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«Архиелка» и мордочка тигра: как украсить дом к наступающему, 2022 году

Ольга Маркова

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Новый год — 2022 Эксклюзивы ВМ
Общество
«Архиелка» и мордочка тигра: как украсить дом к наступающему, 2022 году
Фото: Pexels

Черный или Голубой Водяной Тигр — именно так выглядит хозяин 2022 года. Правда, полноценным властителем отведенных ему мгновений Тигр станет лишь в феврале. Однако, учитывая то обстоятельство, что мало кто из россиян повторно будет встречать Новый год, ублажать животное предстоит уже сейчас: в ближайшую праздничную ночь. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и выяснила, как должен выглядеть «наряд» дома, чтобы понравиться Тигру.

По восточному календарю Новый год приходит в феврале. Поэтому «народная» традиция украшать дом в цветах животного, которое только через месяц станет хозяином года, возможно, не совсем правильна. Однако, если очень хочется, то, безусловно, можно использовать цвета, в которых обитает животное года. 2022-й — год Голубого (Черного) Водяного Тигра, живущего в воде, поэтому для новогоднего дизайна подойдут различные оттенки голубого и синего, черный, серебристый и белый, говорит арт-эксперт, историк архитектуры, автор и руководитель детской студии дизайна и архитектуры Лариса Бундова.

Важную праздничную нагрузку несут на себе и декоративные элементы. Например, на двери можно повесить рождественский венок. Его легко сделать своими руками. А еще прекрасно смотрятся бумажные домики на подоконниках, особенно если за ними поставить светодиодные свечи, отмечает дизайнер.

— Я бы рекомендовала сделать камин. В прошлом году друзья решили украсить свою дизайнерскую квартиру для детей и я сделала им камин из утеплителя, потолочных плит и клея для потолочных плит. Он так всем понравился, что его оставили как украшение интерьера. А себестоимость его составила всего 1000 рублей, — поделилась идеей Лариса Бундова.

А вот мишуру и новогодний дождик в современном мире используют редко, констатировала эксперт. Дождик в Европе уже практически не производится, и мишура тоже уходит. Возможно, позже люди снова к ним вернутся, не исключила она.

— Сейчас очень большой выбор светодиодных гирлянд. Гирлянда белого цвета — более классическая и будет сочетаться с любым интерьером. С цветными — может оказаться не совсем тот вариант, который вы ожидаете, — предостерегает Лариса Бундова.

Новогодний декор обязательно должен быть на праздничном столе: хотя бы немного еловых веток с декоративными красными ягодами остролиста, мандарины, свечи, подчеркивает дизайнер. Можно поставить мини-елку, но очень лаконичную, разложить декор в виде снежинок. Также можно использовать кольца для салфеток: они придадут праздничной атмосферы. У некоторых хозяек дома есть новогодние тарелки для сервировки.

«Архиелка» и мордочка тигра: как украсить дом к наступающему, 2022 году Фото: Pexels

При украшении новогодней елки дизайнеры используют разные тенденции. На елке в доме или офисе, декорированной в американском стиле, можно увидеть очень большое количество игрушек — до нескольких сотен. Главное — они должны быть разнообразными и сочетаться между собой. А вот елка в скандинавском стиле будет декорирована минималистично, отмечает Лариса Бундова.

— Думаю, здесь главное — создать настроение. Вырастая, мы помним, как делали с родителями украшения для елки и наряжали ее. Лично мне очень нравится использование винтажных украшений. Они добавляют уюта, воспоминаний, шарма и особой эстетики. Также можно сымитировать елку из гирлянды на стене или сделать ее из проволоки и дерева. Главное — она должна подходить к интерьеру, — считает арт-эксперт.

А поскольку Лариса Бундова является автором и руководителем детской студии дизайна и архитектуры, то именно у нее «Вечерняя Москва» поинтересовалась тем, какие украшения для интерьера в год Тигра можно изготовить вместе с подрастающим поколением.

— Мы с детьми уже много лет делаем «Архиелку». Дети еще в начале осени спрашивают, будет ли такое занятие в этом году. И украшают своими архитектурными елками комнаты. Хранят их, — говорит дизайнер.

Из простых материалов можно с детьми очень красиво преобразить дом, добавляет эксперт. Так, из обычных еловых и сосновых шишек ребенок практически любого возраста вместе с родителями сделает и чудесного ангела, и добродушного бычка, и праздничную игрушку на елку. Главное — добавить немного фантазии. А в дополнение, чтобы угодить хозяину грядущего года, можно нарисовать или сделать из бумаги мордочку тигра, заключила Лариса Бундова.

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