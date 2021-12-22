«Осознание безысходности»: что делать при угрозе лобового столкновения

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Если есть риск лобового столкновения, ни в коем случае нельзя бездумно выкручивать руль: встречный автомобиль может направиться в ту же сторону. Первым делом в такой ситуации необходимо затормозить, не меняя траектории движения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Специалист обратил внимание на то, что при угрозе столкновения со встречным автомобилем важно правильно разъехаться с ним.

— Ни в коем случае нельзя теряться. Первое, что делаем: не меняя направления, снижаем скорость движения настолько, насколько это возможно. Обязательно — по прямой. Потому что нам нужно увидеть, в какую сторону будет уходить встречная машина. Тормозим с правым указателем, наблюдаем, куда пойдет встречная машина, и выполняем встречный разъезд, уже имея понимание того, в какую сторону ехать, — рассказал собеседник «ВМ».

Съезжать на обочину нельзя не только потому, что встречная машина может направиться в эту же сторону, подчеркнул он. Во-первых, при съезде с асфальта во время торможения автомобиль может занести, во-вторых — эффективность торможения на обочине резко снижается.

Эксперт обратил внимание, что встречные автомобили в большинстве случаев смогут разъехаться, если будут действовать согласованно.

— Тому, кто обгоняет, логичнее прижиматься к автомобилю, который он обгоняет. Если на двухполосной дороге зеркало к зеркалу поставить несколько машин, уместится четыре автомобиля. Две машины вполне могут разойтись, в случае если два человека действуют обдуманно и взвешенно, — рассказал Бахарев.

Специалист заметил, что во всех случаях лобовых столкновений водители предварительно пытаются что-то предпринять. Осознание безысходности ситуации приходит уже после аварии.

Если ДТП все-таки произошло, важно действовать правильно, заметил эксперт.

— Первым делом нужно понять, насколько ты сам цел. Нужно посмотреть вокруг: нет ли возгорания или течи горючей жидкости — того, что хотя бы можно увидеть. Если нет причин для воспламенения, я бы советовал по мере возможности оставаться в автомобиле до приезда спасателей, — рекомендовал специалист.

По словам Бахарева, после аварии объективно оценить обстановку с точки зрения собственных повреждений практически невозможно. В такой ситуации происходит огромный выброс адреналина, и то, что человек не чувствует боли, не говорит о том, что у него нет повреждений.

Собеседник «ВМ» заметил, что в случае серьезной аварии важно вовремя вызвать скорую помощь.

— Дальше нужно уйти с дороги: осознание всего должно происходить вне проезжей части. Когда уже наступает понимание того, что есть возможность двигаться, смотрим на то, что произошло со встречной машиной, и по мере возможности стремимся помочь. Но нужно понимать, что во встречной машине проблемы те же самые. Если нет возгорания, превентивная помощь такова: обозначить место ДТП, сообщить о случившемся, — заметил Бахарев.

По мере возможности лучше не трогать пострадавшего, подчеркнул специалист. Его нужно оберегать, разговаривать с ним, но доставать из машины можно в том случае, когда есть понимание того, что хуже ему точно не будет. Например, если машина горит и есть возможность помочь. Во всех остальных случаях лучше дождаться спасателей, заключил эксперт.