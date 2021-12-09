«С девочками работать сложнее»: нарколог Готлиб — о причинах и лечении детского алкоголизма

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Тяга несовершеннолетнего к спиртному приводит к быстрой деградации личности и развитию различных заболеваний. Почему дети начинают употреблять алкоголь и когда родителям нужно обращаться к специалистам, в интервью «Вечерней Москве» рассказала врач-психиатр, нарколог, генеральный директор Центра детско-юношеской аддиктологии Вероника Готлиб.

— Вероника, чем отличается детская алкозависимость от взрослой?

— Подростковый организм еще не полностью сформирован, и токсичное воздействие алкоголя на него сильнее. У взрослых организм более выносливый, он адаптирован к агрессивному влиянию спиртного. Но у детей есть одно очень важное преимущество: при оперативном лечении алкоголизма их организм довольно быстро компенсирует потраченные ресурсы и не возникнет тяжелых последствий, которые наблюдаются у возрастных пациентов. Отличаются и темпы формирования зависимости. У детей она возникает позже, чем у взрослых, но протекает злокачественнее и может затянуться. Следовательно, процесс лечения у подростков будет более длительным. Конечно, многое зависит от стадии алкогольной зависимости. Чем она выше, тем больше усилий придется приложить.

— Почему у подростков возникает интерес к алкоголю?

— Для них очень важен фактор группового употребления. В дружеской среде, в компаниях возникает влечение к этой пагубной привычке. Кроме того, в группе всегда присутствует субмиссивный мотив, когда активные потребители начинают давить на субъект, примкнувший к ним. Чтобы противостоять такому давлению и не казаться белой вороной, этот конкретный подросток тоже начинает пить. К тому же при таком пиршестве отслеживается имитация взрослой жизни. В остальном физиология развития алкоголизма как зависимости такая же, как у взрослых. Правда, у подростков она еще сопряжена с юношеским максимализмом: употребление запретного напитка кажется проявлением некоего протеста.

— Что именно пьют подростки?

— В большей степени употребляют пиво, водку, вино, в меньшей — алкогольные коктейли. Есть еще такая особенность: практически в 80 процентах случаев алкогольная зависимость сопровождается наркотической. Подростку купить курительные смеси и иные варианты запрещенных веществ намного проще, чем алкоголь, так как продавцы в интернете не требуют предъявить паспорт. То есть среди подростков алкоголь не на первом месте.

— Как вовремя определить, что ребенок увлекся алкоголем? Что нужно делать родителям?

— Сложно не заметить, что ребенок употребляет алкоголь, даже если это происходит раз в неделю. Самый простой способ — малейший контакт, когда ребенок приходит домой с очередного «мероприятия». Заметили, что он навеселе, подойдите, обнимите, проявите заботу, при которой можно получить физический контакт. Если имеются явные признаки алкогольного опьянения, ни в коем случае не пытайтесь устроить разбор полетов. С пьяным любая коммуникация бесполезна: ни ругань, ни морализаторство ни к чему не приведут. Отложите эту беседу до утра, когда ребенок будет в адекватном состоянии. Узнайте, что сподвигло его выпить. Очень важный момент: если сам родитель периодически употребляет спиртное, а ребенок видит его в таком состоянии, то вряд ли слова о вреде алкоголя возымеют действие. Но если вы добропорядочный гражданин, то можно четко обозначить свою позицию: «Ты мое дитя, и я алкоголь не приемлю». Если ситуация не меняется, логично уже обратиться к наркологу, а также психологу, потому что причиной могут быть какие-то переживания.

— Если окружение принуждает выпивать, как от него оградить подростка?

— Давать советы сомнительного толка здесь тяжело. Проконтролировать полностью, с кем ребенок общается, вы все равно не сможете. Даже переезд в другой город ситуацию не изменит. Так как не компания выбирает нас, а мы ее. Не исключено, что ребенок плохую компанию найдет на новом месте. Здесь можно пойти на опережение. Если вы видите, что ваш ребенок общается с людьми, чьи ценности вы не разделяете, тогда стоит об этом сказать: «Сынок (дочка), я не одобряю выбор такого окружения». Вас, конечно, могут проигнорировать, но говорить о своем отношении к ситуации нужно обязательно. Если ребенок выбирает все время маргинальных друзей, то это сигнал явного неблагополучия и в ваших отношениях. Также это повод обратиться к психологу. Но как делают многие родители? Приходят к специалисту и говорят: «Вот ребенок, у него проблемы…» и так далее. Но проблемы ребенка — следствие проблем в семье. И родители должны играть в процессе терапии первостепенную роль, а не принимать на себя роль массовки, наблюдателя.

— Если ребенок растет в семье алкоголиков, каковы шансы, что он не последует плохому примеру?

— Разумеется, риск того, что ребенок начнет употреблять алкоголь, больше в семьях, где родители пьют. Но это точно не передается по наследству, как генетические заболевания. Просто имеется предрасположенность. Пьющие родители — не гарантия того, что их чадо тоже будет алкоголиком. Раз на раз не приходится. Есть случаи, когда у ребенка происходила трансформация зависимости, возникал интерес не к алкоголю, а к наркотикам. Или ребенок действовал от обратного: максимально старался не уподобляться родителям.

— С кем работать сложнее — с девочками или мальчиками?

— Прежде всего хочется сказать, что среди подростков больше наркотической зависимости, чем алкогольной. В силу того, что алкоголь не вызывает такого быстрого синдрома зависимости, как запрещенные вещества. Есть очевидные данные о том, что алкоголизм у женщин в силу физиологических и психологических особенностей протекает более злокачественно. Но это очень общий взгляд. Единственное, что хочется сказать: с девочками сложнее работать, чем с мальчиками. Собственно, как и у взрослых пациенток, процесс лечения длится дольше, чем у мужчин.