Федорова первой степени. Торжественное вручение состоялось в Сергиевском зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя.

Мероприятие прошло в рамках XVI конкурса изданий «Просвещение через книгу». Куприянов получил награду из рук митрополита Калужского и Боровского Климента за вклад в православное книгоиздание и развитие книжной культуры в обществе, а также в связи с 70-летием со дня рождения.

Александр Куприянов поблагодарил митрополита и обратился к присутствующим с речью о важности просвещения через книгу в современных условиях.

— Мы все издаем книги с помощью современных технологий, — сказал главный редактор «Вечерней Москвы». — Мы делаем газеты. Мое утро начинается с гаджета. Но книги как инструмент просвещения, образования и культуры — это вершина цивилизации. И никакая цифровизация не может отсечь эту вершину. И то, что делает уважаемый владыка и его помощники, нам сейчас необходимо