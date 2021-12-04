Новогодний декор дома: дизайнер назвала три важных правила в год Водяного Тигра

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Новый год — 2022 стремительно приближается. Еще мгновение, и бой курантов, звон бокалов и фантастический фейерверк ознаменуют новое время — время, где властвует Черный или Голубой Водяной Тигр.

Тигр — зверь серьезный, с характером. Поэтому встречать Новый год, хозяином которого он является, надо правильно, соблюдая тот стиль, к которому благосклонно относится животное. Как? «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Согласно восточной традиции, главные цвета наступающего года — это оттенки синего, глубокий зеленый, а также черно-синий цвет, ведь 2022 год — год Черного или Голубого Водяного Тигра. Цвета-компаньоны к такой «водяной» палитре — это неяркий и теплый желтый, спокойные песочные, молочные и серые оттенки (цвета натурального камня), а также приглушенный блеск металла — прежде всего латуни и червленого серебра. Именно в такой палитре рекомендует подбирать новогодний декор — текстиль, посуду, елочные игрушки, декор для праздничного стола, свечи.

— Общая тенденция в мировом дизайне интерьера — это вневременные, спокойные и несиюминутные решения, а также глубокое уважение к природе, семье, домашнему очагу. В этом два взгляда на декор — восточный и европейский, — созвучны, — отмечает дизайнер, искусствовед, тренд-сеттер в области дизайна жилых пространств, владелец топовой интерьерной студии Наталья Преображенская.

Поэтому, по мнению Преображенской, в оформлении интерьера на Новый год —2022 будут работать три очень важных правила:

1. Все цвета должны быть сложными, природными, никаких кислотных оттенков;

2. В декоре должно быть минимум пластика и полиэтилена;

3. Минимум одноразовых покупок, больше вневременных решений.

Дизайнер и искусствовед Наталья Преображенская / Фото: Из личного архива

Дизайнер рекомендует украсить стол однотонной скатертью или дорожкой из льна, однотонной посудой или сервизом с минималистичным принтом, свечами, композициями из еловых веток, сухоцветов или живых цветов.

— Да, внимание к свежим цветам сейчас прямо-таки сверхактуально, — подчеркивает Преображенская. — Несмотря на то что для России это еще не очень привычно: цветы у нас принято дарить на день рождения, но не покупать самостоятельно для оформления интерьера. Но все больше семей используют свежие цветы как постоянный декор, покупая абонементы на цветочное оформление квартиры.

Если опираться на категории восточного календаря, тигр — животное, которому комфортно в джунглях, он прячется среди растений. Поэтому праздничный стол вполне логично украсить букетами — кстати, это еще и хорошая тема для семейного вечера с детьми: заказать несколько пачек разных цветов и растений и собрать композиции для всей квартиры, поделилась идеей дизайнер.

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Новогоднюю ель можно украсить однотонными крупными шарами в цветах выбранной палитры и повесить однотонные гирлянды с теплым желтым светом.

— Не вешайте слишком много игрушек — дайте свободу естественной красоте дерева. Откажитесь от «дождика», мишуры и прочих добавок. Но, кстати сказать, и строгое оформление интерьера «только в одном цвете» тоже неактуально — мода на тотально синие или розовые елки и декор прошла, — констатирует эксперт. — А вот наивные самодельные игрушки детей будут вполне уместны — только, опять же, не используйте пластик и избегайте обилия блесток, стразов и прочего. Например, купите заготовки в арт-магазине и раскрасьте их акриловыми красками.

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Еще одна хорошая идея дизайнера, которая прекрасно будет смотреться в новогоднюю ночь, — это протянутая по стене однотонная гирлянда (линейно в коридоре или «змейкой» в гостиной или на кухне). На нее можно повесить распечатанные кадры из «Инстаграма» за год, а также любимые фотографии (небольшого, инстаграмного формата) близких друзей, родителей, бабушек и дедушек. Или даже прабабушек и прадедушек — и заодно поговорить с детьми об истории вашей семьи.

— Прекрасный повод! — подчеркивает дизайнер.

В целом в одежде, посуде и декоре нужно придерживаться спокойных и базовых оттенков и решений. Яркость должна быть лишь в деталях и впечатлениях, заключила Преображенская.

— Общий мировой тренд на разумное потребление и покупку качественной продукции таков, что лучше сделать на Новый год одно–два серьезных долговременных вложений в интерьер — обновить текстиль или купить абстрактную живопись в цветах года, которая будет потом радовать и наполнять еще много лет. А в остальном использовать то, что уже есть, или докупить только самое необходимое (но, опять же, качественное, из натуральных материалов и в естественных оттенках), — добавила эксперт.