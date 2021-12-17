Чудеса дороже денег: правильный выбор новогодних подарков поможет создать праздничное настроение

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16 декабря крупный портал по поиску вакансий опубликовал информацию о том, что больше всего на зимние торжества готовы выделить москвичи — 23,2 тысячи рублей. Но при этом треть россиян, согласно последним результатам социологических опросов, вообще не планируют дарить новогодние подарки. Между тем эксперты утверждают: прагматизм и формальный подход к презентам грозят испортить не только хорошее настроение, но и отношения между друзьями и близкими.

Ажиотаж «черных пятниц» на торговых площадках плавно перетек в подготовку к новогодним праздникам. Мишура и гирлянды на витринах, изобилие пока еще искусственных елей в залах супермаркетов, традиционные, хоть и поднадоевшие многим подарочные наборы с кремами, шампунями вперемешку с шоколадными изысками дают четкий сигнал: пора! Волшебство не за горами. Вон уже и зарубежный Санта-Клаус в давно набившей оскомину рекламе снова повез на новогоднем паровозике бутылочки с известным заморским напитком.

Для соседки моей, дамы уже в летах, живущей с постоянно включенным телевизором, это сигнал. Она так и говорит: «Дед поехал, значит, пора за подарками!» И тут же несется скупать всякую мелочь да ерунду, совершенно не задумываясь, кому и что из всего этого распродажного добра будет дарить. Делит добычу уже потом в зависимости от того, кто из родни, подружек и соседок ее пригласит в гости.

Я, честно говоря, стараюсь с ней в предновогодней суете не сталкиваться, поскольку уже вполне могу из подаренных ею кухонных полотенец сшить наряд Снегурочки. Но дареному коню, как известно, в зубы не смотрят. А традиции — это святое.

Пойди попробуй, Новый год встретить без шампанского, оливье и мандаринов. Не то… И без подарков как-то совсем уж обидно. Положено их дарить и получать! И праздновать изо всех сил надо весело да с размахом. Так во всем мире принято. Но недаром ведь говорят: если нет праздника в сердце, под елкой его не найдешь.

Прочность традиций

Как показывают опросы, последние несколько лет новогодние выходные разочаровывают все большее число россиян. В прошлом году, утверждает Всероссийский центр изучения общественного мнения, они не удались у 25 процентов граждан страны, заявивших, что провели эти дни скучно и не получили ни одного подарка от своих родных и близких. Мало того: праздничного настроения сегодня нет у каждого пятого респондента, а около 20 процентов участников опросов в социальных сетях заявляют, что не любят Новый год и с нетерпением ждут, когда можно будет вернуться к трудовым будням.

— Помните, в пьесе Михаила Рощина «Старый новый год» один из героев, Вася, тоскливо произносит: «Скорее бы ночь прошла да снова на работу»? — комментирует кандидат философских наук Андрей Чагаровский. — Вот и сейчас так многие рассуждают. Времена нынче тревожные, экономически непростые, депрессии у многих затянулись. Толпа в магазине в пандемию воспринимается с особым раздражением, что вполне понятно. Расходы, связанные с новогодним застольем, тоже напрягают.

Однако отказаться от них сложно, поскольку за многие десятилетия мы привыкли к стереотипу, что в Новый год стол должен ломиться от яств. Но при этом, начиная готовиться к январским выходным, подавляющее большинство мысленно уже «живет» проблемами, с которыми придется столкнуться после них. Все это мешает искренне радоваться одному из самых любимых праздников.

Мы привыкли к определенным правилам их проведения, по инерции им следуем, несмотря на усталость и определенную пресыщенность… «Каждый год мы с друзьями ходим в баню…» — рассказывает Лукашин в фильме «Ирония судьбы», который смотрим из года в год. Конечно, в добрых традициях нет ничего плохого. Но если они превращаются в формальность, а то и в повинность, немудрено, что ощущение радости проходит мимо.

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Парадоксально: по данным исследования, проведенного Международным социологическим агентством We Are Social, в список того, что вызывает раздражение во время новогодних гуляний, большинство российских пользователей соцсетей включили необходимость покупать угощения и подарки, а также излишества алкоголя и острое переедание. При этом львиную долю праздничного бюджета россияне в основном собираются потратить на новогодний стол.

