Главный педиатр Москвы Исмаил Османов: Лечим детей современными методами

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов в своем рабочем кабинете в Детской городской больнице имени З. А. Башляевой / Фото: Из личного архива Исмаила Османова

30 ноября в Центре им. Гамалеи заявили, что массовая вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса может начаться в России в конце декабря. Пандемия продолжается уже более полутора лет. И если в начале эпидемиологи считали, что болезнь не опасна для детей, то сегодня ситуация изменилась. «Вечерняя Москва» пообщалась с главным педиатром Москвы, главврачом Детской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаилом Османовым о детском коронавирусе.

— Исмаил Магомедович, говорят, что ковид стал опаснее для детей. Это действительно так и насколько серьезна текущая ситуация?

— Да, это действительно правда. И коронавирусная инфекция стала не просто опаснее, но и заболевать дети стали гораздо чаще, чем в первую волну — показатели выросли в три-четыре раза. Ежедневно в московские детские больницы госпитализируют 20–30 несовершеннолетних. Такого не было раньше. Больше всего настораживает во всем этом более стремительное течение болезни и омоложение возраста заболевших. Так, мы стали выявлять случаи коронавируса даже у грудных детей и малышей детсадовского возраста. Это очень негативные тенденции, которые мы наблюдаем. И все это в совокупности увеличивает количество тяжелых случаев течения болезни, особенно высока такая вероятность у детей из группы риска.

— Сколько детей заболели коронавирусом с начала пандемии?

— В общей сложности с начала пандемии коронавирус был выявлен более чем у 200 тысяч детей, из них около пяти процентам потребовалось лечение в стационаре.

— Как протекает ковид у детей? Много ли детей болеют в средней и тяжелой форме?

— Каких-то специфических проявлений у детей не наблюдается. В целом коронавирус часто протекает у них под масками разных других заболеваний, например, простуды, гриппа, кишечной инфекции и даже аппендицита. Отмечу, что в большинстве случаев коронавирус протекает без каких-либо клинических проявлений, в легкой форме, но у некоторых болезнь протекает тяжело, и мы не можем точно предсказать, у кого как будет протекать заболевание.

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— Если у ребенка средняя или тяжелая форма, то как это проявляется? Как у взрослых или есть свои особенности?

— Чаще всего при средней форме тяжести во время заболевания у ребенка возникают высокая температура, одышка, изменения в легких, резкое снижение аппетита, интоксикация, вялость, обезвоживание. Если мы говорим о тяжелом течении коронавируса, то в этом случае у детей затруднено дыхание, возникает сосудистая недостаточность, поражение центральной нервной системы. У детей вообще в отличие от взрослых инфекции имеют большую склонность к генерализации, то есть к поражению сразу всего организма. Особенно это касается детей грудного возраста, ослабленных, с хроническими заболеваниями.

— А легкие у детей тоже поражаются или это характерно только для взрослых пациентов?

— Да, как и у взрослых, есть градация КТ-1, КТ-2, КТ-3 и КТ-4. Но надо сказать, что у детей в основном при коронавирусе легкие поражаются в меньшей степени. При этом у нас в больнице есть двух-трехмесячные дети с очень большим поражением легких. Степень поражения зависит во многом от организма ребенка, состояния его иммунной системы и других отягощающих факторов, например, если у ребенка избыточная масса тела, поражение сердца, почек или желудочно-кишечного тракта, то заболевание, скорее всего, будет протекать сложнее.

— Дети, у которых есть хронические заболеваниями, наверное, чаще в больницу попадают и болеют более тяжело?

— Конечно, ведь это ребята из группы риска. Их мы выделяем из общего списка заболевших детей и проводим с ними упредительные мероприятия, лечение, направленное на упреждение дальнейшего размножения вируса в организме. В Москве постоянно совершенствуются подходы к лечению, соответствующие протоколы. Они, как и само заболевание, обсуждаются на специальном Клиническом комитете Департамента здравоохранения города Москвы. Такие особенности у детей обязывают нас вносить изменения в наши подходы к лечению, что, собственно, мы и делаем. На заседании Клинического комитета с участием мэра Москвы Сергея Собянина была предложена новая тактика. Каждый день информация обо всех заболевших детях поступает в единую систему.

Теперь оттуда мы выделяем детей, у которых есть сопутствующие заболевания, о которых я говорил выше. С родителями таких ребят связываются наши доктора из специально созданного дистанционного детского консультативно-диагностического центра, выясняют у родителей все обстоятельства, состояние здоровья ребенка на текущий момент. Затем при наличии определенных факторов медики предлагают госпитализацию буквально на один день, то есть в стационар краткосрочного пребывания.

