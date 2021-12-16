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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил выдающимся жителям столицы госнаграды от имени и по поручению президента России и награды города Москвы

Марьяна Шевцова

Общество
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил выдающимся жителям столицы госнаграды от имени и по поручению президента России и награды города Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Среди обладателей — сотрудники Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского, который расположен в Южном округе столицы.

По словам Сергея Собянина, город живет нормальной жизнью благодаря тем, кто получил награды.

— Благодаря вам, людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее Москвы, наш город по-преж­не­му великий, по-преж­не­му любим москвичами, — сказал он.

Обладателем госнаграды стал директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков. Он удостоен ордена Почета за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

— Эта награда — огромная честь. Особо хочется отметить, что орденом «Знак Почета» был награжден профессор Людвиг Иосифович Свержевский — основатель нашего Института и крупнейшей в стране научно-клинической оториноларингологической школы, — сказал Андрей Крюков в интервью «ЮГ».

Он также отметил, что эта награда является высокой оценкой работы всех его коллег, всей медицинской общественности.

— Безусловно, это и определенный стимул, вдохновение для дальнейшего развития науки, совершенствования медицинской и, в частности, оториноларингологической службы города Москвы, — подчеркнул он.

Директор научно-исследовательского Института оториноларингологии добавил, что сложно переоценить изменения, которые происходят в московском здравоохранении, особенно в последнее десятилетие.

— Все это возможно благодаря поддержке руководства города, которое создает наиболее благоприятные условия для динамичного развития медицины, — считает он. Обладатель госнаграды уточнил, что в учреждениях московского здравоохранения на сегодняшний день сконцентрировано наиболее современное диагностическое и лечебное оборудование, позволяющее осуществлять качественную медицинскую помощь.

— Главным ориентиром моей профессиональной деятельности было, есть и будет всегда — здоровье людей. Национальные цели и проекты, задача которых — улучшение качества жизни граждан, буду стараться и дальше исполнять во благо развития нашей Родины, — заключил Андрей Крюков.

Также присвоено почетное звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Кунельской Наталье Леонидовне — она является заместителем директора по научной работе Института. Наталья Леонидовна всегда хотела быть врачом, продолжать семейную династию. Специализацию выбрала по примеру мамы.

— Для меня особенного важно, что звание присвоено именно за научную деятельность, — сказала она.

Институт имени Л. И. Свержевского ведет активную научную работу. По словам Кунельской, она вместе с коллегами занимается в большей степени практически разработками.

— Например, мы работаем над сокращением пребывания пациентов после операций в стационаре, переводом части операций в стационары кратковременного пребывания, чтобы пациенты могли быстрее возвращаться домой здоровыми. Наши исследования также направлены на возможность организации лечения амбулаторно и раннюю диагностику и выявление заболевания, — поделилась она.

За многолетную историю работы института его коллектив добился немалых успехов. Их методики и разработки применяются по всей стране, а зарубежные коллеги всегда с интересом изучают московский опыт.

— Постоперационный период — очень важный этап. И мы работаем над его совершенствованием. Раньше при операциях на носе пользовали марлевыми тампонами, и когда их удаляли, то раневой слой весь снимался, из-за чего заживление раны становилось очень длительным, — рассказала Наталья Кунельская.

В институте разработали современные внутриносовые устройства.

— Наши тампоны сделаны из силикона, и позволяют безболезненно проводить манипуляции после операции, при этом не теряя своей эффективности, — пояснила она.

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