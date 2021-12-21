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Ретро снова в моде: как украсить елку в советском стиле

Рената Лебедева

Сюжеты: 

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Общество
Ретро снова в моде: как украсить елку в советском стиле
Художник Виктория Мезенцева и новогодний шар ручной работы / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Москве открылись елочные базары. Самое время закупиться игрушками для новогоднего дерева. А вдохновиться интересными идеями можно на фабрике елочных игрушек, расположенной в парке «Сокольники».

Дизайнеры утверждают: ретро снова в моде. Так что если вы хотите украсить домашнюю елочку в советском стиле — черпайте вдохновение в Сокольниках.

Здесь представлена богатая экспозиция ретро-игрушек. Экскурсовод Светлана Мещерякова показывает один из знаковых экспонатов — подвеску в виде космонавта, которая посвящена первому полету человека в космос.

— В СССР часто выпускали игрушки, приуроченные к какому-либо важному событию, — отмечает Светлана.

Еще одна интересная вещь — игрушка в форме початка кукурузы. Такие украшения выпускали во времена правления первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

— Она посвящена подъему сельскохозяйственных культур в России. Помимо кукурузы на елку вешали баклажаны, кабачки, фасоль и прочие овощи. У москвичей такие украшения были очень популярны, так как они несли в себе некий патриотический дух, — добавляет Мещерякова.

А после выхода на экраны фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» с 1956 года в стране начали массово выпускать игрушки с главным символом картины — часами, которые бьют без пяти двенадцать.

Также на фабрике можно найти елочные игрушки со всего мира. Например, красный новогодний шар, расписанный золотыми узорами. Он освящен самим папой римским! Всего таких шаров в коллекции семь. Конкретно этот экземпляр изготовила мастер из Львова: выдула его всего за один вдох. Один из шаров она подарила папе римскому — он теперь висит в Ватикане.

Притягивают взгляд и чешские шары, покрытые сусальным золотом, и многие другие украшения. В общем, если у вас еще нет новогоднего настроения — отправляйтесь в Сокольники!

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