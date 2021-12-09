Регистрация компании на Мадейре
Регистрация компании на Мадейре – процедура, которая предусматривает возможность запуска бизнеса в Португалии. Мадейра является португальским островом и автономным регионом Республики. Далее мы рассмотрим особенности создания компании на Мадейре.
Преимущества открытия компании на Мадейре:
• Невысокие налоговые тарифы;
• Юридические лица могут получить номера НДС ЕС;
• Вы можете зарегистрировать компанию на Мадейре в сжатые сроки;
• Шенгенская безвизовая зона;
• Развитая инфраструктура;
Низкие операционные расходы по сравнению с европейскими странами;
• Наличие свободной зоны.
Международный бизнес-центр Мадейры, который является фри-зоной, предлагает ряд налоговых льгот для привлечения иностранных инвестиций, что также является причиной, по которой многие предприниматели рассматривают вариант регистрации фирмы на Мадейре.
Налоговые льготы для корпораций в IBCM включают следующие пункты:
1. В свободной зоне действует пониженная ставка корпоративного налога в размере 5%, которая гарантирована ЕС. Ожидается, что такой тариф будет действителен до 2027 года;
2. Акционеры-нерезиденты, физ.- и юрлица, могут воспользоваться освобождением он удерживаемого налога на дивиденды при соблюдении некоторых условий;
3. Доступ DTA-договорам, участником которых является Португалия;
4. ОЭСР признала Мадейру в качестве прибрежной зоны свободной торговли, которая совместима с политиками Европейского Союза.
При этом налоговые ставки на Мадейре также являются относительно невысокими:
• Стандартная ставка КПН составляет 27,5%; НДС – 19%;
• Налог на дивиденды – 25%;
• Роялти или лицензионный сбор – 15%;
• Тариф налога на прибыль – от 23% до 35%;
• Налог на консультационные, управленческие услуги – 15%.
Согласно португальскому налоговому законодательству дивиденды, полученные компанией-резидентом от другой компании-резидента, освобождаются от налога при условии, что получатель напрямую владеет не менее 10% капитала.
Регистрация юридического лица на Мадейре: Типы компаний
Наиболее распространенными бизнес-структурами являются:
• Корпорация (SA);
• ООО (Lda).
Чтобы открыть компанию на Мадейре необходимо наличие двух директоров для Lda и трех для SA, которые могут быть нерезидентами. Для регистрации Lda на Мадейре требуется минимум два акционера, а для SA – минимум пять. Сведения об акционерах должны быть опубликованы в открытом доступе. Минимальный капитал для Lda составляет 5000 евро, в то время как капитал SA равен 50000 евро. Регистрация предприятия на Мадейре осуществляется Торговом реестре вместе с выдачей нотариально заверенных выписок членам и фиксацией их прав собственности. Компании SA могут предоставлять именные акции или даже акции на предъявителя с правом голоса или без права голоса.
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