Как определить качество муки

Светлана Шевехова выбирает муку / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Росконтроль проверил качество муки брендов «Макфа», «Рязаночка», «Аладушкин», «С. Пудовъ», Billa и «Мелькомбинат № 3».

Мука — один из самых востребованных продуктов. Ее можно купить как в супермаркетах, так и в маленьких магазинчиках «у дома». Но, как выяснилось, везде можно нарваться на некачественный продукт.

— Мука «Аладушкин», «С. Пудовъ» и Billa, как выяснилось, не соответствует заявленной категории высшего сорта, так как в ее составе был обнаружен высокий процент золы, — рассказывает главный специалист экспертного центра «Росконтроль» Ирина Аркатова. — Также цвет муки этих трех торговых марок не соответствовал стандартам, поскольку он был недостаточно белой.

По словам эксперта, грубые нарушения производства были выявлены и в муке «Макфа». В ее составе специалисты обнаружили высокое кислотное содержание жира.

— Этот показатель указывает на то, что продукт недостаточно свежий. А ведь свежесть очень важна для покупателей, ведь большинство покупают муку впрок, — пояснила Ирина Аркатова.

Лучшей оказалась мука «Мелькомбинат № 3». Она успешно прошла проверку качества и, как выяснилось, соответствует всем требованием безопасности. Ко всем остальным брендам у экспертов, увы, есть вопросы.

Как выбрать наиболее качественную муку?

— Хорошая мука должна продаваться в бумажном пакете либо в картонной таре, — рассказывает Ирина Аркатова. — Также я советую сжать пачку в руках: качественная мука должна немного скрипеть.

Еще один совет — упаковку взвесить: в каждом магазине должны предоставить контрольные весы.

— Соответствие реального веса обозначенному на упаковке — признак того, что мука не отсырела, а значит, должна нормально храниться, — рассказывает эксперт.

Кстати, о хранении. Муку лучше приобрести в первые шесть месяцев после изготовления. Если мука может храниться больше года, не исключено, что в нее добавлены консерванты.

Как проверить муку дома?

— Внимательно посмотрите на нее. Мука должна быть однородной, без посторонних вкраплений и признаков разбавления более крупной, — советует Ирина Аркатова. — Также имеет смысл растереть небольшое количество муки между пальцами: она должна скрипеть и ссыпаться. Если мука скатывается в комок, она отсырела, и хорошей выпечки не получится.

Также муку стоит понюхать и попробовать. Запах и вкус должны быть слабыми и нейтральными. А вот муку, которая на вкус горчит, а по запаху отдает кислым или плесневым оттенком, употреблять опасно — она испорчена.

И еще совет: размешайте муку в кашицу с равным количеством воды. Хороший продукт останется при этом белым. Плохой — помутнеет.НИКИТА МИРОНОВ