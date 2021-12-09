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Регистрация компании на Мадейре – процедура, которая предусматривает возможность запуска бизнеса в Португалии. Мадейра является португальским островом и автономным регионом Республики. Далее мы рассмотрим особенности создания компании на Мадейре.

Преимущества открытия компании на Мадейре:

• Невысокие налоговые тарифы;

• Юридические лица могут получить номера НДС ЕС;

• Вы можете зарегистрировать компанию на Мадейре в сжатые сроки;

• Шенгенская безвизовая зона;

• Развитая инфраструктура;

Низкие операционные расходы по сравнению с европейскими странами;

• Наличие свободной зоны.

Международный бизнес-центр Мадейры, который является фри-зоной, предлагает ряд налоговых льгот для привлечения иностранных инвестиций, что также является причиной, по которой многие предприниматели рассматривают вариант регистрации фирмы на Мадейре.

Налоговые льготы для корпораций в IBCM включают следующие пункты:

1. В свободной зоне действует пониженная ставка корпоративного налога в размере 5%, которая гарантирована ЕС. Ожидается, что такой тариф будет действителен до 2027 года;

2. Акционеры-нерезиденты, физ.- и юрлица, могут воспользоваться освобождением он удерживаемого налога на дивиденды при соблюдении некоторых условий;

3. Доступ DTA-договорам, участником которых является Португалия;

4. ОЭСР признала Мадейру в качестве прибрежной зоны свободной торговли, которая совместима с политиками Европейского Союза.

При этом налоговые ставки на Мадейре также являются относительно невысокими:

• Стандартная ставка КПН составляет 27,5%; НДС – 19%;

• Налог на дивиденды – 25%;

• Роялти или лицензионный сбор – 15%;

• Тариф налога на прибыль – от 23% до 35%;

• Налог на консультационные, управленческие услуги – 15%.

Согласно португальскому налоговому законодательству дивиденды, полученные компанией-резидентом от другой компании-резидента, освобождаются от налога при условии, что получатель напрямую владеет не менее 10% капитала.

Регистрация юридического лица на Мадейре: Типы компаний

Наиболее распространенными бизнес-структурами являются:

• Корпорация (SA);

• ООО (Lda).

Чтобы открыть компанию на Мадейре необходимо наличие двух директоров для Lda и трех для SA, которые могут быть нерезидентами. Для регистрации Lda на Мадейре требуется минимум два акционера, а для SA – минимум пять. Сведения об акционерах должны быть опубликованы в открытом доступе. Минимальный капитал для Lda составляет 5000 евро, в то время как капитал SA равен 50000 евро. Регистрация предприятия на Мадейре осуществляется Торговом реестре вместе с выдачей нотариально заверенных выписок членам и фиксацией их прав собственности. Компании SA могут предоставлять именные акции или даже акции на предъявителя с правом голоса или без права голоса.

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