Стилист рассказала об актуальных нарядах для новогодней ночи

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Осталось всего неделя до новогодней ночи. Пора отправляться на шопинг и выбирать наряд для торжества. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Полины Логиновой, как выглядеть сногсшибательно в Новый год.

В этом сезоне как никогда популярны пайетки. Чтобы не покупать блестящее платье, которое после праздника надолго отправится в шкаф, приобретите одну блестящую вещь — топ, блузу или юбку. Все это потом вы сможете комбинировать с трикотажными вещами в повседневных образах. Если же вы хотите встретить Новый год в платье, выбирайте модель-комбинацию длины миди из элегантной, струящейся ткани. Такой наряд хорошо сочетается с пиджаком — объемным. Дополнением к образу могут стать босоножки на каблуке с тонкими ремешками.

Мужчины могут «поиграть» с фактурными тканями. Например, выбрать рубашку, брюки или джинсы из обычных материалов, а дополнить образ бархатным пиджаком. Для отдыха в неформальной обстановке (например, в загородном коттедже. — «МВ») хорошо подойдут брюки, однотонная футболка, рубашка в клетку.

И дамы в костюмах

В тренде — свободные модели, пиджаки будто с мужского плеча, брюки клеш. Под пиджак наденьте кроп-топ. Не забудьте лаконичный аксессуар на шею, туфли или ботинки на массивной подошве и клатч.

Мягкое платье

Вязаная модель платья очень актуальна и удобна. Она может быть длиной мини, миди и макси, с воротником или без. Короткие платья лучше всего сочетать с ботфортами. Длинные модели могут быть с разрезом от бедра. Их лучше всего носить с ботильонами или с ботинками.

Забудьте про спортивное

Мужчинам велик соблазн надеть спортивный костюм в загородный дом. Но Тигр не оценит такого пренебрежения. Так же как и футболку, джинсы с прорезами и кеды. Удобной альтернативой спортивным вещам могут стать брюки из шерсти, кардиган или свитер. Даже на даче постарайтесь быть элегантными.

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Уютные свитера

Мягкий теплый свитер — идеальный вариант для отдыха в загородном коттедже и для женщин, и для мужчин. Выберите модель оверсайз с воротником или без. Но лучше без оленей.

Мини отменяется

Тигр не одобряет короткие наряды. Поэтому платья и юбки должны быть миди или макси. Фасоны выбирайте любые. Это может быть классический футляр или что-то супертрендовое. Присмотритесь к фасонам на запах, с асимметрией, открытыми плечами и платьям-бюстье. Уместно будет надеть удлиненное платье-комбинацию в оттенках синего моря или серебра.

Вечная классика

Мужчинам, которые собираются встретить Новый год в ресторане, можно выбрать костюм черного, темно-синего или коричневого цвета. Еще один классический образ: брюки, рубашка и джемпер в тон.

Уютные свитера

Мягкий теплый свитер — идеальный вариант для отдыха в загородном коттедже и для женщин, и для мужчин. Выберите модель оверсайз с воротником или без. Но лучше без оленей.

Уютная рубашка

Универсальный вариант и для женщин, и для мужчин для встречи Нового года — теплая рубашка из искусственной шерсти с заниженной линией плеча. Эту вещь можно застегнуть на пуговицы или носить в расстегнутом виде с однотонной футболкой. Комфортно и модно.

Добавьте перьев

Актуальный тренд — платья с перьями. Они могут быть продолжением юбки, рукавов или украшать зону декольте, подчеркивая ваши плечи и ключицы. К модели отлично подойдут лаконичные аксессуары — босоножки с тонкими ремешками, клатч.

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Объемные рукава

Приталенные модели из плотной ткани тоже давно устарели. Выбирайте вещь свободного кроя, с широкими брюками. Горячий тренд — комбинезон с рукавами-кимоно и акцентом на талии.

Струящийся атлас

Если вы решили встретить Новый год в домашней обстановке, вы можете выбрать брючный костюм из атласной ткани, напоминающий пижаму. Выбирайте однотонные модели свободного кроя. Здесь можно обойтись без крупных аксессуаров.

Платье-водолазка

Короткое, простое однотонное платье-водолазка, подчеркивающее формы и открывающее ноги, — еще один стильный праздничный вариант. Дополнить лаконичный образ можно туфлями с бантами на шпильке, блестящим клатчем, крупными серьгами.

ЗВЕЗДЫ ПОДСКАЖУТ

Астрологи советуют Овнам встречать праздник в одежде насыщенных цветов, например, бордового. Тельцам и Ракам следует выбрать наряды пастельных оттенков. Близнецам подойдет образ экстравагантный и яркий. Львы могут блистать в новогоднюю ночь, надев наряд, отливающий серебром или золотом. Девам лучше обратить внимание на простые, естественные оттенки, природные мотивы.

Весы покорят Тигра утонченными однотонными нарядами розового и синего цвета. Скорпионам в эту ночь нужен классический фасон — платье или брючный костюм. Стрельцам астрологи рекомендуют надеть смелые наряды в белом, сером или фиолетовом цвете. Козерогам лучше выбрать свитер, платье или юбку пастельных тонов. Водолеям нужно обратить внимание на морские оттенки, а Рыбам — отдать предпочтение неординарным нарядам со смыслом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Бессонова, визажист:

— Графические, четко прорисованные линии в макияже уже не актуальны. В тренде легкая небрежность. Например, растушеванные стрелки на веках — в золотых, коричневых, серых, синих оттенках. Широкие, естественные брови, а не тонкие линии. Тон должен быть незаметен, помада — нюдовых оттенков. Но в новогоднюю ночь можно сделать исключение и накрасить губы ярко.