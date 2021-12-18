Как украсить дом к Новому году: пять интересных идей

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Новый, 2022 год приближается. Улицы городов блещут праздничным убранством. Всенародно любимый праздник приходит в каждый дом. Во второй половине декабря предпраздничная суета особенно заметна. Каждый житель земли хочет, чтобы его дом в эту волшебную ночь выглядел исключительно. «Вечерняя Москва» попросила дизайнера Алену Санаеву поделиться идеями для новогоднего декора.

Дизайнер интерьеров и декоратор Алена Санаева, дизайнер программ «Сутки на декор» на СТС Love и «Битва дизайнеров» на ТНТ, рассказала «Вечерней Москве» о приемах новогоднего декорирования, которые она использует в своих интерьерах.

Новогодние сапожки на камине

Фото: из личного архива Алены Санаевой

Традиция вешать сапожки на камин насчитывает не один год. А появилась она благодаря щедрости, добру и, конечно, чуду!

Давным-давно в Германии жила бедная семья. В ней подрастали три дочери, но денег у родителей было так мало, что они не могли накопить им на приданое. Об этом узнал епископ и как-то раз под Рождество, проходя ночью мимо их дома, бросил горсть золота в трубу.

Золото пролетело сквозь дымоход и чудесным образом попало в носочки, которые сушились над камином. Семья очень обрадовалась, ведь у них появилась возможность выдать дочерей замуж! Соседи, узнав о чуде, каждый вечер начали вывешивать и свои носочки на камин. Но в их в носках ничего не появлялось. И тогда, чтобы не расстраивать детей, они сами стали подкладывать в носочки подарки: орехи и сладости. Так появилась эта волшебная традиция.

— Мне очень нравится история о том, как появилась традиция вешать сапожки на камин. У себя дома я тоже повесила новогодние сапожки на камин — по количеству членов семьи. Плюс один для гостя. Моей дочке 9, и она знает, что если перед сном в ее комнате чистота, то утром в сапожке ее ждет сюрприз. Думаю, вы знаете, как бывает непросто уговорить ребенка навести чистоту. А здесь она с удовольствием играет в «игру в волшебство», а утром обнаруживает в сапожке милые мелочи: сладости и сувениры, — рассказывает Алена Санаева.

Вместо камина, подойдет и комод. А сапожки необязательно покупать — можно и сшить их в цвет интерьера, добавляет эксперт.

Новогодний веночек

— Я очень люблю веночки. Они создают уют. Веночки можно взять готовые, сплести из натуральных или искусственных ветвей либо выбрать какой-нибудь нестандартный материал для веночков: сделать их из ткани, из елочных игрушек или из лент, — рекомендует дизайнер.

По ее словам, веночки можно использовать в различных локациях.

Веночек, украшенный лентами и игрушками можно повесить на входную дверь или около нее. Тогда у каждого входящего в квартиру создается праздничное настроение.

Веночек можно повесить в центре окна. Добавить гирлянду и игрушки.

И третий способ — повесить веночек над обеденным столом. Прикрепить его к потолку на саморезы, на крючок для люстры или привязать к светильнику.

Фото: из личного архива Алены Санаевой

Идея для елки

Наверняка у большинства горожан дома уже есть елка. Наряжать ее одинаково каждый год — скучно… А что, если в этом году ваша елка будет в стиле fashion? Только с черно-белым и розовым декором, предлагает декоратор. При этом вовсе не обязательно покупать новые дорогие шарики — можно взять упаковку лент и в тех игрушках, что уже есть, найти подходящие. И даже ленты можно сделать самостоятельно, разрезав полотно ткани на равные полосы, поделилась идеей Алена Санаева.

Фото: из личного архива Алены Санаевой

— А может, сделать елку в стиле дворянской усадьбы — со старинными игрушками и роскошными золотыми лентами? А еще с натуральными материалами: шишками, орехами? И с угощениями: конфетами, мандаринами и имбирными пряниками? Для выбора идеи для оформления елки надо отталкиваться от существующих исходных данных: елки, игрушек, — отметила эксперт.

К сожалению, искусственные елки при длительном использовании приходят в негодность. Действительно, достали елку с антресолей, ей очень много лет, она измятая и явно не поддастся восстановлению. Что делать, если такая неприятность произошла.

Дизайнер предлагает как минимум три варианта для исправления ситуации.

Купить новую елку — слишком банально.

Вместо елки использовать веточки в большой вазе: нарезать в саду ветки, выкрасить их в белый, сиреневый или розовый — в любой любимый цвет. Повесить сверху гирлянду и игрушки — композиция готова.

Самый рискованный способ исправить «уставшую» елку прошлых лет — «заснежить» ее, предлагает Алена Санаева. Для творческого ремонтного процесса понадобятся: большая банка ПВА, пол-литра акриловой краски для ремонта, пульверизатор, пушистый искусственный пластиковый снег.

— Белую акриловую краску и клей ПВА надо смешать в пропорции пятьдесят на пятьдесят и залить в пульверизатор. Получившимся раствором хорошенько сбрызгиваете каждую ветку елочки и обильно посыпаете ее искусственным снегом. Наряжать можно, когда смесь высохнет, — рассказала декоратор, добавив, что перед началом работы со всей елкой желательно опробовать процесс на небольшом ее участке.

Фото: из личного архива Алены Санаевой

Остальной декор дома

По мнению эксперта, в каждой комнате что-то должно говорить о наступающем Новом годе. На цветы на подоконнике можно повесить елочные мини-игрушки. На люстру над обеденным столом — привязать новогодний декор.

— Обязательно повесьте светящуюся гирлянду-штору на окно! Она создает волшебство холодным зимним вечером. К новогодним игрушкам добавьте имбирные пряники на ленточках — и ваш дом будет пахнуть Новым годом! А еще новогодняя музыка, особенно если у вас маленькие дети, будет финальным штрихом волшебства, — порекомендовала Алена Санаева.