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Как сэкономить, покупая новогодние подарки

Никита Миронов

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Эксклюзивы ВМ Новый год — 2022
Общество
Как сэкономить, покупая новогодние подарки
Фото: Pexels

В атмосфере всеобщего предновогоднего ажиотажа многие даже не замечают, как приобретают неоправданно дорогие сувениры и подарки. Эксперты советуют в целях экономии обдумывать каждую покупку и сравнивать стоимость похожих товаров на разных торговых точках.

Специалисты отмечают, что, пользуясь разными маркетинговыми уловками, многие продавцы стараются заработать на новогодней суете как можно больше.

— Если вы видите наряженную елку, а рядом бродят Дед Мороз со Снегуркой, знайте — вам специально создают ощущение праздника. Потому что в такие дни покупатели больше тратят, — рассказывает маркетолог Андрей Загжицкий.

Основатель финансовой компании Павел Гужиков советует: пребывая в праздничном настроении, не выключать разум.

— Сначала подсчитайте, какое количество подарков необходимо и свой бюджет, — советует эксперт. — Затем исследуйте мобильное приложение своего банка. Часто выгодные предложения по кешбэку могут располагаться не на первой странице. Изучите партнерские акции и возможности для экономии.

Павел Гужиков также предлагает порадовать своих близких оригинальным подарком, сделанным своими руками. Тем более что такие сувениры стали трендом в этом сезоне.

— Откажитесь от покупки косметических наборов. Во-первых, перед Новым годом на них часто завышают цены. Во-вторых, далеко не факт, что вся косметика подойдет тому, кому вы хотите ее вручить, — рассуждает Гужиков.

Андрей Загжицкий добавляет: — Не связывайтесь с интернет-покупками. Да, в маркетплейсах дешевле, но товар до Нового года вам точно не подвезут, потому что сейчас ажиотаж. Проще сэкономить так: купите что-нибудь недорогое — например, елочную игрушку, и красиво ее упакуйте. Еще один вариант экономии — сделать покупки в первых числах января, когда продавцы нередко снижают цены. Ведь часто новогодние презенты мы вручаем не перед Новым годом, а после — во время каникул.

КСТАТИ

По данным экспертов виртуальной торговой площадки, популярными подарками для детей на Новый год стали игрушки-конструкторы. Аналитики отметили, что спрос на них вырос в 4,8 раза по сравнению с прошлым годом.

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