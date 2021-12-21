Спеши купить: как изменится стоимость отдыха в Турции для россиян

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Курс турецкой валюты упал до 17,04 лиры за американский доллар. С начала 2021 года турецкая валюта обвалилась уже в два раза — в январе за один доллар давали около 7,3 лиры. Однако уже во вторник, 21 декабря, курс национальной валюты резко вырос почти на 15 процентов и достиг отметки 11,37 лиры за доллар. «Вечерняя Москва» решила выяснить, как изменится стоимость отдыха в Турции для россиян после таких экономических скачков.

По словам русскоязычного гида в Турции Яшара Ниязбаева, цены на продукцию и отдых для иностранцев из-за обвала валюты действительно упали. Однако эксперт отметил, что такая положительная ситуация может быть непродолжительной, поскольку лира уже начала укреплять свои позиции:

— Так как лира реабилитируется постепенно, стоит задуматься о том, чтобы купить путевку сейчас. Это позволит сэкономить деньги. Ведь уже через два–три месяца цены претерпят коррекцию и в том числе отдых на турецких курортах подорожает.

При этом собеседник «ВМ» заметил, что россияне пока остаются в выигрышной позиции, так как рубль по отношению к лире крепнет:

— Мы сравнивали до этого курс лиры по отношению к доллару. А если сравнить этот показатель по отношению к российской валюте, то получается весьма положительная ситуация для русских туристов. Так, в понедельник, 20 декабря, за одну лиру давали 4 рубля, а сегодня уже 6–7. То есть лететь на отдых сейчас выгоднее всего.

Эксперт отметил, что власти страны ввели мораторий на резкий рост цен в связи с укреплением национальной валюты. Это коснется цен на продукты питания, топливо и туристическую отрасль:

— Стоимость многих услуг и товаров пока стабильно низкая, и этим пользуются не только приезжие из России, но и туристы из Грузии, Азербайджана, Ирана, Болгарии и Греции. Даже в Сети можно найти ролики о том, как люди приезжали с иностранными валютами и сметали практически все с прилавков магазинов, когда лира упала до рекордно низких показателей. Ситуация в настоящее время особо не изменилась, и найти за выгодную цену желаемый продукт легче, чем когда-либо. Этим приезжие охотно пользуются.

Что же касается горячих туров, то их сейчас тоже немало. Как рассказал турагент Денис Третьяков, самые бюджетные варианты для отдыха в настоящее время фиксируются по следующим направлениям: Улудаг и Паландокен (для тех, кто любит горы и хочет заняться сноубордингом), Эскишехир, Измир, Анталья, Каппадокия и Памуккале (для тех, кто отправляется на отдых всей семьей).

— Но на порядок ниже сейчас и в предстоящие праздники цены будут в курортных Кемере и Аланье. Туры с 25 декабря на семь ночей для двух персон (с перелетом и услугой «все включено») колеблются в пределах 40–50 тысяч рублей в зависимости от «звезд» и близости к пляжу, — отметил специалист.

Что же касается сувениров и одежды, которые россияне особенно любят скупать по приезде в Турцию, эксперт рекомендует обратить внимание не только на «шубы и ковры», но и на коллекционные продукты и обувь:

— Местные производители обуви создают очень качественные и недорогие копии известных брендов, которые сложно отличить от оригинала. Еще я бы рекомендовал обратить внимание на коллекционные наборы элитных напитков из Турции: чай с различными натуральными пряностями и кофе. Такие товары представлены на рынке в очень широком ассортименте и могут стать хорошим подарком для близких из России.

В заключение собеседник «ВМ» допустил, что цены на отдых в стране могут подняться, но случится это спустя 3–4 месяца, когда экономика Турции «придет в норму».