Доставляет детей к нам скорая помощь, все проходит в плановом порядке. За один день мы их обследуем, далее по результатам исследований мы назначаем лечение, самым главным пунктом которого являет введение внутривенно специального препарата — вируснейтрализующих нуклеарных антител. Это лекарство зарегистрировано для детей с 12 лет и позволяет предупредить размножение коронавируса в организме. Важно успеть ввести этот препарат на 7–10-й день болезни, когда еще можно остановить вирус. Это важно, чтобы у детей из группы риска инфекция не разыгралась и не обострила еще и основное их заболевание. После введения препарата ребенку в этот же день мы на скорой отвозим его обратно домой, а затем на следующий день, на третий день и потом на 11-й мы снова их привозим, обследуем, мониторируем, следим за тем, как выводится вирус из организма. На 11-й день также проводим ПЦР-диагностику. После этого, будучи уверенными, что дальше инфекция не будет размножаться, мы передаем детей уже под наблюдение в амбулаторном режиме. Такой подход к лечению детей от коронавируса — уникальный, современный, его нет нигде в мире. Да, такие препараты есть, они зарегистрированы за рубежом. Но так активно, как это мы делаем сейчас в Москве, чтобы больных малышей выявляли, связывались с их семьями, потом привозили в стационар, бесплатно проводили лечение (этот препарат стоит от 150 до 200 тысяч рублей) и затем наблюдали за больными почти в течение недели, — такой схемы нет ни в одной стране мира. Мы хотим, чтобы эти дети прежде всего были защищены.

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— Такой подход к лечению маленьких пациентов действительно впечатляет. А как давно вы работаете в таком формате?

— Этот проект начал свою работу чуть более двух недель назад, когда уже появилась четкая тенденция к росту заболеваемости коронавирусом детей. Отмечу, что к консультации детей из группы риска подключаются люди с большим опытом — главные специалисты Москвы. К слову, наш такой подход вызывает интерес у зарубежных коллег.

— Какие меры безопасности существуют, чтобы защитить детей от вируса, пока еще не запущена массовая вакцинация? Ведь родителям хочется, чтобы их дети болели как можно меньше, но и взаперти держать ребенка все время нереально.

— В некоторых странах уже вакцинируют детей, причем не только подростков, но и малышей в раннем возрасте. Например, в Израиле прививку делают с шести лет, в Германии — с двух лет, в Соединенных Штатах Америки вакцинированы больше половины подростков. Исследования вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М» показали абсолютную безопасность вакцины для детей, а также высокую иммуногенность, то есть антитела вырабатываются быстрее и даже больше, чем у взрослых.

Вакцина для детей, безусловно, нужна, это не вызывает никакого сомнения. Она уже зарегистрирована в России, как недавно сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, но в гражданском обороте ее еще нет. Поэтому пока что для детей, как и для взрослых, действуют общие меры безопасности. Кроме того, город продолжает вести активную работу по своевременному выявлению коронавируса у жителей столицы, в том числе у детей из группы риска. Также очень важно, чтобы окружение ребенка было вакцинировано, ведь путь заражения в основном от человека к человеку. А если близкие ребенка будут защищены от инфекции, то и ребенок не сможет от них заразиться.

— Может быть, родителям стоит давать детям витамины для укрепления иммунитета? Как вы относитесь к таким советам, часто звучащим с экранов телевизоров, из печатных средств массовой информации, немало их в интернет-пространстве.

— Популярные рекомендации, которые мы часто слышим, — попейте то, попейте это, необходимо воспринимать с большой осторожностью. У нас родители порой считают, что если ребенок попил витаминки, то все будет хорошо и вирус не страшен. Конечно, родители сами знают состояние здоровья своих детей, но нужно быть аккуратнее и консультироваться со специалистами. Более того, не стоит думать, что какие‑то препараты помогут повысить иммунитет моментально. Зато регулярная забота о здоровье, прохождение диспансеризации и своевременное устранение выявленных проблем — это наиболее эффективный метод.

— Стоит ли носить маски детям? Это их может защитить?

— Ребятам постарше, начиная со школьного возраста, я бы рекомендовал носить маски. Особенно в местах массового скопления людей. Я, кстати, вижу, что некоторые дети в общественном транспорте в масках, некоторые носят их в школе. А вот совсем маленьким детям это не нужно, маска будет только мешать им, они будут трогать лицо еще чаще, а значит, эффекта от такой «защиты» не будет никакого.

