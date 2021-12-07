Как выбрать подарок на Новый год

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Начало декабря — самое время задуматься о новогодних подарках, чтобы потом не пришлось выбирать их в спешке накануне праздника. Что интересного можно купить коллегам, друзьям и родственникам, «Вечерка» узнала у менеджера интернет-магазина подарков Елены Семеновой.

Все большую популярность приобретают так называемые подарочные боксы. В них, как правило, собрано несколько небольших, но полезных предметов. Их плюс в том, что почти всегда они очень красиво украшены.

Например, есть деревянные коробки (которые потом можно использовать дома или на работе), внутри которых все вещи лежат на «подушке» из хвойных веток, с огоньками, шишками и елочными украшениями. Да, содержимое этих боксов часто не поражает своей уникальностью.

Чаще всего это набор косметики, парфюмерии, вкусный чай или кофе, банка варенья, сладости, орешки и шоколад. Но за счет красивой подачи вы уже порадуете человека. А еще я бы хотела порекомендовать не покупать вещи, которые нельзя использовать сразу, а нужно ждать определенного сезона. Например, садовые качели, ролики и велосипеды, как бы сильно они этого ни хотели, лучше приберечь на другие праздники.

Фильм, фильм, фильм!

На новогодних праздниках многие захотят пересмотреть любимые фильмы или сериалы. Чтобы сделать просмотр более оригинальным, можно подарить портативный проектор для смартфона. Закрепив внутри свой телефон, вы можете проецировать изображение на стену или подвешенную простынь. Легкость и небольшой размер устройства позволяют взять его с собой на дачу или в загородный дом.

Цена: от 1200 рублей

Микробы не пройдут

Подарком для тех, кто очень переживает и волнуется из-за пандемии, может стать санитайзер для телефона и мелких вещей. В специальное устройство нужно поместить телефон, ключи, деньги или другие предметы. Гаджет подключается через USB к компьютеру.

Цена: около 4000 рублей

Маленький, да удаленький

Чистюлям можно подарить настольный мини-пылесос с милым дизайном. С его помощью можно очистить клавиатуру от крошек, «подмести» со стола и даже свести загрязнения с одежды или сидений автомобиля. Работает миниатюрный пылесос на батарейках.

Цена: около 1000 рублей

Вкусная смесь

Если вы ищете подарок человеку, который любит печь, но бюджет при этом небольшой, подарите... банку. Но не простую, а со смесью для печенья внутри.

В магазинах можно найти наборы с уже отмеренными пропорциями муки, гвоздики, корицы, ягод, фруктов и орехов. А еще такой небольшой презент можно сделать своими руками. Если у вас есть фирменный рецепт печенья, поделитесь им, насыпав в банку слоями нужные сухие продукты, а на стикере напишите, как его готовить.

Цена: до 1000 рублей

Гамак для работы

Если ваш коллега постоянно жалуется, что у него устают ноги, рассмотрите такой вариант подарка — гамак для ног с подогревом. Его можно прикрепить к рабочему столу и время от времени давать ногам расслабиться. А функция в виде подогрева дополнительно поможет уставшим и затекшим мышцам.

Цена: около 2000 рублей

Фото: Pixabay

Рисуем и расслабляемся

Планшет для рисования понравится как детям, так и взрослым. Ведь это не только возможность выразить творческие способности, но и хорошая арт-терапия. Часто к нему идет в комплекте песок, но можно докупить еще — разных цветов. Пригодятся и другие аксессуары, например, трафареты.

Цена: 5700 рублей за небольшую модель

Предсказатель погоды

Устройство носит название «штормгласс», это химический метеорологический прибор. Выполнен он в форме капли, выглядит стильно. Состав, заполняющий емкость, реагирует на микроскопические изменения параметров окружающей среды. Благодаря этому с помощью прибора можно предугадывать, какой будет погода в ближайшее время. Например, в солнечный зимний день небольшие звездочки, плавающие в жидкости, указывают, что будет снег.

