Стоит ли продавать «красивые» номера

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тщеславие, как уверяют психологи, в той или иной степени свойственно всем. «Престижный» или «красивый» госномер также востребован автовладельцами, как дорогой автомобиль. Сейчас некоторые автовладельцы стремятся получить красивый номер любым путем. Не все покупают красивый номер вместе с машиной у прежнего владельца. Некоторые используют свои «связи», и это формирует почву для коррупции в ГИБДД. Так, может быть, красивые номера продавать официально? И этим, кстати, пополнить федеральный бюджет. К дискуссии экспертов подключился бизнесмен Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по развитию России. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан. Предприниматель надеется, что эти и многие другие его предложения будут поддержаны государством на законодательном уровне. «ВМ» продолжает серию публикаций о самых интересных предложениях бизнесмена и обсуждает их с экспертами.

На сайте 20idei.ru предприниматель выражает уверенность, что государству можно рассчитывать на «увеличение поступлений от автовладельцев за счет официальной продажи «престижных» автомобильных номеров».

Какие же номера считать «престижными». Вот, что пишет предприниматель на 20idei.ru:

А) с комбинациями цифр (111, 222…; 001, 002…; 100, 200…; 101, 202 и т. д.). Для сведения: в Казахстане уже существует успешная практика официальной продажи престижных автомобильных номеров. Мы предлагаем пойти еще дальше и цены на «престижные» комбинации цифр установить в зависимости от уровня их солидности. Например, чтобы 001, 777 стоили в пять раз дороже, чем 444, и в пятнадцать раз дороже, чем 404;

б) с комбинациями букв (например, А***АА**). Цены на престижные комбинации букв предлагаем установить в зависимости от уровня их солидности. Например, А***АА** могли бы стоить в пять раз дороже, чем У***УУ**. На практике при купле-продаже автомобильных номеров между частными лицами используется аналогичный подход, указанный в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта;

в) с цифрами и буквами (например, А777АА**). Цены на такие номера будут рассчитываться путем суммирования стоимости «престижных» цифр и букв (т. е. стоимость за «ААА» + стоимость за «777»).

Также можно будет продавать «очень престижные» автомобильные номера. Т. е. чем меньше цифр и букв, тем будет дороже номер (7, 7А, 7АА, 7ААА, 07, 07А и т. д.). Схожая практика успешно используется в Дубае и Абу-Даби.

Автоэксперт Сергей Минченко считает предложение достойным внимания.

— Начнем с того, что номер с определенным сочетанием букв и цифр всегда давал на дороге льготы. В Москве, например, есть автомобили с номерами серий Е… РЕ, Е… КХ, А… МР, которые останавливать не принято, — рассуждает Сергей. — Причем серию Е… КХ водители остроумно расшифровывают «еду, как хочу». Номера О… ОО и А…АА тоже оказывают на сотрудников ГИБДД некое магическое действие. Поэтому когда люди такие номера пытаются приобрести, они часто думают не о только о престиже, но и о собственном комфорте. Ведь никому не нравится терять время на «дружескую беседу» с инспектором. Раньше люди с деньгами покупали мигалки. Торговлю ими наконец-то свернули, но госномера как были, так и есть предметом купли-продажи. И с этим да, нужно что-то делать.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассуждает:

— Давайте не забывать, что все люди разные. Многим нужен «красивый» номер не потому, что он дает на дороге какие-то негласные льготы, а потому, что он просто нравится. И пока ситуация такова, подпольная продажа «красивых» номеров — это для чиновников пирожок с маслом. Так давайте отдадим этот пирожок государству! — предлагает Кирилл Викторович. — Пусть автовладелец приходит в ГИБДД и пишет заявление: мол, хочу приобрести такой-то номер. И официально платит за это. Почему нет?

Вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский также идею предпринимателя полностью поддерживает.

— Причем понятия «престижный» и «красивый» номер предлагаю вообще не ограничивать. Ведь для кого-то «красивый» и «престижный» — это, скажем, с цифрами 001 или 007, или 123, а для кого-то с определенными буквами, — рассуждает Леонид Дмитриевич. — Хочешь «свой» набор букв или цифр — нет проблем, плати. Потому что ведь все равно платят, только в карман гаишников. Так пусть уж лучше в карман государства! В общем, предложение вполне логично.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев рассуждает:

— Давайте констатируем очевидное: спрос на «красивые» номера есть. И он будет всегда — как, например, на одежду с определенными лейблами. Такова человеческая природа, и изменить ее вряд ли возможно: люди хотят выделяться из окружающей их массы. Второй очевидный факт: есть спрос — есть предложение. «Красивыми» номерами торгуют. По сути, речь идет о коррупции, хотя в данном конкретном случае она носит относительно безобидный характер. Тем не менее деньги за выдачу «красивых» государственных(!) номеров получает отнюдь не государство, а его служащие. В свой карман. Было бы вполне логично эту кормушку у коррупционеров убрать.

Эксперт привел в пример законопроект об ограничении обязательного техосмотра для водителей-физлиц. Напомним, владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут, как планируется, проходить техосмотр лишь при постановке на учет — при смене собственника и только в случае, если транспортное средство старше четырех лет.

— Техосмотр долгие годы был такой же коррупционной кормушкой, как «красивые» номера, — рассуждает Виталий Караев. — Его часто либо покупали, либо давали инспекторам взятки — чтобы не штрафовали за отсутствие пометки об этой процедуре. То есть формально техосмотр требовался, а фактически его можно было не проходить. И целые десятилетия коррупционеры на этом зарабатывали. То же самое с «красивыми» номерами. Зачем продолжать практику их негласной продажи? Нет, можно, конечно, бороться с коррупцией, ловить сотрудников ГИБДД «за руку» и не давать номерами торговать. Но куда проще, на мой взгляд, не биться с ветряными мельницами, а просто изменить саму систему выдачи номеров и тем лишить потенциальных взяточников возможности «заработать».

Эксперт напомнил, что все другие способы борьбы с торговлей «красивыми» номерами потерпели крах.

— Во многих регионах, например, в Московской области, начальники ГИБДД пытались давать номера с цифрами 001 или 007 машинам ассенизаторов. Дескать, в этом случае престижность «красивых цифр» сразу упадет. Способ, ничего не скажешь, остроумный. Только он не работает. Потому что стало модно покупать другие сочетания цифр: например, 1,2,3. Почему? Потому что если человек хочет выделиться, то он всегда найдет способ! Вот, например, Александр Масляков, известнейший телеведущий, уважаемый человек. И он ездит на автомобиле с номерами серии К… ВН. Не думаю, что он кому-то платил, но свою популярность при получении номера наверняка использовал. Потому что он тоже хочет выделяться. Так что давайте учитывать естественные людские слабости. Хочешь выделиться на дороге — плати государству.

Дмитрий Давыдов надеется, что его инициативу государство рассмотрит и примет в качестве закона.