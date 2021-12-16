Победителей определили открытым голосованием

Заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов на церемонии награждения победителей премии «Путеводная звезда» / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Объявлены лауреаты ежегодной премии «Путеводная звезда». Церемония их награждения прошла во вторник, 14 декабря, вечером во МХАТе имени М. Горького.

В этом году столичный Комитет по туризму признан лучшей в Европе городской организацией в этой сфере — по версии международной премии World Travel Awards, а сама Москва стала лучшим туристическим городом Европы. Обойдя Лондон, Рим, Амстердам, Берлин и Женеву, российская столица получила своего «туристического Оскара». Вклад в общую победу внесли все столичные отели, рестораны и кафе, музеи и выставочные залы, экскурсионные бюро, предлагающие туристам уникальные проекты.

Лучшие из них стали победителями XXII премии «Путеводная звезда». Их выбрали сами москвичи путем голосования на портале «Активный гражданин».

— Наша выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» победила в номинации «Московские впечатления: выставки и музеи», — рассказывает старший научный сотрудник Третьяковской галереи Светлана Романова. — Я работаю в музее уже 62 года, и для меня Третьяковская галерея — знаковое культурное место Москвы, и, на мой взгляд, если турист не был у нас, то он и не видел столицу вовсе. Мы часто получаем международные и российские награды, но «Путеводная звезда» — особая премия, потому что она наша, родная, московская. И мы очень дорожим мнением жителей столицы.

Оценка москвичей очень важна и остальным участникам и финалистам конкурса. Лучшим местом для завтрака (категория «Московский завтрак») была признана одна из популярных сетей кофеен.

— Мы всегда стараемся приятно удивить гостей, — рассказывает директор по маркетингу известной сети кофеен Анна Кузнецова.— Угощаем фруктовыми, овощными миксами, лимонадами, смузи и сырниками. Нас часто спрашивают о секретном ингредиенте, которого нет. Просто мы готовим с любовью. И очень приятно, что более 52 тысяч москвичей проголосовали за наш завтрак, — это лучшая награда для нас.

Лидером в номинации «Московское гостеприимство: новая точка притяжения» стал Северный речной вокзал.

— Сегодня это актуальное общественное пространство, место досуга и отдыха горожан, активатор внутригородского туризма и «эстетический магнит», — поясняет заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов. — В этом году мы побили все рекорды по пассажиропотоку, в один выходной день цифра достигала 70 тысяч человек. Приятно, что для многих туристов Северный речной вокзал, построенный в 30-е годы прошлого столетия, стал достопримечательностью Москвы, обязательной к посещению.

Прогулки и экскурсии, посещение ресторанов и кафе, знакомство с новыми блюдами — прекрасный досуг. Но, выбирая город, туристы обязательно задумываются, где им остановиться. Лучшие по сервису столичные отели и гостиницы тоже получили свои награды.

— В премии мы участвуем уже 22 года, — улыбается Лада Самодумская, директор одного из столичных отелей, который победил в тематической номинации. — Это не первая наша победа, но от этого не менее ценная. Для нас очень важна оценка москвичей, приятно, что многие жители столицы считают наш отель самым лучшим.

Путем онлайн-голосования активные граждане выбрали и победителя в номинации «Ресторан русской кухни».

— Каждый сезон мы обновляем меню, но моя гордость — знаменитая котлета по рецепту Пожарского, которую мы готовим уже 20 лет, — признается шеф-повар известного ресторана Андрей Махов.

Напомним, премию «Путеводная звезда» учредило в 1999 году правительство Москвы. За звание лучших ежегодно борются отели, туристические компании, музейные, гастрономические и другие проекты. Попробовать свои силы в конкурсе традиционно приглашают индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, работающих в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— Победителей ежегодной туристической премии «Путеводная звезда — 2021» во всех номинациях, а в этом году их было 18, определили москвичи, проголосовав в проекте «Активный гражданин».

Онлайн-голосование проходило три недели, с 11 ноября по 3 декабря, и было разделено на четыре этапа, в каждом из которых приняли участие более 150 тысяч человек. Поздравляю всех победителей премии с такой высокой оценкой со стороны жителей.