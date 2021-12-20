«Летальный исход неизбежен»: почему грипп не менее опасен, чем COVID-19

Фото: Pixabay

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сегодня риск умереть от гриппа и иных острых респираторных заболеваний не ниже, чем от COVID-19. Так, от осложнений, вызванных вирусом гриппа, ежегодно умирает от 280 до 600 тысяч человек. Около полутора процентов жителей России переносят эту болезнь очень тяжело. В каких случаях грипп может привести к летальным исходам и кто чаще остальных умирает от него, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Группа риска

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, чаще всего смерть от гриппа наступает в период осложнений заболевания:

— Как и при коронавирусной инфекции, многое зависит от иммунитета больного и наличия у него хронических заболеваний. Тяжело переносят грипп и иные острые респираторные заболевания дети и люди преклонного возраста, у которых имеются хронические проблемы, которые на фоне болезни обостряются. К этой категории пациентов причисляют диабетиков, людей с заболеваниями органов дыхания и сердечников.

Именно среди этой группы лиц, уточнил Жемчугов, самый высокий процент смертности.

Осложнения

По словам врача, осложнения от гриппа при несвоевременном оказании медицинской помощи могут «погубить человека за несколько дней»:

— Опасен грипп тем, что может вызвать менингит, сильное поражение легких, миокардит, менингоэнцефалит, геморрагический отек легких, почечную недостаточность, вирусную пневмонию.

Эксперт уточнил, что именно список этих осложнений, как правило, вызывает летальный исход:

— Вся проблема в том, что при тяжелой форме гриппа, как и при ковиде, присоединяется бактериальная инфекция, которая обостряет состояние больного. А если имеется хроническая болезнь, то «летальный исход неизбежен». Микробы, которые живут в человеке на фоне прогрессирования вирусной инфекции, активизируются, и эти осложнения могут убить человека за три дня.

Медик призвал не игнорировать симптомы гриппа и при их возникновении немедленно обращаться к врачу:

— Каждый год от вируса гриппа в мире умирает от 280 до 600 тысяч человек.

По словам врача, около полутора процентов жителей РФ переносят эту болезнь очень тяжело.

Какие органы поражаются

Чаще всего при тяжелых формах гриппа и иных острых респираторных заболеваниях поражаются органы дыхания, сердечно-сосудистая и кровеносная системы. Также, заметил врач, бывают осложнения со стороны мочеполовой системы и нервной.

Очень тяжело лечить грипп на стадии, когда у больного развивается гнойный менингит, синусит, отит, сепсис, гломерулонефрит.

Профилактика

Как уточнил медик, единственным способом защититься от вируса гриппа является вакцинация.

— Если по каким-либо причинам получить укол не удается, врач призывает соблюдать правила личной гигиены и использовать защитные средства при посещении общественных мест, — предупредил врач-иммунолог, отметив, что сейчас эпидемия гриппа в самой активной стадии.

По словам врача, грипп не менее опасный недуг, чем коронавирусная инфекция, поэтому рекомендации, которые имеются для защиты от COVID-19, подойдут и при профилактике ОРВИ.