Микрочип спешит на помощь: передовые нейротехнологии могут начать испытывать на людях уже в новом году

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Американский предприниматель и инженер Илон Маск заявил, что в 2022 году его нейротехнологическая компания может начать испытания по внедрению чипов в мозг людей.

Гаджеты в современном мире есть под любую человеческую потребность — они уже практически стали частью нас. Но если то, что телефон для большинства — продолжение руки, никого не пугает, то о чипах, вживленных под кожу, пока такого не скажешь. Но что для одних фобия, для других — надежда. Илон Маск планирует использовать технологию в медицинских целях: например, чтобы вернуть функциональность тела тем, у кого есть тяжелые травмы спинного мозга, остановить потерю памяти и слуха, лечить от бессонницы, депрессии. Микроимпланты успешно прошли испытания на животных. Сейчас компания ждет решения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы начать клинические испытания устройств на людях.

В конце 2021 года появилась еще одна новость — в Швеции начали внедрять под кожу микропаспорт COVID-19. Их можно отсканировать и получить сведения о вакцинации. В это же время одна шведская биотехнологическая компания заключила договор с грузинскими учеными. В 2022 году в страну из Европы импортируют до 50 тысяч подкожных чипов. Эти микросхемы могут применяться как ключи от домофона, автомобиля. Кроме того, с их помощью можно будет одним движением руки управлять умным домом, оплачивать покупки.

Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин считает, что заменить тело и мозг человека нельзя — нужно беречь облик, данный нам природой. А «напичкав» организм гаджетами, мы не приобретем, а наоборот, потеряем — фактически, станем деградировать. Зачем развиваться — ведь есть «умный» гаджет!

— Пока чипирование — не угроза обществу, но в будущем может быть использовано против нас. И человек потеряет свое истинное, природное предназначение. Особенно настораживает тот факт, что об этом говорят лидеры общественного мнения как о чем-то нормальном. Так, основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб считает, что в будущем человек объединит в себе три сущности — биологическую, цифровую, генно-инженерную. Вшивать в свое тело дополнительные аксессуары, импланты — это против природы, против Бога. И если мы хотим остаться людьми, а не механическими гибридами, нужно отказаться от этого, — считает Кормухин.

По мнению директора физико-технологического института РТУ МИРЭА, доктора физико-математических наук Романа Шамина, вживляемая электроника — перспективное направление.

— Современная цифровая жизнь бросает нам новые вызовы, и тело, данное нам от природы, не вполне удовлетворяет этим запросам. Поэтому идея расширить функционал организма с помощью устройств логична, — говорит Шамин. — Если будет возможность безболезненно интегрировать какие-то функции в тело, почему бы нет? Но пока процесс идет медленно оттого, что люди опасаются вживлять в организм инородные тела.

Время покажет — может, и не зря.

СПРАВКА

Профессор кибернетики в британском Университете Рединга Кевин Уорвик стал первым, кто вживил себе в предплечье чип. Это случилось в 1998 году. С тех пор с помощью чипа он открывал двери, включал и выключал свет, компьютер, обогреватель.