Так, аналитики сервиса SuperJob подсчитали, что в среднем празднование Нового года для одного человека обойдется в 18,5 тысячи рублей. Самый большой праздничный бюджет у жителей двух мегаполисов. В Москве средняя сумма предполагаемых расходов на январские выходные составит более 23 тысяч рублей.

Получается, не слишком хотим, но платим. Традиционно включаемся в предпраздничную суету и все равно ведь ждем волшебства и того самого чувства восторженного счастья, которое когда-то испытывали в детстве. В сети, кстати, в последнее время гуляет анекдот в тему — о женщине, предъявляющей в магазине претензии, что ей продали бракованные игрушки. На вопрос, в чем брак, она отвечает: «Не радуют».

— Знаете, если долго говорить «сахар», во рту слаще не станет, — говорит психолог Людмила Федотова. — Так и с любым торжеством. К нему не просто готовиться, а эмоционально настраиваться нужно. В наше не слишком спокойное время переключиться на беззаботный отдых непросто многим. Но если лихорадочно скупать впрок алкоголь и деликатесы, тратя на них баснословные деньги, праздник как чудо не получится. А вот озадачиться подарками для близких, наоборот, стоит как можно раньше. Этот процесс подарит эмоции, создаст ощущение причастности к всеобщему веселью.

Покупая сувениры, мы включаемся в процесс приятного ожидания. Вот только выбирать презенты я бы все-таки посоветовала индивидуально. Формальный подход к этому процессу вряд ли способен кого-то по-настоящему порадовать. Не нужно себя заставлять. Праздник удается тогда, когда приносит удовольствие вам и тем, кто вам дорог.

Сувенирный бумеранг

Делать подарки нужно уметь, утверждают специалисты. И уж точно не стоит составлять огромный список, чтобы одарить каждого коллегу, соседа или «нужного» человека каким-нибудь презентом.

— То, что всевозможные сувениры с новогодней тематикой нередко передариваются, ни для кого не секрет, — комментирует Людмила Федотова. — Бывает, совсем уж неловко, когда тебе вдруг дарят тот самый никчемный брелок с Дедом Морозом, который ты пару лет назад кому-то вручил. Такие вещицы-«бумеранги» принимаются с дежурной улыбкой, но с эмоциональной точки зрения абсолютно бессмысленны. Разве что позволят проверить, значитесь ли вы в ответном списке. Но при этом нужно быть готовым, что взаимный презент вы можете и не получить. Так стоит ли тратиться на такое вот «ты мне — я тебе»?

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Лучше сделайте личный подарок тем коллегам и знакомым, кто вам симпатичен, с кем вы общаетесь. Кстати, совсем не обязательно и одаривать шефа, уж тем более дорогими подарками. Давно доказано, что стоимость презента и то, насколько он понравится получателю, абсолютно не взаимосвязаны.

Еще одна типичная ошибка, по мнению экспертов, связана с тем, что подавляющее большинство сувениры к Новому году своим коллегам покупают в последний момент (по статистике, этим грешат 80 процентов работающих мужчин и 65 процентов женщин). Профессор Йельского университета экономист Джоэль Вальдфогель считает, что в этом главная причина участившихся «сувенирных бумерангов». «Не подумав, что может доставить человеку радость, просто хватаем то, что видим на прилавке», — пишет он в своей исследовательской работе о психологии дарителей.

По мнению ученого, прокрастинация задачи «выбрать подарок» свидетельствует о формальном подходе и желании, скорее, подстраховаться на тот случай, если вдруг что-то подарят вам. К тому же, если относиться к покупке подарков как к необходимости, а не искреннему желанию порадовать коллег сувенирами, их покупка способна спровоцировать стресс, утверждают психологи.

Так, исследование Международного центра социальных проблем и общественного мнения Pew Research Center показало, что 36 процентов людей нервничают из-за проблемы выбора подарков и необходимости тратить на них деньги. При этом 23 процента считают эти расходы неоправданными.

