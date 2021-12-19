Нарядим с иголочки: названы тренды елочных игрушек

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До Нового года осталось чуть больше двух недель. Если вы еще не украсили новогоднюю елку, самое время сделать это сейчас. В мире елочных игрушек тоже есть свои модные тенденции. О том, какие украшения сейчас в тренде, «Вечерке» рассказал директор Музея елочных игрушек Игорь Хмелев.

Год назад некоторые москвичи вешали на елки маски Дедов Морозов с респираторами на лице, стеклянные шары в виде вирусов. Но ковидная тематика продержалась недолго. Сейчас люди от этого уже устали. Зато появилась мода на животных. Пару лет назад на выставке елочных игрушек во Франкфурте были ленивцы, хамелеоны, лягушки. Россияне такие игрушки на елки, как правило, не вешают. Но я думаю, что этот тренд дойдет и до нас. Уже стали появляться елочные украшения в виде львов, жирафов и бегемотов и других экзотических животных. В этом году также популярны мишки, кошки, зайчики, коровки и собачки. Ну и, конечно, тигры.

С прошлого года многие стали отмечать Новый год дома или на даче — то есть на своей территории. И из-за этого появился бешеный спрос на елки — причем разных цветов: в том числе красные, желтые, синие, сиреневые. На них классические игрушки смотрятся не так эффектно. Поэтому появился тренд на украшения кислотных цветов. Людям хочется праздника, фейерверка эмоций.

Штучный товар

Ценителям русских традиций покажутся интересными игрушки, расписанные в стиле Палеха и Гжели, городецкой росписи и Хохломы. Роспись на новогодних украшениях выполняется не снаружи, как на обычных игрушках, а изнутри.

Это кропотливая работа, которая требует много времени и усилий высококлассного мастера. Такие коллекционные новогодние игрушки производят в ограниченном количестве.

Дед Мороз из ваты

В начале прошлого века было много простых в производстве ватных игрушек: лыжников и конькобежцев, полярников, пионеров, фигурок зверей и героев сказок. Производили их в основном на предприятиях Москвы и Ленинграда.

Ватная игрушка сделана из проволоки, ваты, мастики и воска. Готовую фигурку покрывают клеем и посыпают стеклянным «снегом». В последнее время интерес к таким украшениям растет.

В европейском стиле

В этом сезоне в Европе появилась мода на сочетание приглушенных, нейтральных цветов на елке: серый, серебряный, черный и белый, темно-зеленый, графитовый синий. Так что если вы хотите оформить новогоднее дерево в духе западных трендов — присмотритесь к украшениям в этой цветовой гамме.

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Грибы на дереве растут

Дизайнеры в этом сезоне предлагают украшать елочку... грибами. Сейчас на пике популярности — мухоморы. Повесьте на новогоднее дерево несколько фигурок в виде грибов, и гости точно оценят ваше чувство юмора.

Одним цветом

Еще одно проявление актуального сейчас минимализма и сдержанности — игрушки, выдержанные в одном цвете. Откажитесь от разноцветных украшений, оформите дерево монохромно.

Попробуй разгляди

В моду вошли елочные игрушки-невидимки. Это украшения, выполненные в тонах самой елки: зеленые, изумрудные, цвета морской волны и другие. Они не бросаются в глаза, но при этом вызывают желание рассмотреть их внимательнее.

Елка на елке

В этом сезоне верхушку елки модно украшать... натуральной миниатюрной елочкой из суккулентов. После праздника такую композицию можно снять и поставить на подоконник, как обычное цветочное кашпо. Заказать такую красоту можно в интернете.

Новый год по-китайски

По китайскому календарю мы готовимся к встрече года Тигра. И дизайнеры предлагают не ограничиваться одним лишь только символом года, а добавить в интерьер и другие атрибуты Китая. Почему бы не украсить елку и квартиру бумажными фонариками, гирляндами, подвесками с пожеланиями счастья и богатства, изображениями животных и драконами?

Ручная работа

Украшения для елочки, связанные, сшитые, склеенные и вырезанные из различных материалов, — настоящий тренд этого сезона.

Как в детстве

Не теряют популярности в этом сезоне и старые советские игрушки. Людям интересен винтаж. В советское время производили так много игрушек, что их до сих пор можно найти на блошиных рынках. И стоить они будут от 50 до 250 рублей. Нет смысла искать новогодние украшения, стилизованные под советские, если дешевле купить настоящую советскую игрушку.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Все натуральное

Любителям экостиля понравятся игрушки из дерева, соломы, шишек и прочих натуральных материалов. Их внешний вид добавляет ощущение тепла и уюта. К тому же они долго хранятся. Плюс экоигрушки более прочные и безопасные для детей. Такие новогодние украшения лучше использовать в комбинации с другими — они прекрасно смотрятся вместе с правильно подобранными по тону стеклянными и пластиковыми.

По стопам дяди Федора

Вспомните мультфильм «Зима в Простоквашино», герои которого решили наряжать елку предметами, которые они найдут дома. Сломанные часы, бижутерия, ключи и замки, сувениры, старые семейные фотографии — все это будет прекрасно смотреться.

Съешь меня!

Все более популярными становятся игрушки, изображающие еду, — в виде сыра, овощей и фруктов. На елку можно повесить и настоящие лакомства. Конфеты в красивых и ярких обертках. С ними можно придумать веселые конкурсы и раздавать в качестве призов. К тому же наряжать елку весело и приятно, а вот убирать все игрушки в шкаф грустно.

Куда легче справляться с посленовогодней тоской, заедая ее сладостями. Также на елке будут прекрасно смотреться орехи, марципан, имбирное печенье, мандарины и пряности. Если на праздничном столе мало места, то и колбасу можно повесить. Как говорится, хозяин — барин.

КАК У НИХ

В Швеции до сих пор популярны соломенные игрушки. Возле елки часто можно увидеть рождественского козла из соломы.

до сих пор популярны соломенные игрушки. Возле елки часто можно увидеть рождественского козла из соломы. В Германии на еловых лапах живут пряничные разноцветные человечки. Для немцев важным атрибутом стал Щелкунчик.

на еловых лапах живут пряничные разноцветные человечки. Для немцев важным атрибутом стал Щелкунчик. В американских домах на верхушке елки часто балансируют фигурки ангелов.

на верхушке елки часто балансируют фигурки ангелов. В Японии популярны расшитые вручную мячи.

популярны расшитые вручную мячи. Жители Бразилии, Южной Африки и иных жарких стран, где нет снега, компенсируют его отсутствие, обкладывая ветви деревьев ватой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Гукасов, гендиректор фабрики игрушек:

— Большой популярностью сейчас пользуются елочные игрушки в стиле ретро. Притом даже не украшения советских времен, а фигурки, отражающие сюжеты XIX века. В ходу царские, дворянские темы. Неплохим спросом пользуются подвески-фонарики.

При изготовлении они продавливаются металлическим наконечником, похожим на соковыжималку. Еще популярна витражная серия: полупрозрачные игрушки, непосеребренные изнутри.