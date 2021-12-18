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Цинк, селен и витамин D: могут ли они защитить от коронавируса

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Цинк, селен и витамин D: могут ли они защитить от коронавируса
Фото: Pexels

Снижению вероятности заболеть коронавирусом способствуют цинк, селен, витамины, а также некоторые другие микроэлементы. Как именно они действуют и откуда их можно получить, «Вечерней Москве» рассказали врачи.

«Антиоксидантный пул истощается»

По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, цинк и селен — важные элементы для нормальной работы иммунной системы.

— Насчет цинка — в свое время в 2011 году был даже меморандум Всемирной организации здравоохранения по профилактике и лечению пневмонии. Там как раз цинк был указан как один из микроэлементов, которые надо контролировать, чтобы профилактировать пневмонию, — рассказал он.

Цинк важен не только для работы иммунной системы, заметила в свою очередь диетолог Елена Соломатина. Без цинка невозможно производство сперматозоидов, поэтому его называют мужским минералом. Цинком богаты морепродукты (устрицы, моллюски или креветки), тыквенные семечки, печень животных и мясо.

Собеседница ВМ» обратила внимание, что не менее важен для иммунитета селен.

— Селен — достаточно мощный антиоксидант, который не дает разрушаться клеткам. Селен много что еще делает в нашем организме. В частности, он необходим для нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы. При коронавирусе, как известно, страдает сердечно-сосудистая система. Иногда бывает, что люди приобретают определенные проблемы спустя месяцы после перенесенного коронавируса, — заметила диетолог.

Кроме того, селен помогает контролировать ответ иммунной системы. По словам Соломатиной, одной из неадекватных реакций иммунной системы является цитокиновый шторм, который относится к аутоиммунным процессам.

Также селен усиливает выработку глутатиона, что помогает при заболевании коронавирусом, заметила Соломатина.

— Было замечено, что у людей, которые умирали от коронавируса, был очень низкий уровень глутатиона. Тут может быть два варианта: или у них изначально не было глутатиона, или просто было истощение. Когда идет заболевание, антиоксидантный пул очень быстро истощается. Причем селен значительно мощнее, чем витамины-антиоксиданты: витамины A, C и E тоже рекомендуют пить при заболевании коронавирусом, но без селена они не такие мощные, — рассказала специалист.

Соломатина заметила, что селен можно получить из продуктов животного происхождения. В частности, очень много селена в бразильских орехах: два бразильских ореха покрывают суточную потребность организма в селене.

Важным элементом считается кверцитин, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Сейчас очень большое внимание уделяют кверцитину. Он содержится в продуктах питания, в частности в яблоках и луке. Поэтому питание должно быть очень разнообразным, — рассказала эксперт.

По словам Соломатиной, также полезны танины. Они содержатся в хурме, гранате, зеленом чае, эвкалипте, черемухе, смородине и черноплодной рябине.

«Коронавирус проникает в мозг»

Собеседница «ВМ» заметила, что для правильного иммунного ответа человеческому организму требуется витамин C.

— Он необходим для выработки интерферонов. Его много в квашенной капусте и болгарском перце, а в шиповнике он вообще зашкаливает. Причем чем хорош шиповник: он разжижает кровь и его дают в неврологии. Надо сказать, что коронавирус проникает в головной мозг, потому что очень много когнитивных нарушений возникает. В частности, депрессии и бессонницы даже спустя два–три месяца после перенесенного заболевания, — рассказала специалист.

Витамин D необходим для профилактики заболеваний, отметила Соломатина. Им богаты печень трески, минтая, морепродукты, жирная рыба, желток яйца и молочные продукты. При этом в России у многих людей наблюдается дефицит этого витамина, констатировала Соломатина. Она обратила внимание, что для человека также важен витамин E, который содержится в маслах, семечках и орехах.

В рацион стоит включить и продукты, содержащие витамин А, посоветовала она.

— Витамин A необходим для формирования иммунного ответа, но еще он отвечает за обновление нашей слизистой: вирус цепляется сначала на слизистую. Все желто-оранжевое (облепиха, тыква, морковь) — это бета-каротин, который переходит по потребности в витамин A, — рассказала диетолог.

Нужен баланс

По словам Болибока, для нормального состояния иммунной системы питание должно быть сбалансированным.

— Когда метаболические реакции организма будут в оптимальных условиях, тогда иммунная система тоже будет находиться в оптимальном состоянии. Как только возникает дефицит чего-то, у нас сразу нарушается обмен веществ, — заметил собеседник «ВМ».

Как отметила Соломатина, при недостатке витаминов человек может испытывать недомогание. Можно компенсировать дефицит веществ при помощи приема витаминов, однако перед этим необходимо сдать анализы и выяснить причину, заключила эксперт.

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