Петр Федоров: Выжить ради победы

Кадр из фильма «Летчик»: Петр Федоров в роли Николая Комлева — военного летчика, который лишился обеих ног и тем не менее продолжил воевать против фашистов / Кадр из фильма «Летчик» / 2021 год

В прокат вышла военная драма Рената Давлетьярова «Летчик». Главную роль в нем исполнил актер Петр Федоров, который сыграл Николая Комлева — собирательный образ нескольких легендарных советских военных летчиков. «Вечерка» рассказывает, при чем тут Алексей Маресьев, выживание ради смерти и брокколи.

— Петр, у Рената Давлетьярова вы снимаетесь не в первый раз. Взаимодействие меняется?

— Да, я благодарен Ренату за этот длинный совместный путь. В театре можно служить годами, приноравливаться друг к другу. Говоря о работе в кино, чаще используют слово «проект», которое подчеркивает, что речь идет о коротком отрезке времени: встречаемся, выдаем результат, разбегаемся.

Когда режиссер снимает актера многократно, их исследование механизмов работы друг друга, оттачивание инструментария может продолжаться из фильма в фильм. Добавлю, поначалу я долгое время считал, что в кино важно «про что» и «как» вы снимаете. Потом понял — главное «с кем». В принципе, работать надо только с теми, с кем хочется обняться. С другими не стоит — бессмысленно тратить на это свою жизнь.

— Съемки в этом проекте дались вам сложно?

— В работе с Ренатом, кроме прочего, мне нравится то, что он предлагает материал, который связан с подвигом для всей группы, прежде всего для него самого. Дело в том, что Давлетьяров из тех режиссеров, которые сразу хотят видеть в кадре то, что потом будет на экране, и многие вещи воплощают максимально приближенным к реальности способом. Поэтому и летают у нас настоящие самолеты, и снимаем мы реальную зиму, избегая павильонов.

— Это помогает в работе?

— Конечно, условия, в которые попадают актеры, всегда нам в помощь. Скажу про себя, что я очень ленивый артист (улыбается). Считаю, когда есть возможность чего-то не играть, лучше этого не делать. Спасибо Ренату, что позволил не изображать, как я ползу по снегу, а просто это делать. Так что все минусы с отращиванием бороды, холодной водой, диетой и прочими преодолениями — скорее плюсы. Кстати, брокколи — просто отличный продукт: килограммов 17 скинул!

— В итоговый вариант не вошли некоторые экстремальные эпизоды. Было обидно не увидеть сцен в ленте?

— Не особо. Да, есть кое-что, что хотелось бы видеть на экране. Но куда важнее те классные моменты, которые я сохранил в воспоминаниях. Самым потрясающим периодом была валдайская киноэкспедиция (зимние сцены снимались в Демянском районе Новгородской области. — «ВМ») и время, когда мы снимали, как герой пробирается сквозь чащу.

— Расскажите.

— На смелость кинематографиста Рената Давлетьярова, было решено, что этот кусок мы снимаем поступательно. Экономически это невыгодно, чаще все сцены снимают вперемешку. Но тут в некоторой степени мы стали заложниками определенных биологических явлений, заметных глазу: пока человек ползет, он худеет, у него отрастает борода... И растет она до сих пор (улыбается). И представьте, съемочная группа человек триста, а артист — один. Я, конечно, кайфовал, потому что мне казалось, что все подчинено только мне. Но потом приехала моя партнерша Аня (Анна Пескова, исполнительница роли Ольги. — «ВМ»). Следом — «фашисты».

— Что укрепляло волю к жизни у вашего персонажа?

—Я размышлял над этим, над идеей выживания. Ведь многие собирались снимать историю Маресьева, писались сценарии, но в определенный момент останавливались, не найдя мотивации для подвига: «Почему, собственно, он настолько хочет выжить?» Дело в том, что правда кино и правда жизни разнятся. Если в реальности попасть в подобные условия, нам будет вполне понятно, почему мы хотим выжить — ради самой жизни. Но в кино этого мало. Хотя здесь есть и большая гуманистическая русская идея.

Фото: Пресс-служба Централ Партнершип

— Что вы имеете в виду?

