«Рубеж Славы»: в Подмосковье прошел форум, посвященный 80-летию битвы за Москву

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Участники форума возложили цветы к мемориалу «Защитникам Москвы», стали зрителями исторической реконструкции боя на Перемиловской высоте, осмотрели выставку артефактов школьных музеев и приняли участие в конференции о Московской битве.

В городе Яхроме прошел форум «Рубеж Славы», посвященный 80-летию Московской битвы и подвигу народного ополчения. В мероприятии, приуроченном ко Дню начала контрнаступления советских войск, приняли участие начальник Управления координации воспитательной работы и профилактики правонарушений Департамента образования и науки города Москвы Николай Антонов, председатель Совета депутатов Дмитровского городского округа Михаил Зернов, заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Елена Виноградова, директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев, председатель московского отделения «ДОСААФ России» Вячеслав Ниниченко, а также столичные кадеты и ученики семи московских школ: № 709, № 2044, № 1573, № 1416, № 1412, № 166 и «Глория», педагоги, учащиеся образовательных организаций Московской области.

Почетными гостями форума стали заместитель начальника Московского штаба «ЮНАРМИИ», Герой России Геворк Исаханян, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России, Герой России Вячеслав Сивко, начальник отдела Главного летно-испытательного центра имени В. П. Чкалова, Герой России Игорь Тарелкин.

— 80 лет назад шли ожесточенные бои на Дмитровском направлении на подступах к Москве. Самая известная страница — бой за Перемиловскую высоту. Именно с этого периода начинается Московская битва, когда враг был отброшен от столицы. Большой вклад внесли ополченцы. Простые москвичи: учителя и врачи, интеллигенция и рабочие, вчерашние школьники и студенты, — отметил в своем приветствии председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. — В нынешний юбилейный год мы проводим много мероприятий, посвященных 80-летию формирования дивизий московского народного ополчения.

Наш долг — передавать правду о Великой Отечественной войне будущим поколениям, проводить патриотическую, образовательную, поисковую работу. Сегодня в столице в образовательных организациях работает почти тысяча военно-исторических и краеведческих музеев, где молодежь изучает в том числе и историю Московской битвы. Это еще одна вахта памяти, дань глубокого уважения к поколению победителей.

Форум начался у мемориала «Защитникам Москвы» на Перемиловской высоте. Участники возложили цветы к памятнику, а столичные кадеты дали клятву верности наследников Победы подвигу прадедов. Затем гости форума стали зрителями исторической реконструкции боя под Перемиловым, где в 1941 году в результате кровопролитных боев советским войскам удалось остановить немецкое наступление на столицу. После этого группа школьников отправилась в марш-бросок к братской могиле в деревню Степаново.

— Значение Московской битвы в победе над фашизмом невозможно переоценить. Контрнаступление, начавшееся 5 декабря 80 лет назад, стало поворотной точкой в Великой Отечественной войне. Да, после боя за Перемиловскую высоту война шла еще 3,5 долгих тяжелых года. Но именно в те дни зимой 1941 года советской армии удалось остановить продвижение немецкой военной машины на восток, здесь фашистов впервые заставили развернуться, отступить. Московские школы и колледжи посвящают этот декабрь памяти павших в боях за столицу, их подвигу и героизму. Мы гордимся тем, что школьники Москвы и Подмосковья знают военную историю своих городов, интересуются ею, занимаются поисковой и исследовательской работой, — подчеркнул директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Мероприятие продолжилось в городском дворце культуры. Гости форума осмотрели выставку, на которой были представлены артефакты из школьных музеев Москвы и Дмитрова, в том числе, подлинники писем фронтовиков и находки школьных поисковых отрядов. В фойе второго этажа были организованы киберспортивные соревнования для ребят.

Николай Антонов в честь 80-летия битвы за Москву вручил памятный знак от Мэра Москвы Сергея Собянина участнице Великой Отечественной войны Марии Барсученко. В годы войны она участвовала в обороне столицы в районе Дмитрова. В этом году ей исполнилось 100 лет, но она до сих пор активна: встречается со школьниками, делится своими воспоминаниями.

Ключевым мероприятием стала научная конференция, посвященная Московской битве, к которой присоединились гости форума, ветераны, историки и исследователи. Участники обсудили стратегическое и политическое значение боев на Дмитровском направлении в битве под Москвой, историю немецкой оккупации Московской области осенью 1941 года, судьбу одного из героев Московской битвы Александра Лизюкова.

— Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить о героях, которые отстояли последний северный рубеж перед Москвой ценой своих жизней. Вечная память героям, — подчеркнул председатель Совета депутатов Дмитровского городского округа Михаил Зернов.

В формате онлайн-конференции присоединились представители Музея обороны Москвы и музея-заповедника «Дмитровский кремль». Приветственные видеообращения к участникам форума записали ветеран Великой Отечественной войны Мария Литневская, а также жители Омска и Якутска — потомки солдат «сибирских дивизий», защищавших столицу 80 лет назад.

После выступлений почетных гостей и научных сотрудников участники конференции выслушали доклад о работе дмитровских поисковых отрядов и увидели презентации исследовательских работ школьников, посвященных разным этапам битвы за Москву, подвигам советской армии и народного ополчения столицы.

Мероприятие завершилось награждением победителей патриотических конкурсов Москвы и Дмитрова.