А недавний опрос сервиса SuperJob позволил составить список самых нежелательных, по мнению россиян, подарков к Новому году. Лидерами антирейтинга стали носки, футболки, свечи, статуэтки — символы года, магниты, брелоки, а также кухонные принадлежности и посуда. «Однако, по мнению 24 процентов опрошенных, самое худшее, что может быть, — это отсутствие какого-либо подарка на Новый год», — отмечают аналитики.

— Противоречий тут нет, — объясняет психолог. — Каждому из нас хочется внимания, а хороший подарок, сделанный от всего сердца, как раз его и демонстрирует. Это те эмоции, которых мы ждем в Новый год. Но на то, чтобы не просто «отдариться», а доставить радость, нужны время, силы и желание. И конечно, прежде чем выбрать, что подарить, необходимо хотя бы приблизительно знать, чем человек интересуется. Тогда презент придется по душе.

Как стало известно в ходе опроса, проведенного одним из российских банков, 31 процент россиян в этом году решили вообще отказаться от покупки подарков к Новому году, 25 процентов рассчитывают на скидки и возможность получить кешбэк по карте при покупке сувениров для коллег по работе. 6 процентов опрошенных сказали, что хотят дождаться посленовогодних распродаж и вручить подарки в середине января. При этом большинство респондентов отметили, что специально копили средства, чтобы порадовать друзей и близких.

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Список желаний

О том, что дорог не подарок, а внимание, слышали многие. И в последние годы проявить его, кажется, совсем просто. Еще пять лет назад директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров отмечал, что самым желанным подарком для россиян остаются деньги, причем доли тех, кто хотел бы их получить, и тех, кто планирует их вручать, приблизительно равны. Ничего не изменилось и в наши дни.

Недавно международная исследовательская компания Ipsos провела среди россиян опрос, в ходе которого выяснилось, что почти половина граждан в возрасте от 18 до 64 лет хотели бы получить в подарок на Новый год деньги. Романтики, конечно, никакой, зато заморачиваться в поисках нужного презента не надо.

— Конечно, прагматизм в наше время зашкаливает, — комментирует экономист Андрей Демин. — Да, многие предпочитают получить в подарок не какой-нибудь предмет, вещь или сувенир, а деньги, потому что во время январских праздников хочется всего и много. Если материальные возможности ограничены и из-за этого не удается получить желаемое, настроение, естественно, может быть испорченным.

А у нас сейчас и так действуют ограничительные меры в связи с пандемией, что, прямо скажем, оптимизма не добавляет. Большинство в этом году вынуждено остаться на новогодние дни дома, далеко не всем по карману куда-то уехать. А поход, например, в кафе всей семьей, в театр, кино или даже прогулка в какой-нибудь парк все равно предполагают финансовые траты.

Не говоря уже о покупке билетов на новогодние елки для детей и подарки от Деда Мороза, которые они ждут. Гостей принять тоже накладно. Кстати, многие молодые семьи сейчас практикуют складчину: собираются у кого-то дома, а расходы на угощение делят между всеми. Деньги стали лучшим подарком, потому что на них можно воплотить свои конкретные желания.

Еще одну причину заинтересованности россиян в материальном эквиваленте подарка эксперты объясняют так: отсутствие средств часто провоцирует стресс и депрессию. А самый простой и распространенный способ борьбы с плохим настроением — уйти от проблемы.

— Думаю, число тех, кто разочаровался в новогодних праздниках, растет именно поэтому, — говорит социальный психолог Илья Суровцев. — Нет возможности провести их так, как хочется, значит, пусть их вообще не будет. Лучше уж работать, чем скучать дома перед телевизором или компьютером. Но убивать таким образом время зимних каникул, ясное дело, не лучший вариант, особенно для молодежи.

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Нашему мозгу для полноценного отдыха требуются смена впечатлений, положительные эмоции, личное общение. То, что все это, по мнению многих, можно только купить, большая проблема нашего общества, склонного к потребительству. Мы так привыкли покупать услуги и всевозможные удовольствия, что совсем разучились развлекать себя сами, включать фантазию и самостоятельно создавать чудеса.

