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Праздник без последствий: как распознать «паленый» алкоголь

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Праздник без последствий: как распознать «паленый» алкоголь
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

До Нового года остались считаные дни. Пора закупать подарки, продукты, а также напитки к праздничному столу. А чтобы торжество было в радость, необходимо позаботиться о качестве приобретаемого товара, особенно алкоголя, чтобы избежать опасных последствий. «Вечерняя Москва» узнала от специалиста практические советы о том, как проверить легальность алкогольной продукции визуально, а также с помощью устройств, чтобы не наткнуться на фальсификат, которым можно отравиться.

По словам руководителя Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадима Дробиза, при выборе горячительных напитков в магазине, торговом комплексе или на рынке, следует обращать внимание на наличие обязательных марок и на их качество — каждая должна иметь свою степень защиты:

— Если алкоголь не контрафактный, то можно увидеть на федеральной специальной марке переливающуюся голограмму с гербом Российской Федерации, а также металлизированную полосу. На обратной стороне марки должны иметься коричневые водяные знаки.

Кроме того, на федеральной марке, по словам спикера, есть оригинальный код из трехзначной серии восьмизначного номера. С недавних пор к мерам контроля добавился и еще один более современный способ. Точки, торгующие спиртными напитками, заметил эксперт, уже давно подключены к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС):

— По сути, это база учета каждой бутылки легального алкоголя. И при поставке товара сотрудники торговых точек получают документы системы ЕГАИС, накладные с идентификационными номерами партии в электронном виде.

При формировании этой накладной у поставщика каждая бутылка проходит проверку. Загружая документ, можно увидеть как необходимые реквизиты, так и индикационный номер ЕГАИС, по которому и поставщик, и сотрудники торгового объекта смогут проследить всю историю этой накладной.

Такая система должна исключить контрафакт. Она рассчитана не только на продавцов, подчеркнул собеседник «ВМ», прежде всего ее задача — помочь покупателям сориентироваться и защититься от подделки.

— При покупке алкогольной продукции покупатель должен услышать два звуковых сигнала. Первый сигнал — это сканирование штрихкода с бутылки, а второй — сканирование именно акцизной марки напитка. При сканировании неверного акциза чек не сформируется, — уточнил эксперт.

Если продукция легальная, то покупателю выдается два чека: кассовый и чек с QR-кодом. Последний можно отсканировать в специальном приложении, разработанном Росалкогольрегулированием «Антиконтрафакт Алко». Если нарушения не выявлено, тогда продукция соответствует всем стандартам. Сканер приложения при наведении на бутылку позволит узнать подлинность специальных марок

— Через несколько секунд все сведения о продукции появятся на экране вашего смартфона. Если же придет уведомление, что информации в базе нет, — товар контрафактный — отметил Дробиз.

Программа также позволяет сообщить о точках продажи некачественного алкоголя.

В заключение эксперт напомнил, что в каждом торговом объекте, где осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, должна быть лицензия, которая, как правило, находится на информационном стенде магазина.

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