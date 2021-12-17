Согреет сказочный камин

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столица вовсю готовится к новогодним праздникам. О том, как украшают Бабушкинский район Москвы, 16 декабря «Вечерняя Москва» рассказал глава управы района Александр Кузьмин.

Бабушкинский район в этом году украшают восемь елок. Две из них установили силами Департамента ЖКХ, остальные — силами управы района и за счет средств торговых центров.

— В этом году впервые украсили площадь возле станции метро «Бабушкинская», — рассказал Кузьмин. — Там поставили сказочный камин с подарками и креслами, чтобы дети и взрослые могли сделать праздничное фото. Установили также четыре огромных световых дерева. Я вышел с этой инициативой на Департамент ЖКХ, и ее одобрили.

Станция метро «Бабушкинская» — это точка притяжения для жителей трех районов: Бабушкинского, Лосиноостровского и Южного Медведкова. Здорово, что на этот раз ее получилось украсить.

Он отметил, что район с каждым годом становится лучше: за последние 10–20 лет он изменился до неузнаваемости, как, впрочем, и вся Москва.

— Я родился в Долгопрудном, но в пять лет переехал в столицу — мы с родителями жили в районе Отрадное. Помню район и метро «Бабушкинская», когда это был сплошной рынок. Было много незаконных построек. Сейчас здесь появились огромные пешеходные пространства, развилась инфраструктура, — рассказал Александр Кузьмин.

Теперь у всех районов, даже сильно удаленных от центра, появляются знаковые объекты. Так они обретают лицо, свой неповторимый образ.

— В следующем году у нас запланировано благоустройство знакового места — сквера «Знаки зодиака», — поделился Кузьмин. — Подобного нет в столице, быть может, и во всей России.

Установленные здесь скульптуры выполнены в стиле стимпанк (направление научной фантастики. — «ВМ»). Они сделаны из металлолома.

СПРАВКА

Бабушкинский район был так назван в честь знаменитого полярного летчика, героя 1920–1930-х годов Михаила Сергеевича Бабушкина. Частью города район стал в 1960 году, во время строительства жилых массивов и Московской кольцевой автодороги. Ранее на его месте был город, который и назывался — Бабушкин. Сейчас в этом районе проживают около 90 тысяч человек.