— Вы замечали, что в американских фильмах такие ребята выживают ради смерти? Это придумал еще Ридли Скотт в «Гладиаторе». У героя убили всех родных. Он не хочет больше жить.

Убитым жене и ребенку говорит: «Я иду к вам». И ползет вперед. Потому что двигателем всего сюжета является третий акт, в котором свершится кровавая месть. В нашей истории центр рассказа — это жизнь, любовь. Герой ползет не куда-то, а к кому-то и ради кого-то.

Безусловно, это сложнее по драматургии. Но, мне кажется, в этом гораздо больше «русского». Мы все же снимали фильм про наших людей.

— Можно ли сказать, что это фильм с одним героем?

— Нет. Вообще, мне кажется, этот фильм не про Комлева. Он лишь выполняет некую функцию «ревизора». А фильм про тех людей, которые встречаются на пути Николая. Ведь получается, что в определенный момент он уже совсем больной, ничего не говорит и не делает, все происходит вокруг него. Он экспонирует в людях их суть. Кто-то рядом с ним проявляет себя как трус, а кто-то как герой. И мы видим некий калейдоскоп судеб, характеров.

— Когда есть столько советской классики кино о Великой Отечественной войне, зачем снова продолжать снимать о ней фильмы?

— Затем, что в них происходит некое переосмысление тех событий… Мы дети постмодерна. Мы сами не жили в военное время. Война дошла до нас в виде книг, рассказов, фильмов. В виде всего того, что мы передаем дальше и дальше.

Если следовать такой логике, в какой-то момент стоит перестать снимать об этом, будто подрубить ветви дерева, обкорнать тополь. Но мне кажется, так поступать нельзя. Если вы сами что-то видели, на этом стоит ставить точку? Но что же тогда делать со следующими поколениями? Как поделиться рассказом о героях Великой Отечественной войны с теми, кто не жил в советское время?

Кадр из фильма «Летчик» / 2021 год

ДОСЬЕ

Петр Федоров родился 21 апреля 1982 года в Москве. Окончил Театральный институт имени Щукина, курс Родиона Овчинникова. Служил в Московском драматическом театре имени Станиславского. В его фильмографии более 70 ролей, включая фильмы и сериалы «Аванпост», «Спутник», «Перевал Дятлова», «Пирамммида», «Россия 88» и многие другие.

Прототип

Алексей Маресьев — один из героев, вдохновивших создателей на фильм «Летчик». Петру интересен не только сам подвиг: «Мне интересна его реальная биография. Особенно период, когда советская держава сделала из него медийную личность. Их было много — Маресьев, Гагарин, Родченко.

Тех, кто совершил подвиг, сумел вернуться в строй и стал этакой «звездой поневоле». Интересно было бы высветить не плакатную часть жизни героев, а то, как на них повлиял статус.

Живопись

В юности Петр хотел стать художником. Получив неполное среднее образование, поступил в Московское театральное художественнотехническое училище. Собирался идти в Академию им. Строганова. Но передумал после смерти отца, который в 39 лет умер от рака.

Музыка

Федоров занимается электронной музыкой и является одним из создателей группы «Р.А.Й.», первый альбом которой вышел в 2020 году и доступен к прослушиванию на площадках в интернете. С 2011-го играл в группе Race to Space.

Династия

Петр родился в театральной семье. Его двоюродный дед — Александр Викторович Збруев. Родной дед — Евгений Евгеньевич — заслуженный артист РСФСР. Отец — Петр Евгеньевич — актер театра и кино, искусствовед, телеведущий.

Природа

Детские годы Петр провел в Уймонской долине на Алтае. Рос парень в деревне, в окружении тайги, в которую даже пробовал сбегать. В столицу вернулся, когда ему исполнилось 14. Сейчас Федоров говорит, что любит Москву и не променял бы ее на какой-либо другой город. Разве что на Подмосковье.

Режиссер

Петр пишет историю, которую собирается экранизировать. Ивану Урганту он рассказал, что это будет техно-мюзикл. Планируется сериал для одной из онлайн-платформ. Добавим, Федоров уже выступал режиссером клипов, в том числе выпустил видео на трек «Москва» своей группы «Р.А.Й.».