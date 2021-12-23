Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стилист рассказала об актуальных нарядах для новогодней ночи

Ольга Ветер

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Новый год — 2022
Общество
Стилист рассказала об актуальных нарядах для новогодней ночи
Фото: Pexels

Осталось всего неделя до новогодней ночи. Пора отправляться на шопинг и выбирать наряд для торжества. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Полины Логиновой, как выглядеть сногсшибательно в Новый год.

В этом сезоне как никогда популярны пайетки. Чтобы не покупать блестящее платье, которое после праздника надолго отправится в шкаф, приобретите одну блестящую вещь — топ, блузу или юбку. Все это потом вы сможете комбинировать с трикотажными вещами в повседневных образах. Если же вы хотите встретить Новый год в платье, выбирайте модель-комбинацию длины миди из элегантной, струящейся ткани. Такой наряд хорошо сочетается с пиджаком — объемным. Дополнением к образу могут стать босоножки на каблуке с тонкими ремешками.

Мужчины могут «поиграть» с фактурными тканями. Например, выбрать рубашку, брюки или джинсы из обычных материалов, а дополнить образ бархатным пиджаком. Для отдыха в неформальной обстановке (например, в загородном коттедже. — «МВ») хорошо подойдут брюки, однотонная футболка, рубашка в клетку.

И дамы в костюмах

В тренде — свободные модели, пиджаки будто с мужского плеча, брюки клеш. Под пиджак наденьте кроп-топ. Не забудьте лаконичный аксессуар на шею, туфли или ботинки на массивной подошве и клатч.

Мягкое платье

Вязаная модель платья очень актуальна и удобна. Она может быть длиной мини, миди и макси, с воротником или без. Короткие платья лучше всего сочетать с ботфортами. Длинные модели могут быть с разрезом от бедра. Их лучше всего носить с ботильонами или с ботинками.

Забудьте про спортивное

Мужчинам велик соблазн надеть спортивный костюм в загородный дом. Но Тигр не оценит такого пренебрежения. Так же как и футболку, джинсы с прорезами и кеды. Удобной альтернативой спортивным вещам могут стать брюки из шерсти, кардиган или свитер. Даже на даче постарайтесь быть элегантными.

Стилист рассказала об актуальных нарядах для новогодней ночи Фото: Pexels

Уютные свитера

Мягкий теплый свитер — идеальный вариант для отдыха в загородном коттедже и для женщин, и для мужчин. Выберите модель оверсайз с воротником или без. Но лучше без оленей.

Мини отменяется

Тигр не одобряет короткие наряды. Поэтому платья и юбки должны быть миди или макси. Фасоны выбирайте любые. Это может быть классический футляр или что-то супертрендовое. Присмотритесь к фасонам на запах, с асимметрией, открытыми плечами и платьям-бюстье. Уместно будет надеть удлиненное платье-комбинацию в оттенках синего моря или серебра.

Вечная классика

Мужчинам, которые собираются встретить Новый год в ресторане, можно выбрать костюм черного, темно-синего или коричневого цвета. Еще один классический образ: брюки, рубашка и джемпер в тон.

Уютные свитера

Мягкий теплый свитер — идеальный вариант для отдыха в загородном коттедже и для женщин, и для мужчин. Выберите модель оверсайз с воротником или без. Но лучше без оленей.

Уютная рубашка

Универсальный вариант и для женщин, и для мужчин для встречи Нового года — теплая рубашка из искусственной шерсти с заниженной линией плеча. Эту вещь можно застегнуть на пуговицы или носить в расстегнутом виде с однотонной футболкой. Комфортно и модно.

Добавьте перьев

Актуальный тренд — платья с перьями. Они могут быть продолжением юбки, рукавов или украшать зону декольте, подчеркивая ваши плечи и ключицы. К модели отлично подойдут лаконичные аксессуары — босоножки с тонкими ремешками, клатч.

Стилист рассказала об актуальных нарядах для новогодней ночи Фото: Pexels

Объемные рукава

Приталенные модели из плотной ткани тоже давно устарели. Выбирайте вещь свободного кроя, с широкими брюками. Горячий тренд — комбинезон с рукавами-кимоно и акцентом на талии.

Струящийся атлас

Если вы решили встретить Новый год в домашней обстановке, вы можете выбрать брючный костюм из атласной ткани, напоминающий пижаму. Выбирайте однотонные модели свободного кроя. Здесь можно обойтись без крупных аксессуаров.

Платье-водолазка

Короткое, простое однотонное платье-водолазка, подчеркивающее формы и открывающее ноги, — еще один стильный праздничный вариант. Дополнить лаконичный образ можно туфлями с бантами на шпильке, блестящим клатчем, крупными серьгами.

ЗВЕЗДЫ ПОДСКАЖУТ

Астрологи советуют Овнам встречать праздник в одежде насыщенных цветов, например, бордового. Тельцам и Ракам следует выбрать наряды пастельных оттенков. Близнецам подойдет образ экстравагантный и яркий. Львы могут блистать в новогоднюю ночь, надев наряд, отливающий серебром или золотом. Девам лучше обратить внимание на простые, естественные оттенки, природные мотивы.

Весы покорят Тигра утонченными однотонными нарядами розового и синего цвета. Скорпионам в эту ночь нужен классический фасон — платье или брючный костюм. Стрельцам астрологи рекомендуют надеть смелые наряды в белом, сером или фиолетовом цвете. Козерогам лучше выбрать свитер, платье или юбку пастельных тонов. Водолеям нужно обратить внимание на морские оттенки, а Рыбам — отдать предпочтение неординарным нарядам со смыслом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Бессонова, визажист:

— Графические, четко прорисованные линии в макияже уже не актуальны. В тренде легкая небрежность. Например, растушеванные стрелки на веках — в золотых, коричневых, серых, синих оттенках. Широкие, естественные брови, а не тонкие линии. Тон должен быть незаметен, помада — нюдовых оттенков. Но в новогоднюю ночь можно сделать исключение и накрасить губы ярко.

Читайте также:
Мода советы стилиста Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Все мнения
О проекте