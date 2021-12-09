Россиянам объяснили, когда пора продавать личный автомобиль

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В идеале решение о смене автомобиля надо принимать, опираясь на пробег или возраст машины. Другим индикатором необходимости замены могут служить различные критические поломки: например, проблемы с двигателем или кузовом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал обозреватель журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Производители обычно указывают срок службы своих автомобилей. По словам эксперта, это не означает, что машина должна исправно работать в течение указанного периода, однако фирма будет нести ответственность за ее безопасность и снабжение запчастями.

— Заявленный срок службы автомобилей Volkswagen — 10 лет. То же самое говорит Mitsubishi, те же 10 лет — почти слово в слово. Если брать Hyundai, то у них шесть лет или 180 тысяч пробега. Самая полная информация у «АвтоВАЗа»: у полноприводных автомобилей — шесть лет или 90 тысяч пробега, у переднеприводных — восемь лет или 120 тысяч. Самый надежный автомобиль — Lada Largus, у него 10 лет или 160 тысяч, — рассказал собеседник «ВМ».

В России, по словам специалиста, большое количество автомобилей продолжает эксплуатироваться после заявленного срока службы: на начало 2021 года средний возраст легкового парка в стране составлял около 14 лет, в некоторых регионах — более 19–20. Эксперт подчеркнул, что в большинстве случаев такой долгий срок службы вызван нехваткой денег для приобретения более нового авто.

Автоэксперт обратил внимание, что слишком старые машины не рекомендуются к приобретению на вторичном рынке.

— Я консультировался с ребятами, осматривающими подержанные машины на предмет их покупки. Спросил, какие машины все-таки стоит покупать, есть ли верхняя грань? Они сказали: нужно приобретать старые машины не старше 10 лет и с пробегом не более 300 тысяч, иначе разоритесь на ремонте, — рассказал специалист.

Еще один фактор: экологичность машины. Например, в Лондоне за въезд в центр на машине классом ниже Евро-4 придется заплатить 10 фунтов, а в Мадриде в центр и вовсе можно въехать только на электромобиле, рассказал Колодочкин. Он заметил, что в России таких ограничений пока нет, поэтому автовладельцы редко продают машины из-за экологического фактора.

Специалист обратил внимание, что обладатели дорогих авто нередко меняют их исключительно из-за морального устаревания. Такой подход характерен не только для россиян, но и для жителей других стран.

— Если вы работаете в какой-нибудь престижной компании, вам будет неловко заезжать туда на чем-то старом, несолидном. Вам придется менять машину. Причем это не только у нас. Я пару лет назад задавал вопрос немцу, раз они за экологию, будет ли у них солидный человек ездить на дешевой легковушке с небольшим количеством выбросов? Немец сказал, что если вы солидный представитель фирмы, то вам нужен S-класс — и не хуже. Ездить на нем он будет не больше двух–трех лет, после чего купит новую, — рассказал эксперт.

Колодочкин заметил, что принять решение о продаже машины стоит, если у нее начались проблемы с кузовом. Ездить на автомобиле с прогнившими порогами или лонжеронами, а также с «дымящим» двигателем просто опасно, предупредил специалист.

Также задуматься о смене авто стоит после серьезного ДТП. При этом покупать такую машину не стоит, посоветовал Колодочкин.

— Бывает, что кузов при аварии завязывается узлом. Эти машины всегда всплывают на вторичке: их худо-бедно чинят, подваривают, восстанавливают. Если вы не проследили биографию, брать такую машину не надо, — заключил собеседник «ВМ».