Пять фактов об отношениях, которые вы должны узнать до свадьбы

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Количество россиян, которые воспринимают развод как трагическое событие, сократилось. По данным Supejob, в 2011 году 18 процентов опрошенных характеризовали развод как трагедию, в 2020 году этот показатель снизился до 14 процентов. Столько же процентов опрошенных отметили, что развод недопустим ни при каких обстоятельствах. «Вечерняя Москва» выяснила, какие факты об отношениях людям стоит знать до посещения ЗАГСа, чтобы повысить шансы на счастливый брак.

Потеря влечения

По словам психолога Марины Гладышевой, со временем влечение к партнеру снижается. У каждой пары этот процесс происходит с разной скоростью в зависимости от разных факторов.

— Отношения между людьми выстроены таким образом, что с годами они несколько ухудшаются и влечение снижается в том числе. Насколько быстро — этот момент регламентируется тем, как отношения развиваются в паре. Если люди не живут вместе и видятся редко, то влечение может не снижаться больше года, — рассказала она.

В случае чрезмерно быстрого перехода к совместному быту или при поспешном заключении брака падение влечения может проявиться даже в первый год отношений, предупредила собеседница «ВМ».

Максимальная раскрепощенность — через три–пять лет

Партнеры узнают друг друга на достаточном уровне только спустя несколько лет отношений, отметила психолог.

— Есть мнение, что после трех–пяти лет люди точно понимают, что их партнер такой-то. И либо принимают решение продолжать отношения, возможно, не лучшим образом, либо решают расстаться и искать другого партнера, — рассказала Гладышева.

Она отметила, что после трех-пяти лет отношений решение о разводе обосновано либо желанием поменять жизнь, либо кризисом (возможно, связанным с возрастом), но не причинами, связанными с поведением партнера.

Удовлетворение главных потребностей — залог семейного счастья

Основные потребности отличаются у разных людей. Возможность удовлетворить их в отношениях повышает шансы на счастливый брак, подчеркнула Гладышева.

— Как бы это ни звучало суховато, но если женщина ищет и находит мужчину, который закроет ей финансовый вопрос, это будет в каком-то смысле счастливый брак. Если мужчина ищет красивую женщину без детей, встречает ее, и она устраивает по этим параметрам, это тоже будет в каком-то плане счастливый брак, — отметила собеседница «ВМ».

Эксперт обратила внимание, что в случае удовлетворения основных потребностей на недостатки партнера обычно закрывают глаза. В долгосрочной перспективе это даже играет большую роль, чем дружеские отношения в браке.

Ровесники разводятся чаще

Партнеры одинакового возраста, особенно в молодости, имеют больший шанс развестись, заметила Гладышева.

— У ровесников вероятность развода выше, потому что очень высоки предъявляемые к партнеру требования, особенно в более молодом возрасте. Наверное, нужно отметить критерий возраста: в молодом ровесники предъявляют завышенные требования к партнеру, — рассказала психолог.

Собеседница «ВМ» подчеркнула: в случаях, когда в паре один из партнеров старше, он, как правило, имеет жизненный опыт. Благодаря этому человек лучше понимает, по каким принципам выбрать партнера.

Дружба — не определяющий фактор

Не всегда дружба между партнерами определяет успешность брака, заметила Гладышева.

— Не всех устраивает быть друзьями. Например, бывают ситуации, когда мужчина чем-то не устраивает и женщина решает: «Пусть будут отношения на стороне, но мы как бы дружим». Такой момент чаще встречается, когда партнер говорит, что брак его устраивает, но он будет добирать на стороне, — заключила эксперт.