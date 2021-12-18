Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Как украсить дом к Новому году: пять интересных идей

Ольга Маркова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Новый год — 2022
Общество
Как украсить дом к Новому году: пять интересных идей
Фото: Pexels

Новый, 2022 год приближается. Улицы городов блещут праздничным убранством. Всенародно любимый праздник приходит в каждый дом. Во второй половине декабря предпраздничная суета особенно заметна. Каждый житель земли хочет, чтобы его дом в эту волшебную ночь выглядел исключительно. «Вечерняя Москва» попросила дизайнера Алену Санаеву поделиться идеями для новогоднего декора.

Дизайнер интерьеров и декоратор Алена Санаева, дизайнер программ «Сутки на декор» на СТС Love и «Битва дизайнеров» на ТНТ, рассказала «Вечерней Москве» о приемах новогоднего декорирования, которые она использует в своих интерьерах.

Новогодние сапожки на камине

Как украсить дом к Новому году: пять интересных идей Фото: из личного архива Алены Санаевой

Традиция вешать сапожки на камин насчитывает не один год. А появилась она благодаря щедрости, добру и, конечно, чуду!

Давным-давно в Германии жила бедная семья. В ней подрастали три дочери, но денег у родителей было так мало, что они не могли накопить им на приданое. Об этом узнал епископ и как-то раз под Рождество, проходя ночью мимо их дома, бросил горсть золота в трубу.

Золото пролетело сквозь дымоход и чудесным образом попало в носочки, которые сушились над камином. Семья очень обрадовалась, ведь у них появилась возможность выдать дочерей замуж! Соседи, узнав о чуде, каждый вечер начали вывешивать и свои носочки на камин. Но в их в носках ничего не появлялось. И тогда, чтобы не расстраивать детей, они сами стали подкладывать в носочки подарки: орехи и сладости. Так появилась эта волшебная традиция.

— Мне очень нравится история о том, как появилась традиция вешать сапожки на камин. У себя дома я тоже повесила новогодние сапожки на камин — по количеству членов семьи. Плюс один для гостя. Моей дочке 9, и она знает, что если перед сном в ее комнате чистота, то утром в сапожке ее ждет сюрприз. Думаю, вы знаете, как бывает непросто уговорить ребенка навести чистоту. А здесь она с удовольствием играет в «игру в волшебство», а утром обнаруживает в сапожке милые мелочи: сладости и сувениры, — рассказывает Алена Санаева.

Вместо камина, подойдет и комод. А сапожки необязательно покупать — можно и сшить их в цвет интерьера, добавляет эксперт.

Новогодний веночек

— Я очень люблю веночки. Они создают уют. Веночки можно взять готовые, сплести из натуральных или искусственных ветвей либо выбрать какой-нибудь нестандартный материал для веночков: сделать их из ткани, из елочных игрушек или из лент, — рекомендует дизайнер.

По ее словам, веночки можно использовать в различных локациях.

Веночек, украшенный лентами и игрушками можно повесить на входную дверь или около нее. Тогда у каждого входящего в квартиру создается праздничное настроение.

Веночек можно повесить в центре окна. Добавить гирлянду и игрушки.

И третий способ — повесить веночек над обеденным столом. Прикрепить его к потолку на саморезы, на крючок для люстры или привязать к светильнику.

Как украсить дом к Новому году: пять интересных идей Фото: из личного архива Алены Санаевой

Идея для елки

Наверняка у большинства горожан дома уже есть елка. Наряжать ее одинаково каждый год — скучно… А что, если в этом году ваша елка будет в стиле fashion? Только с черно-белым и розовым декором, предлагает декоратор. При этом вовсе не обязательно покупать новые дорогие шарики — можно взять упаковку лент и в тех игрушках, что уже есть, найти подходящие. И даже ленты можно сделать самостоятельно, разрезав полотно ткани на равные полосы, поделилась идеей Алена Санаева.

Как украсить дом к Новому году: пять интересных идей Фото: из личного архива Алены Санаевой

— А может, сделать елку в стиле дворянской усадьбы — со старинными игрушками и роскошными золотыми лентами? А еще с натуральными материалами: шишками, орехами? И с угощениями: конфетами, мандаринами и имбирными пряниками? Для выбора идеи для оформления елки надо отталкиваться от существующих исходных данных: елки, игрушек, — отметила эксперт.

К сожалению, искусственные елки при длительном использовании приходят в негодность. Действительно, достали елку с антресолей, ей очень много лет, она измятая и явно не поддастся восстановлению. Что делать, если такая неприятность произошла.

Дизайнер предлагает как минимум три варианта для исправления ситуации.

Купить новую елку — слишком банально.

Вместо елки использовать веточки в большой вазе: нарезать в саду ветки, выкрасить их в белый, сиреневый или розовый — в любой любимый цвет. Повесить сверху гирлянду и игрушки — композиция готова.

Самый рискованный способ исправить «уставшую» елку прошлых лет — «заснежить» ее, предлагает Алена Санаева. Для творческого ремонтного процесса понадобятся: большая банка ПВА, пол-литра акриловой краски для ремонта, пульверизатор, пушистый искусственный пластиковый снег.

— Белую акриловую краску и клей ПВА надо смешать в пропорции пятьдесят на пятьдесят и залить в пульверизатор. Получившимся раствором хорошенько сбрызгиваете каждую ветку елочки и обильно посыпаете ее искусственным снегом. Наряжать можно, когда смесь высохнет, — рассказала декоратор, добавив, что перед началом работы со всей елкой желательно опробовать процесс на небольшом ее участке.

Как украсить дом к Новому году: пять интересных идей Фото: из личного архива Алены Санаевой

Остальной декор дома

По мнению эксперта, в каждой комнате что-то должно говорить о наступающем Новом годе. На цветы на подоконнике можно повесить елочные мини-игрушки. На люстру над обеденным столом — привязать новогодний декор.

— Обязательно повесьте светящуюся гирлянду-штору на окно! Она создает волшебство холодным зимним вечером. К новогодним игрушкам добавьте имбирные пряники на ленточках — и ваш дом будет пахнуть Новым годом! А еще новогодняя музыка, особенно если у вас маленькие дети, будет финальным штрихом волшебства, — порекомендовала Алена Санаева.

Читайте также:
Праздники Новый год Дизайн
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте