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Топ-5 процедур красоты, которые стоит сделать до Нового года

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Топ-5 процедур красоты, которые стоит сделать до Нового года
Фото: Вечерняя Москва

Ботулинотерапия, коррекция морщин филлерами, биоревитализация, увеличение губ и лазерная шлифовка — такие процедуры могут сделать женщины в декабре. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-косметолог Зарема Алиева.

Ботулинотерапия

Ботокс по праву можно назвать королем новогодних вечеринок, отметила специалист.

— Эта процедура не занимает много времени, после нее нет как таковой реабилитации, зато эффект от введения ботулотоксина можно заметить практически сразу, — рассказала она.

Основная задача данной процедуры — нейтрализовать мимическую активность, уточнила врач. Ботокс поможет справиться с привычкой хмуриться или жмуриться, отметила собеседница «ВМ».

По количеству обращений перед Новым годом ботокс занимает лидирующие позиции, заметила специалист. К тому же он помогает избавиться от излишней потливости и сузить овал лица. С его помощью можно приподнять уголки бровей и получить модный сегодня «рысий взгляд».

Топ-5 процедур красоты, которые стоит сделать до Нового года Фото: Из личного архива Заремы Алиевой

Коррекция морщин филлерами

Если ботокс эффективен в отношении мимических морщин, то против носогубных складок, глубоких морщин, первых признаков птоза (обвисания тканей) и для создания объемов, например, в скуловой зоне, чаще всего используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты, отметила Алиева.

— Контурная пластика — это еще одна моментальная процедура, которая дает результат здесь и сейчас, помогая решить множество возрастных проблем, — подчеркнула эксперт.

Биоревитализация

В понятие «омоложение» входит не только избавление от морщин и воссоздание прежних объемов, но еще и увлажнение и качественный уход за кожей. Поэтому перед Новым годом не стоит забывать о тех возможностях, которые дают такие процедуры, как биоревитализация и биорепарация, отметила собеседница «ВМ».

— Правда, эти процедуры лучше сделать хотя бы за неделю до важного мероприятия, чтобы успел восстановиться эпидермис от следов микроуколов. В качестве основного действующего вещества в этих процедурах используется гиалуроновая кислота, которая помогает заботиться о нашей коже, стимулировать коллаген и эластин, которые отвечают за тонус кожи, здоровый цвет лица, отсутствие сухости, дряблости, мелких морщинок и т. д., — рассказала врач.

По словам специалиста, обе процедуры можно назвать антистресс-помощью против самых разнообразных факторов: недостаточного ухода за собой, плохой экологии, отсутствия сбалансированного питания и т. д.

Но есть в этих процедурах и различия, отметила она.

— Если для процедуры биоревитализации применяется только гиалуроновая кислота и ее цель — увлажнение, то препараты для биорепарации — это скорее коктейли на основе гиалуроновой кислоты, которые дают более пролонгированный эффект, так как в них присутствуют пептиды, аминокислоты и другие полезные для нашей кожи ингредиенты, — рассказала косметолог.

Увеличение губ

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что первое место по количеству обращений перед Новым годом с ботулинотерапией разделяет увеличение губ при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

— Эффект от процедуры заметен сразу, поэтому к увеличению губ можно прибегнуть накануне праздника. Если останутся следы от введения филлера, их можно аккуратно замазать тональным кремом, — посоветовала врач.

Лазерная шлифовка

За пару недель до Нового года можно сделать лазерную шлифовку СО2, рекомендовала эксперт.

— В первую очередь лазерная шлифовка показана не только с целью омоложения: она эффективна в качестве способа подтянуть кожу, избавиться от морщин, пигментации, купероза, постакне, рубцов и других несовершенств кожи. Лазерная шлифовка дает реальное обновление эпидермиса, — заключила Алиева.

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