— Правда ли, что несовершеннолетние чаще других являются переносчиками ковида и могут заражать других?

— Так считали на заре пандемии, когда дети мало болели, а в самом начале вообще думали, что они не заражаются коронавирусом, но могут являться носителями и передавать его взрослым. Последняя волна показала, что когда дети не учились, друг с другом не контактировали, вероятность того, что они принесут инфекцию домой, была минимальна, но и при этом они все равно заболевали. Потому что заражались родители и передавали вирус своим детям. И риск обоюдный: как взрослые могут заразить детей, так и дети — своих родственников. Только взрослые защищены, для них есть вакцина, а у детей возможности привиться пока что нет. Поэтому, когда мы рекомендуем взрослым прививаться, это важно не только для их собственного здоровья, но и для безопасности всей семьи. Нужно обязательно подумать о детях. К сожалению, мы видим немало родителей без прививок, у которых дети тяжело болеют. Сейчас они уже сожалеют, что сами не вакцинировались и не защитили своих малышей.

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— Некоторые родители с начала пандемии приняли решение не водить детей в детский сад, чтобы оградить их от коронавируса. Это действительно может минимизировать риск заражения?

— Безусловно, чем меньше ребенок посещает любые общественные места, тем меньше риск вообще чем-либо заболеть, в том числе и коронавирусом. Но, на мой взгляд, это не совсем правильный подход, поскольку на всю жизнь оградить ребенка от инфекции и держать его в вакууме невозможно. Сегодня он не пойдет в детский сад, но потом ему нужно будет идти в школу. Да и на детской площадке ребенок может заразиться при контакте с друзьями. Самым правильным способом защитить его от различных инфекций является вакцинация.

У нас есть национальный календарь прививок, который начинается с родильного дома. И те родители, которые игнорируют вакцинацию, конечно же, подвергают своих детей неоправданному риску. Такие мальчики и девочки выходят в социум незащищенными. Прививки помогают постепенно наращивать уровень антител к разным инфекциям. И даже если ребенок столкнется в дальнейшем с какой-то болезнью, то он либо вообще не заразится, либо перенесет ее в легкой форме.

ДОСЬЕ

Исмаил Магомедович Османов окончил педиатрический факультет Дагестанского государственного медицинского института в 1983 году. Затем в 1989 году после окончания аспирантуры в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Факторы риска и принципы диспансеризации при оксалатных нефропатиях у детей». В 1991–1992 годах проходил стажировку по детской нефрологии и педиатрии в Университетском детском госпитале Буффало, штат Нью-Йорк, США. В 1996 году защитил докторскую диссертацию на тему «Клинико-патогенетические особенности и тактика лечения при поражениях почек у детей в экологически неблагоприятных регионах». С 2012 года является главным врачом Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой Департамента здравоохранения Москвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число заболевших детей осенью 2021 года выросло в 2–3 раза по сравнению с предыдущими волнами коронавируса. Доступ к электронным медицинским картам детей получили более 570 тысяч москвичей. Первый компонент вакцины «Спутник М» в рамках клинического исследования получили более 400 подростков, всего в третьей фазе исследований примут участие 3000 детей. Исследование проводится на базе 12 медорганизаций Департамента здравоохранения.

КАК У НИХ

С пандемией коронавируса продолжают бороться во всем мире. И во многих странах дети тоже стали болеть чаще, чем раньше. Поэтому власти принимают необходимые меры.

— В США одобрили использование вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Ранее прививку делали только детям старше 12 лет. Отмечается, что в период испытаний вакцина показала 91-процентную эффективность среди детей.

— В Англии решили прививать от коронавируса детей с 12 лет. Важно отметить, что согласие родителей на прививку не будет обязательным, если сам ребенок не против вакцинации.

— В Израиле начали вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Такое решение было принято из-за того, что большая часть выявленных случаев инфекции приходится на несовершеннолетних.

— Во Франции на этой неделе резко выросла заболеваемость коронавирусом среди детей. Причем чаще стали болеть ребята от 6 до 10 лет. При этом вакцинация детей проводится, но не в полном масштабе.

— В Финляндии массовая вакцинация детей началась еще в августе этого года. Подростков в возрасте от 12 до 15 лет прививают препаратами Pfizer и Moderna. При этом уточняется, что вакцинация детей от COVID-19 не является обязательной.