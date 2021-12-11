Дача, банька и сугроб: москвичи активно бронируют квартиры и дома для празднования Нового года

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Новогодняя аренда коттеджей в столице за год подорожала на 15 процентов. Об этом заявили эксперты из крупного агентства недвижимости. «Вечерняя Москва» узнала, сколько сейчас стоит снять недвижимость на праздники.

Стоимость квартиры на новогоднюю ночь в новостройке в пределах МКАД начинается от 20 тысяч рублей за сутки, утверждает риелтор Ольга Яцевская.

— Перед праздниками цена на жилье традиционно возрастает, — рассказывает «Вечерке» эксперт. — Еще один фактор, который сильно влияет на стоимость в этом году, — завышенные требования клиентов. Люди хотят идеальную чистоту, потому что переживают за свое здоровье во время пандемии.

Нам приходится заказывать клининговые службы перед каждым заселением. Из-за этого стоимость аренды значительно выросла.

Пока на рынке еще есть варианты жилья, где можно отметить праздник, но с каждым днем свободных объектов все меньше.

— Пройдет еще неделя, и предложений не останется, — отмечает риелтор.

Совсем другая ситуация на рынке загородной недвижимости. Так, по словам директора риелторского агентства Гузели Сафаровой, спрос на коттеджи в Подмосковье ощутимо снизился по сравнению с прошлым годом.

— В 2020 году все коттеджи были забронированы уже в октябре. Сейчас у нас из 200 домов арендована половина. Если квартиры чаще всего снимают жители других регионов, потому что им интересно погулять по нарядной столице, то наши клиенты — москвичи. Видимо, в этом году горожане запланировали путешествия за границу, — говорит Сафарова.

Цены на коттеджи начинаются от 90 тысяч рублей за двое суток.

— Это комфортный дом на 10 человек. Можно выбрать объект с развлечениями по вкусу: баня, бильярд, бассейн. Для детей во многих коттеджах есть площадки, горки, — отметила Гузель Сафарова.

КСТАТИ

Для пропуска в развлекательные заведения, где можно встретить Новый год, необходимы QR-коды. Поэтому спрос на аренду загородных домов (где они не требуются) увеличится еще больше