Иммунолог объяснил, почему россияне с отрицательным тестом на COVID-19 попадают в больницы

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Отрицательный результат теста на коронавирус необязательно означает, что человек не болен. Как правило, в начале заболевания присутствие вируса еще не фиксируется тест-системами. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Так он прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что прибывающие из-за границы россияне нередко сдают отрицательные тесты, а потом попадают в больницы.

Эксперт отметил, что подобное поведение коронавируса не является особенностью нового штамма «омикрон», так как наблюдалось и у других штаммов.

— Никакой особенности «омикрон»-штамма нет. Просто у людей, которые возвращаются с отдыха, еще не началось вирусовыделение. Инкубационный период (коронавируса — прим. «ВМ») — от 2 до 14 дней. Но даже если считать, что мы говорим о «дельта»-линии («омикрон» пока наименее распространен по сравнению со штаммом «дельта»), у нее — от 2 до 10 дней, — рассказал Крючков.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что при поездке в другие страны можно заразиться на обратном пути. В этом случае результат ПЦР-теста может оказаться отрицательным, хотя на самом деле человек будет заразен, заключил иммунолог.

Россиянам, возвращающимся из других стран, необходимо повторно сдавать тест на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в первые сутки результаты тестирования крайне редко бывают положительными.

— Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не сдают положительных тестов. И только начиная со вторых и далее суток появляются два, шесть, восемь человек, которые прибавляются к общему числу госпитализированных на сегодняшний день, или людей с положительным тестом, или с симптомами ОРВИ, — заявила Попова.

Во вторник, 7 декабря, стало известно, что свыше 65 миллионов граждан России прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.