Цена: от 2000 рублей

И никаких потерь!

Небольшой презент для тех, кто постоянно теряет вещи. Специальные разноцветные брелоки можно положить в папку с документами, повесить на наушники, прицепить на сумку или ключи. В комплекте идет база, на которой расположены кнопки — своя для каждого брелока. Если вы не можете что-либо найти, нужно нажать на нужную кнопку, и устройство, прикрепленное к потерянной вещи, издаст звуковой сигнал. Зона поиска: до 40 метров. Главное, не потерять саму базу...

Цена: от 3500 рублей

Участок на Луне

Подарок включает в себя участок площадью два акра на Луне, два сертификата, подтверждающих право на землю — на русском и английском языках. В комплекте — карта Луны, где отмечена ваша территория, голографические наклейки и доставка курьером. Романтики оценят.

Цена: 3990 рублей по акции

Фото: Pexels

Главное — порядок

Еще один подарок для тех, кто любит держать свой рабочий стол в порядке. Органайзер для канцелярии содержит несколько USB-портов, с помощью которых можно заряжать телефон и другиегаджеты. Это поможет избавиться от кучи проводов и разбросанных ручек. А лаконичный и минималистичный дизайн впишется в любой интерьер.

Цена: 3500 рублей

Из карандаша вырастет чили

Тех, кто очень много пишет или рисует простыми карандашами и любит садоводство, можно обрадовать «волшебными карандашами». После того как вы их испишете, их можно высадить в землю. Внутри — семечки помидоров черри, сладкого перца, земляники и перца чили. Нужно 2–4 недели, чтобы карандаши проросли.

Цена: до 1000 рублей

Ты — звезда!

Если ваш коллеги или родственник всегда мечтал стать звездой, можно подарить ему журнал, где он будет главным героем. Есть компании, которые помогут вам сделать собственное, персонализированное издание. От вас нужны будут фотографии, воспоминания, смешные и трогательные истории о том, кому вы его будете дарить.

Цена: от 3000 рублей

НИКАКИХ КОШАЧЬИХ

2022-й — год Тигра. Что не стоит дарить, чтобы не спугнуть удачу?

1. Парфюмерия и мыло. Тигр негативно относится к резким запахам. Поэтому не стоит дарить парфюмерию, туалетную воду и ароматы для дома. К этой же категории относится мыло.

2. Без вредных привычек. Хвостатый символ наступающего года не любит все, что связано с вредными привычками. Поэтому алкоголь, наборы для домашнего бара, пепельницы и зажигалки лучше отложить для других праздников.

3. Кошка должна быть только одна. Тигр — очень ревностное животное. Поэтому избегайте вещей с изображением других представителей кошачьих.

УКРАСТЬЕ ВЕТОЧКОЙ И СНЕГОМ

Мало просто купить подарок. Важно и то, как вы его упакуете.

Самый трендовый вариант — крафтовая бумага. Это всегда выглядит стильно и экологично. Коробочку можно завязать красивой лентой, разрисовать милыми узорами и написать поздравления.

Чтобы добавить изюминку, получившийся презент можно дополнить елочной веточкой, гроздью искусственной рябины или другими зелеными деталями. Даже шишки можно украсить блестками и с помощью клеевого пистолета прилепить на подарок.

Кстати, есть интересный способ добавить на упаковку снег. Можно взять старую зубную щетку, обмакнуть ее в краску и приложить щетинками к бумаге.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Малиновская, социальный психолог:

— Если человек заранее спрашивает, что вам подарить, не нужно «играть» в скромного человека — скажите, что бы вы хотели получить. Так вы избавите друга или знакомого от лишнего стресса и переживания, что подарок не понравится, а себя — от ненужных вещей. Можете взять за правило записывать куда-то в заметки все вещи, которые вам понравились, но по каким-то причинам вы это не купили. Единственный минус тут — отсутствие самого сюрприза.