К слову, 37 процентов респондентов все-таки готовы к подаркам в виде сюрпризов. Причем подавляющее число из них — молодежь (60 процентов). А вот с возрастом доля тех, кто предпочитает деньги или подарок под заказ, растет, утверждают социологи. Примечательно, что женщины в целом оказались самыми прагматичными: среди большинства представительниц слабого пола любителей неожиданных подарков меньше всего.

Современные дамы весьма конкретны: как показывает опрос, лучшим презентом на Новый год замужние женщины чаще всего называют драгоценности, а незамужние — гаджеты. А вот мужчины наших дней остаются романтиками. Им в качестве подарка вполне достаточно внимания своей второй половины.

— Стоит над этим задуматься, — комментирует психолог Людмила Федотова. — Между прочим, как показывает практика, мужчины вообще более трепетно относятся к подаркам, которые им делают любимые женщины. Для них это особый фильтр отношений. Если подарок радует, значит, есть душевный контакт, общие интересы и, соответственно, перспективы дальнейшего развития отношений. А вот женщины, как правило, к неудачному подарку относятся спокойно. Они хоть и любят держать все под контролем, но в принципе любой знак внимания от спутника жизни воспринимают благосклонно.

Но при этом нельзя забывать, что любой подарок, кому бы вы его ни делали, — это вопрос отношений. И на самом деле сделать нас по-настоящему счастливыми могут совсем недорогие вещи. Деньги, полученные в конверте, улетят, не оставив воспоминаний. А вот неожиданный, точно подобранный, сделанный от души сюрприз надолго сохранит праздничное настроение. Так что нее лишайте себя удовольствия доставить своим близким радость. Поверьте, дарить ее так же приятно, как и получать от тех, кто вам дорог. Это ведь и есть настоящее новогоднее чудо, которого мы все с нетерпением ждем.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В среднем россияне планируют в этом году потратить на новогодние подарки от 500 до 1500 рублей. Однако доля тех, кто собирается приобретать подарки стоимостью выше 3000 рублей, выросла на 10 процентов. Больше стало и тех, кто планирует выбирать презенты в режиме онлайн: в этом году таковых среди опрошенных 37 процентов. Это на 8 процентов больше, чем год назад.

КАК У НИХ

В Америке к подаркам подходят с особым вниманием: каждый предмет обязательно должен быть упакован в цветную бумагу, чтобы до последнего сохранять тайну. Открывают подарки все вместе, это центральная часть семейного праздника. Но есть и негласное правило: к презенту всегда прикладывается этикетка или чек, чтобы предмет, если он вдруг окажется ненужным, можно было вернуть в магазин.

к подаркам подходят с особым вниманием: каждый предмет обязательно должен быть упакован в цветную бумагу, чтобы до последнего сохранять тайну. Открывают подарки все вместе, это центральная часть семейного праздника. Но есть и негласное правило: к презенту всегда прикладывается этикетка или чек, чтобы предмет, если он вдруг окажется ненужным, можно было вернуть в магазин. В Китае не принято дарить нечетное количество вещей: по поверью, это привлекает несчастье в дом. Самый распространенный среди китайцев подарок — две одинаковые статуэтки какого-либо животного как пожелание гармонии и дополнительный элемент декора.

Японцы к подаркам относятся необычно: они их не делают. Здесь принято приносить деликатесы или экзотические фрукты к столу. Но дарить сладости детям — прерогатива родителей.

Во Франции существует целый свод правил, что и кому можно и нельзя дарить. Так, духи допустимо преподносить только своей второй половине, а за кухонную утварь, подаренную знакомой, можно получить по голове той же сковородкой.

В Германии существует лишь один запрет, касающийся подарков: нельзя ни за что на свете дарить часы, календари или планеры. Это может быть расценено как плевок в лицо: мол, ты настолько непунктуален, что я даже часы тебе купил. В остальном немцы не ограничивают свою фантазию, выбирая сувениры для родных и друзей.

ЦИТАТА

Пьер Корнель(1606-168), французский поэт и драматург:

— Дарите исподволь — и цену дар удвоит: то, как вы дарите, самих подарков стоит.